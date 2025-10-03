Connect with us

Educație

Sindicatele din Educație solicită Guvernului deblocarea imediată a plăților hotărârilor judecătorești câștigate de profesori

Publicat

acum 41 de minute

Sindicatele din Educație solicită deblocarea imediată a plăților hotărârilor judecătorești câștigate de profesori, după ce Guvernul Bolojan a decis amânarea pentru anul 2026 a plății sumelor câștigate de angajații din educație prin hotărâri judecătorești definitive.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” condamnă decizia Guvernului de a amâna pentru anul 2026 – prin art. XVIII din OUG 52/2025, M. Of. 907/2 octombrie 2025 – plata tranșelor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate și care ar fi trebuit să fie plătite odată cu salariile pentru luna septembrie.

Aceasta în condițiile în care, în luna septembrie, s-au solicitat unităților de învățământ calcule, situații, explicații, iar fondurile pentru plata hotărârilor judecătorești erau deja în conturile inspectoratelor școlare, colegii fiind chiar anunțați că vor primi drepturile cuvenite și așteptate de ani de zile.

„Considerăm că ceea ce face Executivul este fără precedent și că România nu mai este un stat de drept! Suntem în plină „dictatură guvernamentală“!

Este o continuare a bătăii de joc la adresa salariaţilor din învăţământ, după măsurile iresponsabile luate împotriva sistemului educațional prin Legea nr. 141/2025.

Aceste sume nu sunt un <cadou>, ci un drept recunoscut în justiție, toate sumele câștigate de organizațiile sindicale din învățământ pentru membrii lor în ultimii 15 ani fiind supuse plății eșalonate prin acte ale Guvernului.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” consideră inacceptabilă această decizie și solicită deblocarea imediată a plăților către toți salariații îndreptățiți. Refuzul Executivului de a acorda drepturile legitime colegilor noștri nu va rămâne fără consecințe!

Precizăm că cele două federații au depus deja, la Primăria Municipiului București, înștiințarea pentru pichetarea sediului Ministerului de Finanțe, în data de 7 octombrie, începând ora 11:00”, au transmis reprezentanții sindicatelor, într-un comunicat.

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

  1. Horatius

    vineri, 03.10.2025 at 12:14

    Dacă ministerul i-a degrevat total de ore pe liderii care se luptă cel mai mult pentru drepturile lor și nu ale celor ce le plătesc indemnizațiile pe lângă salariile care le iau de la scoli fara sa predea nici macare o ora atunci acestia pot face mitinguri și pichetări. Rog Alba24 sa intrebe liderii de sindicat din Alba si cei de la FEN si cei de la FSLi daca au degrevare si cate ore predau pe saptamana acesti lideri. Noi cei din sindicate am intrebat si acestia nu vor sa raspunda. Poate la intrebarile ziaristilor vor raspunde . Sau intrebati inspectoratul scolar ca ei trebuie sa stie daca liderii din județul Alba predau ore in vreo scoala.

    Răspunde

  2. Dana P.

    vineri, 03.10.2025 at 12:29

    O ( zero) ore predau cei de la FEN. Dacă nu e asa să dezmintă dnii lideri.

    Răspunde

