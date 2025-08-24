Primăria Alba Iulia: cum se pot depune cereri pentru tichete de energie. Acte necesare, condiții, model de cerere

Primăria Alba Iulia anunță modalitatea de obținere a tichetelor de energie, destinate persoanelor vulnerabile. Sprijinul financiar este de 50 de lei.

Pentru a beneficia de sprijin începând cu luna iulie 2025 solicitanții se pot înscrie în aplicația EPIDS (epids.mmuncii.ro) începând cu 20 august până la data de 27 septembrie 2025.

După 27 septembrie 2025 sprijinul pentru energie se va acorda doar cu luna depunerii cererii.

Tichete de energie. Cum se depun cereri

Cererile în format letric se depun din data de 28 august 2025 la sediul Direcției de Asistență Socială, Bld Republicii, nr. 26.

Vezi Cerere_sprijin_energie

Vezi Cerere_sprijin_Anexa

Programul: de luni până joi între orele 09:00- 15:00 și vineri între orele 09:00-12:00.

Tichete de energie. Acte necesare

Acte necesare:

Cartea de identitate a titularului

Factura de energie electrică.

Tichete de energie. Cine le poate primi

Beneficiari eligibili:

persoane singure cu venit net lunar de maximum 1940 lei

familii cu un venit net lunar/membru de maximum 1784 lei

titularul și a membrii din familie declarați locuiesc efectiv locul de consum

Beneficiarii de venit minim de incluziune trebuie să prezinte doar factura de la furnizorul de energie electrică fără a depune cerere.

Sprijinul se acordă sub forma tichetului electronic de energie în valoare de 50 lei.

Pentru informații suplimentare:

Call-center: ANPIS: 021 9309

Email: sprijinenergie@mmanpis.ro

