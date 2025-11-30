Connect with us

Mesaje de Sfântul Andrei. Urări și mesaje de „La mulți ani” pentru Andrei, Andi, Andreea, Andrada

acum O oră

Mesaje de Sfântul Andrei. Pe 30 noiembrie își celebrează ziua numelui toți cei care poartă numele Andrei, Andreea, Andi, Andrada, Andruța, Andrieș sau alte forme derivate.

Sfântul Andrei este sărbătorit pe 30 noiembrie, iar numele și derivatele asociate cu el sunt următoarele:

Nume principale:

  • Andrei (forma masculină)
  • Andreea (forma feminină)

Derivate și forme asociate:

  • Masculine:Andreian, Andreicuț, Andraș, Andries, Andru, Andruț, Deian
  • Feminine:Andra, Andreina, Andriana, Andruța, Deea

Aceste nume și derivate sunt frecvent întâlnite și sunt sărbătorite de ziua Sfântului Andrei, care este considerat ocrotitorul României. În tradiția creștină, Sfântul Andrei este apostolul care a creștinat teritoriile românești.

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, OCROTITORUL ROMÂNIEI

MESAJE, FELICITĂRI și URĂRI de  SFÂNTUL  ANDREI 2025:   În Evanghelii, Sfântul Andrei mai este menţionat doar de două ori: la înmulţirea pâinilor, dincolo de Marea Galileii, când el a înştiinţat pe Mântuitorul că acolo, în mulţime, era un băiat care avea cinci pâini de orz şi doi peşti, iar a doua oară, după învierea lui Lazăr, când, împreună cu Filip, l-a înştiinţat pe Iisus că nişte elini, veniţi în Ierusalim cu prilejul sărbătoririi Paştelui iudaic, voiau să-l vadă.

Andrei a avut şi un sfârşit de mucenic, fiind răstignit la Patras, lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în formă de X, căreia i s-a spus Crucea Sfântului Andrei.

MESAJE SF ANDREI 2025.  Sfântul Apostol Andrei a fost înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe Române cu cruce roşie încă din 1995, iar în 1997 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat Ocrotitorul României. Acelaşi for de conducere al Bisericii a decis ca ziua de prăznuire a sfântului, 30 noiembrie, să fie proclamată Sărbătoare Bisericească Naţională.

MESAJE DE SFANTUL ANDREI  2025  Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei apare, în 30 noiembrie, în calendarele ortodox, romano-catolic, lutheran şi anglican. În Scoţia, însă, el este sărbătorit la 9 mai, data primirii unor relicve ale Sfântului Andrei.

MESAJE SF ANDREI 2025. Ajunul Sfântului Andrei este considerat unul dintre momentele în care bariera dintre văzut şi nevăzut se ridică.

“Andreiu’ cap de iarnă”, cum îi spun bucovinenii, permite astfel interferenţa planurilor malefice cu cele benefice, lucrurile importante din existenţa oamenilor putând fi întoarse de la matca lor firească.

Se crede că în această noapte “umblă strigoii” să fure “mana vacilor”, “minţile oamenilor” şi “rodul livezilor”. Împotriva acestor primejdii, ţăranul român foloseşte usturoiul. În egală măsură, casa, grajdul, coteţele, uşile şi ferestrele acestora sunt unse cu usturoi pisat, ca să alunge duhurilor rele la oameni şi animale.

Cu prilejul acestei sărbători, oamenii trimit urări și gânduri bune celor dragi.

Andrei înseamnă „cel dintâi chemat” la propovăduire, este, conform tradiției, și primul care a adus creștinismul pe meleagurile noastre.

