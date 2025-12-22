Sărbători fericite și un an nou cu rezultate deosebite, așa cum a fost 2025 pentru Cupru Min (P)

Marea familie Cupru Min urează sărbători fericite foștilor și actualilor colegi, membrilor Consiliului de Administrație, partenerilor de afaceri, reprezentanților instituționali din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și tuturor asociaților și colaboratorilor.

Anul 2025 a confirmat eforturile susținute ale companiei, printr-o serie consistentă de recunoașteri ale rezultatelor obținute.

A fost un an cu rezultate foarte bune, obținute prin munca și implicarea Marii familii Cupru Min, căreia îi mulțumim pentru profesionalism și dedicare.

Sărbători fericite și Noroc bun!

Cupru Min SA Abrud

