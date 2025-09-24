Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud au fost suspendate temporar, după ce unitatea medicală a rămas fără medic specialist. Conducerea spitalului caută soluții astfel încât consultațiile și tratamentele cardiologice să poată fi reluate în cel mai scurt timp.

„Dorim să vă informăm că, începând cu această perioadă, serviciile de cardiologie ale Spitalului Municipal Aiud, sunt temporar suspendate, întrucât nu mai avem medic specialist cardiolog.

Conducerea spitalului este pe deplin conștientă de importanța acestei specialități și depune toate eforturile necesare pentru a remedia cât mai curând această situație. Procesul de angajare a unui nou medic presupune însă respectarea unor proceduri legale și administrative (organizarea concursurilor, derularea etapelor de selecție, obținerea avizelor etc.), ceea ce necesită un anumit timp.

Vă asigurăm că se caută activ soluții, astfel încât să putem relua consultațiile și tratamentele cardiologice în cel mai scurt timp posibil”, au scris reprezentanții spitalului, miercuri, pe pagina de Facebook.

