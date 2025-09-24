Connect with us

Aiud

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist

Publicat

acum O oră

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud au fost suspendate temporar, după ce unitatea medicală a rămas fără medic specialist. Conducerea spitalului caută soluții astfel încât consultațiile și tratamentele cardiologice să poată fi reluate în cel mai scurt timp. 

„Dorim să vă informăm că, începând cu această perioadă, serviciile de cardiologie ale Spitalului Municipal Aiud, sunt temporar suspendate, întrucât nu mai avem medic specialist cardiolog.

Conducerea spitalului este pe deplin conștientă de importanța acestei specialități și depune toate eforturile necesare pentru a remedia cât mai curând această situație. Procesul de angajare a unui nou medic presupune însă respectarea unor proceduri legale și administrative (organizarea concursurilor, derularea etapelor de selecție, obținerea avizelor etc.), ceea ce necesită un anumit timp.

Vă asigurăm că se caută activ soluții, astfel încât să putem relua consultațiile și tratamentele cardiologice în cel mai scurt timp posibil”, au scris reprezentanții spitalului, miercuri, pe pagina de Facebook.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 minute

Nicolae Drăgoi, violatorul din Alba Iulia, a amenințat-o pe recepționera hotelului cu un briceag. Fata a fost lipsită de apărare
Evenimentacum 34 de minute

Comunicat: Liderul industriei avicole din România își dezvăluie povestea de succes, de la bob la furculiță, la ANUGA 2025
Evenimentacum 53 de minute

FOTO-VIDEO: Incendiu la o locuință din Alba Iulia. O persoană cu arsuri, după ce o filigorie a fost cuprinsă de flăcări
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero, la Alba Iulia: se aplică noile tarife. Prețuri triple și pentru Zona 1
Administrațieacum o zi

Campanie de deratizare în Alba Iulia: 1.800 de stații pentru combaterea rozătoarelor vor fi amplasate în locații din oraș
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 22 de ore

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare
Vouchere sociale
Actualitateacum 23 de ore

Consiliul Concurenței nu susține prelungirea plafonării adaosului la unele alimente de bază
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 2 zile

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Evenimentacum 2 zile

Sondaj: AUR, primul în preferințele românilor. Călin Georgescu și George Simion au cea mai mare cotă de încredere
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO Attila Malnași de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM
Blajacum 2 zile

Echipa Volei Alba Blaj, victorie în meciul de pregătire, cu CSU Medicina Târgu Mureș. Programul meciurilor în septembrie-octombrie
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum o zi

Vremea până în 20 octombrie. Variații mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Expoziție de fotografie cu și despre Marcel Iureș. Eveniment de excepție la Alba Iulia. Imagini din cariera actorului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum 2 zile

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Aiudacum O oră

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist
Evenimentacum 21 de ore

Primul test de sânge din lume pentru detecția timpurie a bolii Alzheimer, disponibil în România. Cine îl poate face
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Elevii premiați la olimpiade ar putea primi din nou burse de excelență. Schimbări și la plata cu ora. Amendamente aprobate la lege
Educațieacum o zi

Elevii din clasa pregătitoare vor primi gratuit materiale didactice. Lege adoptată de Senat
Mai mult din Educatie