Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs

Poliția Rutieră Alba are șefi noi. Claudiu Florea (foto stânga) este noul șef al Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, iar Marius Grideanu (dreapta) va ocupa funcția de șef al Biroului Rutier al Poliției Municipiului Alba Iulia.

Cei doi au obținut posturile prin concurs, potrivit reprezentanților IPJ Alba.

Subcomisarul Claudiu Florea a fost în trecut împuternicit șef birou rutier în cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia și apoi adjunct al Poliției Sebeș.

Vezi și VIDEO: Cum se circulă în sensul giratoriu. Explicații ale șeful biroului rutier al Poliției din Alba Iulia, Claudiu Florea

De Paște, Florea a fost protagonistul unei întâmplări mai puțin obișnuite. În luna aprilie a acestui an, mergea spre familia sa aflată în Apuseni, când a observat o mașină răsturnată cu puțin timp în urmă.

Imediat s-a dus acolo și, din interior, a scos un om în vârstă căruia i se făcuse rău la volan. Detalii AICI.

Marius Grindeanu a fost ofițer specialist la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Alba.

Citește și VIDEO: Cum reclami comportamentul agresiv în trafic, prin eSAR. Explicațiile lui Marius Grindeanu, specialist în cadrul IPJ Alba

