Senatorului Călin Matieș i-a fost furat telefonul mobil, în talciocul din Alba Iulia. Cum a reușit să-l recupereze

Senatorul PSD de Alba, Călin Matieș, a rămas fără telefon în timp ce se afla la o ”baie de mulțime” în talciocul din Alba Iulia, duminică dimineața, în jurul orei 11.00. Telefonul, un iPhone 11, a fost găsit de polițiști cu ajutorul unei aplicații, la o familie din care locuiește în zona Bărăbanț.

”Țineam telefonul în buzunarul de la spate când mă aflam în talcioc și mi-am dat seama că nu îl mai am de-abia atunci când am ajuns la mașină. Am căutat un IT-ist, care m-a ajutat să îl localizez și așa am aflat ca dispozitivul se află între Bărăbanț și Micești. La început le-am transmis mesaje prin care le-am spus să îmi returneze telefonul, dar, dacă nu au răspuns, m-am dus la poliția municipiului.

Polițistul a căutat într-o aplicație, a descoperit zona în care se afla telefonul și a trimis un echipaj la locația respectivă. Familia la care a fost găsit telefonul a spus că l-a cumpărat din talcioc cu 500 de lei. Poliția le-a luat datele, iar eu inițial le-am făcut plângere, dar apoi am retras-o”, a spus Matieș.

Până ajunge la parlament, senatorul nu va mai putea fi sunat pe telefon, pentru că hoții i-au scos cartela și i-au aruncat-o.

Într-un mesaj pe Facebook, Matieș mulțumește poliției pentru operativitatea cu care i-a recuperat telefonul:

”Jos pălăria pentru Poliția Municipiului Alba Iulia! În numai două ore mi-au recuperat telefonul furat în talcioc! Mulțumesc din suflet!”, a scris acesta pe rețeaua de socializare.