Mesaje de Sfântul Andrei

  • La mulți ani de Sfântul Andrei! Sănătate, bucurii și tot ce îți dorești.
  • La mulți ani! Să ai o zi minunată, plină de zâmbete și surprize frumoase.
  • Bucură-te de ziua numelui! La mulți ani cu împliniri și noroc!
  • Fie ca ziua de azi să-ți aducă liniște și fericire. La mulți ani de Sfântul Andrei!
  • La mulți ani! Îți doresc să ai parte de tot ce este mai bun în viață.
  • Să fii sănătos/ă, fericit/ă și mereu înconjurat/ă de oameni dragi. La mulți ani!
  • La mulți ani, cu o zi plină de emoții frumoase și momente speciale.
  • Îți trimit cele mai calde urări de bine! La mulți ani de Sfântul Andrei!
  • Fie ca aceasta să fie o zi de neuitat. La mulți ani și multă veselie!
  • La mulți ani! Să ai parte de succes, energie bună și împliniri.

Mesaje religioase

  • Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire și prosperitate. La mulți ani!
  • La mulți ani în această zi binecuvantată de Sfântul Andrei!
  • La mulți ani! Sfântul Andrei să te călăuzească mereu!
  • În zi de mare sărbătoare a Ortodoxiei, pentru că porţi numele Sfântului Andrei, îţi urez multă sănătate şi fericire!
  • Îți urez ca sărbătoarea Sfântului Andrei să îți aducă o viață curată, frumoasă, plină de bucurii și dragoste. La mulți ani Andreea!
  • Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum un bulgăre alb de zăpadă, la fel de fericită precum cântecul clopoțelului de Crăciun și la fel de frumoasă precum Sărbătorile petrecute lângă cei apropiați.
  • Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul Andrei pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.
  • Pentru că porți nume de Sfânt, îți urez La mulți ani și o zi încununată de binecuvântări.
  • Sfântul căruia îi purtați numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!
  • Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se-mplinească! La multi ani Andrei/ Andreea!
  • Sfântul căruia îi purtați numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!

Mesaje pentru colegi/șefi

  • Cu ocazia zilei Sfântului Andrei, vă transmit cele mai sincere urări de sănătate și prosperitate.
  • La mulți ani! Să aveți parte de realizări frumoase și armonie.
  • Vă doresc o zi de nume plină de liniște și bucurii. La mulți ani!
  • Cele mai bune gânduri și urări de bine cu prilejul sărbătorii dumneavoastră.
  • La mulți ani! Să vă fie drumul plin de succes și echilibru.
  • Cu deosebit respect, vă urez multă sănătate și împliniri.
  • La mulți ani de Sfântul Andrei! Fie ca ziua să fie una deosebită pentru dumneavoastră.
  • Sincere felicitări și cele mai calde urări de bine.
  • Vă doresc un an plin de reușite și momente frumoase. La mulți ani!
  • La mulți ani! Să aveți parte de pace sufletească și bucurii alături de cei dragi.

Mesaje amuzante de Sfântul Andrei

  • La mulți ani, Andreea! Sper că ziua ta să fie la fel de luminoasă ca notificările telefonului când primești urări!
  • La mulți ani! Dacă telefonul îți tot vibrează, nu te speria…nu e spam, e lumea care te iubește!
  • La mulți ani, de Sfântul Andrei! Astăzi e ziua în care poți zâmbi fără motiv… dar motivul îți vine pe WhatsApp!
  • La mulți ani! Îți doresc o zi atât de bună încât să spui „wow” de cel puțin trei ori.
  • La mulți ani, Andrei! Să ai o zi plină de energie… și baterie la telefon, că ai nevoie!
  • La mulți ani! Dacă aveai nevoie de un pretext să te răsfeți, ei bine… azi e perfect!
  • La mulți ani, Andreea! Să ai parte de atâtea zâmbete câte emoji-uri pun prietenii în urările lor!
  • La mulți ani, Andrei! Fie ca toate surprizele de azi să fie plăcute și toate selfie-urile să-ți iasă din prima!
  • La mulți ani! Îți trimit o urare care aduce voie bună, că restul zilei sigur aduce tort!
  • La mulți ani, Andrei/Andreea! Astăzi sper să nu ai nevoie de sală, ci să ridici greutățile norocului, iubirii și…cadourile!
