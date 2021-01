Șeful ISU Alba, Ovidiu Costea, s-a vaccinat împotriva COVID-19. Ce ”efect advers” a sesizat

Șeful ISU Alba, Ovidiu Costea, s-a vaccinat împotriva COVID-19. Acesta a explicat pe Facebook cum a luat decizia de a se vaccina și de ce a făcut acest lucru.

De asemenea, Ovidiu Costea a observat și un ”efect advers” ”produs” de vaccin, pe care l-a detaliat în postarea de pe site-ul de socializare.

” Am fost pus în fața uneia dintre cele mai importante decizii pe care am fost nevoit să o iau în ceea ce ma privește și am luat-o extrem de rapid!

Am luat aceasta decizie nu neaparat pentru mine ci mai degraba pentru cei din jurul meu, pentru părinții mei, pentru familia mea, pentru prietenii și colegii mei care și ei la randul lor au luat sau vor lua aceasta decizie!

Totodată, am luat aceasta decizie din dorința și cu speranța de a ne relua viata de dinainte de pandemie!

Totuși, nu o sa stigmatizez pe cei care nu s-au vaccinat încă și îi rog doar să analizeze prin propriile filtre și să-și facă propria analiză in ceea ce priveste avantajele sau dezavantajele vaccinării!

Au trecut multe ore de la administrarea vaccinului si nu am avut nici o reacție adversă și aștept cu nerăbdare și rapelul!

Singurul efect advers pe care l-am sesizat, în general, este lipsa de încredere pe care o avem unii în alții din cauza celor care ne spun „să nu avem incredere” în loc să avem incredere în instituțiile statului, în cei din jurul nostru și mai ales in cei care ne vor binele!

Până în acest moment, aproape 100 de colegi din ISU Alba s-au vaccinat și vor urma și alții în perioada imediat următoare, ceea ce arată o mare responsabilitate pentru ei si pentru cei din jurul lor!

Am mare încredere in natura umană, in toate mediile socio-profesionale inclusiv in cei care promovează beneficiile vaccinării!

Infodemia pe această temă dăuneaza grav sănătății…și nu numai!

Doamne ajută!”, a scris Ovidiu Costea pe Facebook.