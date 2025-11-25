Connect with us

SEBEȘ: Programul evenimentelor de Ziua Națională. Paradă militară și spectacol al portului popular, cu o zi înainte de 1 Decembrie

Municipiul Sebeș marchează Ziua Națională a României printr-o serie de evenimente speciale organizate în 30 noiembrie și 1 decembrie 2025, astfel încât locuitorii orașului să poată participa și la sărbătoarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie.

În urmă cu un secol, Sebeșul a fost un actor important în procesul Marii Uniri, contribuind cu 2.422 de adeziuni, cu una dintre cele mai mari delegații prezente la Alba Iulia și prin „Imnul Unirii”, compus de Ioan Băilă.

Programul include spectacole de tradiții, o paradă militarăși o paradă a portului popular, expoziții și activități culturale dedicate istoriei și identității naționale.

1 decembrie 2025 – PROGRAMUL complet al evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României

Organizatorii îi invită pe toți locuitorii municipiului să participe la manifestările dedicate Zilei Naționale, subliniind că prezența publicului aduce onoare comunității și păstrează vie tradiția locală a Marii Uniri.

Duminică, 30 noiembrie 2025

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – sala de spectacole „Radu Stanca”
16.00 – 18.00: „Ambasadorii Unirii”

Spectacol de tradiții realizat în parteneriat cu Clubul Copiilor Sebeș.

Participă:

  • Ansamblul „Hora Florilor” (Osica de Jos, Olt)
  • Ansamblul „Moineșteanca” (Moinești, Bacău)
  • Lucsandra Mateescu Maria și Lucsandra Mateescu Ștefan (Mioveni – Argeș)
  • Ansamblul „Codrulețul” (Găești, Dâmbovița)
  • Ursu Karla (Iași)
  • Ansamblul „Bucurelul” (București)
  • Seciu Antonia (Suceava)
  • Ansamblul „Drăgaica” (Buzău)
  • Ansamblul „Floarea Dorului” (Vaslui)

ora 18.00: Paradă militară și Parada portului popular

Traseu: Centrul Cultural „Lucian Blaga” – Piața Primăriei Sebeș

Ceremonial militar în prezența primarului municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Participă:

  • Garnizoana Sebeș
  • Elevi ai Liceului Militar Alba Iulia
  • Reprezentanți ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu
  • Fanfara din Petrești
  • Scutierii de Muhlbach
  • Clubul Copiilor Sebeș și cluburile copiilor invitate

Duminică, 30 noiembrie – Luni, 1 decembrie 2025

Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

  • 08.00 – 16.00: Expoziția „Hronicul și cântecul vârstelor și temeiurile unui alt Timp. Trăiască România Dodoloață!”

Accesul publicului este gratuit în ambele zile, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

Luni, 1 decembrie 2025

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș – online

  • Expoziție documentară: „Sebeșenii și Unirea de la 1 Decembrie 1918”

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – online

  • Minutul de istorie: „Cei dintâi primari ai administrației românești”

Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș – online

  • Atelier de lectură dedicat Zilei Naționale, alături de elevii clasei a IV-a A de la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”, coordonați de prof. Claudia Mărginean
  • Expoziție de carte tematică: „1918 – Momentul care ne-a schimbat destinul”

acum 8 secunde

