Senatul discută cererea DNA de ridicare a imunităţii senatorului Florin Cîţu. Este vizat în dosarul achiziţiei de vaccinuri

Biroul permanent al Senatului discută vineri, de la ora 13:00, solicitarea DNA referitoare la ridicarea imunităţii parlamentare a fostului premier, senatorul PNL Florin Cîţu.

Şedinţa Biroul Permanent este organizată în format hibrid, fiind condusă de vicepreşedintele Senatului Sorin Cîmpeanu, în contextul în care preşedintele camerei superioare a Parlamentului, Nicolae Ciucă, se află la Timişoara.

„Este o procedură foarte simplă. În momentul în care documentele sosesc la Senat, voi trimite de îndată la Biroul permanent, iar în baza deciziei Biroului Permanent, la Comisia juridică, iar de la Comisia juridică, raportul va fi trimis în plenul Senatului pentru dezbatere şi aprobare. Nu ne-am opus niciodată (urmăririi penale a parlamentarilor, n.r.) şi vom susţine ca Justiţia să-şi facă datoria”, a declarat Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.ro.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, joi, că a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referatul unei cauze în vederea sesizării preşedintelui României şi Senatului pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale faţă de trei persoane cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de abuz în serviciu în legătură cu achiziţia vaccinurilor anti-COVID-19.

Conform DNA, deşi dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, două dintre cele trei persoane faţă de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacţionat şi ordonanţat la plată achiziţia în plus a cantităţii de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului.

Sunt vizaţi fostul premier Florin Cîţu şi foştii miniştri ai Sănătăţii din perioada pandemiei, Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă.

Ce spune fostul premier Florin Cîțu

Fostul premier Florin Cîţu, senator PNL, spune că întreaga sa activitate a stat sub semnul bunei credinţe şi respectării legii.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public, precizez că întreaga mea activitate, indiferent de funcţiile şi demnităţile publice îndeplinite, a stat sub semnul bunei credinţe şi respectării legii, în slujba românilor.

Am deplină încredere în actul de justiţie şi sunt convins că procedurile aflate în desfăşurare vor conduce la aflarea adevărului”, a scris, joi seara, pe pagina sa de Facebook, Florin Cîţu.

Vlad Voiculescu: Vaccinarea anti-COVID a fost în subordinea premierului

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a afirmat că vaccinarea anti-COVID s-a aflat în subordinea premierului în perioada pandemiei şi acesta a luat şi deciziile privind achiziţia de vaccinuri.

„Pe 21 septembrie 2021, spuneam că o anchetă privind achiziţia de vaccinuri în România este binevenită. În primul rând, pentru că un moment critic pentru România şi sănătatea publică a fost transformat într-un spectacol de atacuri politice în ultimii doi de ani de PSD.

Reamintesc că vaccinarea anti-COVID a fost în subordinea premierului în perioada pandemiei, nu a ministrului Sănătăţii: e vorba de faimosul comitet de vaccinare condus de dl. Gheorghiţă care îi raporta ministrului Apărării Ciucă şi premierului Cîţu”, a scris Voiculescu, joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, cantităţile alocate statelor membre au fost stabilite în cadrul unui contract comun de achiziţie al Comisiei Europene cu furnizorii, în principal pe criteriul populaţiei. Deciziile privind achiziţia de vaccinuri au fost luate „exclusiv” de premierul de la acea vreme, a transmis preşedintele USR Bucureşti.

„Există înregistrări ale şedinţelor de Guvern şi documente care probează că premierul şi-a asumat aceste decizii. Cu toate că nu am fost de acord cu toate deciziile luate de cei care aveau în coordonare vaccinarea (ex: prioritizarea <specialilor>, centrele secrete pentru <speciali>, falsificarea indicatorilor, comunicarea campaniei de vaccinare etc.) şi este de notorietate că am fost şi dat afară din Guvern pentru asta, trebuie spus că cantitatea de doze achiziţionate a constituit o decizie de oportunitate în condiţii de incertitudine privind disponibilitatea producţiei, evoluţia tulpinilor, necesitatea re-vaccinării”, a explicat Voiculescu.

El a susţinut că în mandatul de ministru a acţionat „cu cinste” şi „punând mereu pe primul loc viaţa şi sănătatea oamenilor”.

