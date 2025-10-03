Sindicatele din Educație solicită Guvernului deblocarea imediată a plăților hotărârilor judecătorești câștigate de profesori

Sindicatele din Educație solicită deblocarea imediată a plăților hotărârilor judecătorești câștigate de profesori, după ce Guvernul Bolojan a decis amânarea pentru anul 2026 a plății sumelor câștigate de angajații din educație prin hotărâri judecătorești definitive.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” condamnă decizia Guvernului de a amâna pentru anul 2026 – prin art. XVIII din OUG 52/2025, M. Of. 907/2 octombrie 2025 – plata tranșelor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate și care ar fi trebuit să fie plătite odată cu salariile pentru luna septembrie.

Aceasta în condițiile în care, în luna septembrie, s-au solicitat unităților de învățământ calcule, situații, explicații, iar fondurile pentru plata hotărârilor judecătorești erau deja în conturile inspectoratelor școlare, colegii fiind chiar anunțați că vor primi drepturile cuvenite și așteptate de ani de zile.

„Considerăm că ceea ce face Executivul este fără precedent și că România nu mai este un stat de drept! Suntem în plină „dictatură guvernamentală“!

Este o continuare a bătăii de joc la adresa salariaţilor din învăţământ, după măsurile iresponsabile luate împotriva sistemului educațional prin Legea nr. 141/2025.

Aceste sume nu sunt un <cadou>, ci un drept recunoscut în justiție, toate sumele câștigate de organizațiile sindicale din învățământ pentru membrii lor în ultimii 15 ani fiind supuse plății eșalonate prin acte ale Guvernului.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” consideră inacceptabilă această decizie și solicită deblocarea imediată a plăților către toți salariații îndreptățiți. Refuzul Executivului de a acorda drepturile legitime colegilor noștri nu va rămâne fără consecințe!

Precizăm că cele două federații au depus deja, la Primăria Municipiului București, înștiințarea pentru pichetarea sediului Ministerului de Finanțe, în data de 7 octombrie, începând ora 11:00”, au transmis reprezentanții sindicatelor, într-un comunicat.

