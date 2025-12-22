Scumpirea băuturilor alcoolice. Producătorii și importatorii din domeniu cer înghețarea accizei. Motivele

Scumpirea băuturilor alcoolice. Producătorii și importatorii din domeniu cer înghețarea accizei. Aceștia atenționează privind „consecințe catastrofale” pentru economia românească și alte efecte.

Principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din România solicită Guvernului să nu crească accidele la băuturi alcoolice în 2026. În opinia lor, aceasta ar determina cetățenii să aleagă băuturi contrafăcute, ce le va pune în pericol viața.

„Spirits România, asociație patronală care reunește principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din România, vă solicită să vă implicați în rezolvarea unei situații care va avea efecte extrem de grave, atât economice, cât și sociale.

Ne referim aici la actualul calendar de creștere accizelor la băuturile spirtoase, prevăzut în Hotărârea de Guvern 141/2025, care implică o nouă creștere de 10% a accizelor începând cu 1 ianuarie 2026, după alte două creșteri în acest an - de 4,4% la 1 ianuarie 2025 și 10% la 1 august 2025.

Această creștere cumulată de peste 26% în doar 12 luni va avea consecințe catastrofale pentru economia românească, va duce la pierderi de locuri de muncă și va afecta grav industria locală de băuturi spirtoase. Mai mult decât atât, efectele sale sociale vor fi extrem de serioase, deoarece va duce la un interes crescut pentru băuturile contrafăcute, care pot afecta grav sănătatea, ducând chiar la pierderi de vieți omenești”, transmit producătorii și importatorii de băuturi alcoolice din România, citați de Mediafax.

Sector cu zeci de mii de locuri de muncă

Asociația afirmă că industria pe care o reprezintă este un pilon important al economiei României: susține zeci de mii de locuri de muncă, generează venituri fiscale semnificative și creează valoare în mai multe sectoare, de la agricultură la ospitalitate.

Conform unui studiu de piață realizat de Roland Berger, în 2024 sectorul băuturilor spirtoase a contribuit cu aproape un miliard de euro la PIB-ul României, o valoare comparabilă cu producția industrială a județelor precum Buzău sau Olt.

Din această sumă, 520 de milioane de euro au fost generate direct de operatorii implicați în producția, distribuția și vânzarea de băuturi spirtoase, în timp ce restul reflectă impactul indirect (247 de milioane de euro) și impactul indus (199 de milioane de euro) asupra altor domenii ale economiei.

Sectorul băuturilor spirtoase susține aproximativ 23.400 de locuri de muncă, dintre care 9.200 sunt directe în producție și vânzări, 9.800 indirecte în agricultură, logistică, marketing și construcții, și 4.400 induse în sectoare conexe.

Efect în sectorul HoReCa

„Șocul unei noi creșteri semnificative a accizelor va duce la pierderea mai multor mii de locuri de muncă și va avea un impact catastrofal nu doar asupra producătorilor locali de băuturi spirtoase, ci și asupra întregului lanț valoric al industriilor conectate.

Sectorul ospitalității și industria HoReCa (hoteluri, restaurante și cafenele) se vor confrunta cu consecințe severe, deoarece prețurile mai mari reduc cererea consumatorilor, forțând companiile să reducă personalul, să reducă programul de funcționare sau să se închidă complet. În plus, creșterea prețurilor accesibile la băuturi spirtoase, produse în proporție covârșitoare de producători români, va duce la creșterea pieței negre, netaxate, cu efecte directe asupra veniturilor bugetului de stat”, potrivit Spirits România.

Sectorul băuturilor spirtoase reprezintă 60% din încasările anuale din accizele la alcool (față de doar 40% acum 10 ani), deși reprezintă numai 25% din consum.

Contribuții la creșterea veniturilor din accize

Mai mult, Spirits România arată că sectorul a contribuit aproape exclusiv la creșterea veniturilor din accizele la alcool în ultimul deceniu.

„Deși suntem dornici să continuăm să contribuim la economie și la reducerea deficitului fiscal, suntem fermi în privința faptului că acest lucru trebuie să fie făcut în mod eficient și echitabil. Reiterăm că veniturile colectate de stat din accizele aplicabile băuturilor spirtoase au înregistrat deja o scădere de 4% (aproximativ 44,28 milioane RON) în primele zece luni ale anului 2025 comparativ cu perioada similară din 2024, în ciuda creșterii nivelului accizelor cu 14,84% în acest an.

Această tendință va continua și se va intensifica în 2026 dacă programul actual de creștere a accizelor nu va fi înghețat. Va fi o repetare a situației din 2013, când creșterea cu 34% a accizelor la băuturile spirtoase a dus la o prăbușire de 20% a consumului taxat de băuturi spirtoase și o creștere de 10% a consumului netaxat, ca urmare a migrației către piața ilicită. În mod similar, chiar și atunci, veniturile din accize au crescut cu doar 9% în 2014 comparativ cu 2013.

Spre deosebire de alte sectoare ale industriei noastre, cum ar fi berea, băuturile spirtoase sunt afectate major de piața neagră, care crește odată cu orice creștere de preț a băuturilor accesibile”, potrivit sursei citate.

Riscuri pentru sănătate

Conform cercetării Roland Berger, 30–40% din consumul de băuturi spirtoase din România rămâne netaxat, fiind legat de producția ilicită, contrabandă sau produse contrafăcute. Băuturile contrafăcute nu înseamnă doar o scădere a consumului de băuturi taxate, cu efecte asupra veniturilor bugetare, ci și o pericol major pentru sănătatea publică, prin proliferarea alternativelor care pot duce la boli grave sau chiar la pierderi de vieți omenești.

