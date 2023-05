Scandal intern în Primăria Alba Iulia: Șefa Direcției Cheltuieli, Teofila Țîr, va fi pusă pe liber. Ce spune primarul Pleșa

Conducerea Primăriei Alba Iulia intenționează să pună pe liber unul dintre cei mai vechi oameni din administrația locală din Alba, directorul executiv al Direcției de Cheltuieli, Teofila Țîr, potrivit unor surse Alba24.

Direcția Cheltuieli (condusă de Teofila Țîr) și Direcția de Impozite și Taxe Locale ar urma să formeze împreună o mega – structură nouă în primărie, pentru conducerea căreia se vehiculează numele lui Ștefan Anghel Bogin, fost director adjunct al Direcției de Finanțe Publice Alba, acum mulți ani.

Bogin a fost reținut acum câțiva ani de DNA și ulterior recuperat ca angajat al primăriei.

Potrivit surselor Alba24, Bogin ar urma să fie instalat în fruntea unei mega-direcții care ar urma să fie compusă din actualele direcții de cheltuieli și taxe și impozite.

Primarul Gabriel Pleșa recunoaște posibilitatea comasării celor două direcții și spune că ideea a apărut în urma unui audit intern realizat de firma KPMG.

”Deoarece comasarea acestor două entități este una dintre indicațiile rezultate din auditul celor de la KPMG, luăm în calcul și un asemenea scenariu, dar pe termen mediu sau lung, nu în acest moment. Cu siguranță în 2023 nu se va întâmpla acest lucru” a spus Pleșa.

Legat de aducerea în fruntea noii structuri a lui Anghel Bogin, acesta a spus că postul va fi scos la concurs.

”Infirm în totalitate existența unui astfel de scenariu, deci este exclusă această posibilitate. Dacă se va întâmpla unificarea două structuri (Direcția de venituri și Direcția de cheltuieli), postul va fi scos la concurs, conform legislației în vigoare” a spus primarul Gabriel Pleșa.

Cazul directoarei Teofila Țîr

Teofila Țîr este cel mai vechi angajat din Primăria Alba Iulia. Aceasta a împlinit vârsta de pensionare în 2021, dar a cerut să rămână angajată, lucru pe care legea i-l permite.

A rămas în fruntea Direcției Cheltuieli pe baza unei solicitări depuse la primărie, document care trebuie reînnoit anual. În anul următor, primăria condusă de Gabriel Pleșa, i-a aprobat din nou rămânerea pe post.

Între timp, ea și-a suspendat pensia, pentru a nu cumula cele două venituri, deși putea, potrivit legii să nu o facă, în condițiile în care legea nu-i interzicea să le încaseze pe amândouă. Sursele Alba24 au precizat că ar fi renunțat la încasarea pensiei pentru a evita discuțiile interne din primărie.

Solicitare cu repetiție: prima dată aprobată, a doua oară nu

Luna aceasta, Teofila Țîr a depus o nouă solicitare pentru a rămâne pe postul din primărie, care i-a fost aprobată, iar primarul Gabriel Pleșa ar fi emis chiar și o dispoziție în acest sens.

Teofila Țîr ar fi putut rămâne în funcție până anul viitor în luna mai, însă ea împlinește vârsta de 65 de ani abia în octombrie, așa că a fost convinsă să ceară anularea dispoziției, pentru a face o nouă solicitare, care să acopere perioada până în octombrie anul viitor, când împlinește 65 de ani.

Între timp însă, Gabriel Pleșa s-ar fi răzgândit și a refuzat să îi mai prelungească contractul. Pe scurt, i l-a prelungit până anul viitor în mai, dar apoi s-a răzgândit.

Astfel, Teofila Țîr va pleca din primărie în data de 23 mai. Surse apropiate acesteia au declarat pentru Alba24 că va ataca decizia în instanță.

Teofila Țîr este una dintre cele mai vechi angajate din primărie, fiind considerată o profesionistă. Ea face parte din vechea gardă a oamenilor de încredere ai fostului primar Mircea Hava.

Totuși, ea a lucrat mai bine de doi ani și cu Gabriel Pleșa. Se pare însă că aceasta nu mai este dorită de viceprimarul Emil Popescu și că acesta ar vrea promovarea lui Anghel Bogin, care este în prezent auditor în cadrul instituției (potrivit celei mai recente declarații de avere depuse).

Ce spune primarul Gariel Pleșa despre schimbarea șefei de la Direcția de Cheltuieli

Gabriel Pleșa a oferit o explicație legată de situația de la Direcția de Cheluieli. El spune că i-a prelungit contractul acesteia a treia oară, după care a revocat dispoziția chiar la solicitarea Teofilei Țîr.

Imediat după aceea, și-ar fi dat seama că legea nu-i mai permitea să îi prelungească acesteia raportul de serviciu cu primăria, adică tocmai acțiunea pe care o făcuse anterior.

”Până în acest moment, nu am emis dispoziția de încetare a raportului de muncă. Doamna Țîr a beneficiat deja de două prelungiri, de câte un an, ale contractului de muncă și, într-adevăr, am emis o nouă dispoziție de prelungire, pentru al 3-lea an, dar la cererea doamnei Țîr, dispoziția a fost revocată.

Aceasta m-a anunțat printr-o adresă că și-a suspendat pensia pe care o încasa din primăvara anului 2021.

La recomandarea celor de la Resurse Umane și în urma discuțiilor cu juriștii și avocații din primărie, am constatat că raportul de serviciu nu mai poate fi prelungit, deoarece în primăvara anului 2021 doamna Țîr a optat pentru primirea pensiei.

Menționez că până recent nu cunoșteam acest lucru, fiindcă nu am fost informat nici de către doamna Țîr, nici de către Casa de Pensii Alba.

În consecință, am răspuns în termen de 30 de zile solicitării de prelungire a raportului de serviciu și în termen de 5 zile voi emite dispoziția de încetare a acestuia” a spus Gabriel Pleșa.

Primarul mai spune că dacă Teofila Țîr va contesta în instanță decizia de a nu i se mai prelungi contractul de muncă și va câștiga (există mai multe decizii ale instanțelor pe acastă speță, favorabile angajatului – n.red.), ea va fi reangajată.

”Am toată considerația pentru profesionalismul doamnei Teofila Țîr, dar nu putem încălca legea. Cu siguranță, dânsa poate contesta în instanță dispoziția, iar dacă instanța îi va da dreptate, îi vom face un nou contract de muncă. Deocamdată, șefa serviciului va fi numită interimar pe post” a spus Gabriel Pleșa.

La eventuala reangajare pe baza unei decizii a instanței, primăria ar trebui să îi plătească acesteia și lunile nelucrate efectiv.

