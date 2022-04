Sistemul de iluminat public din cartierul albaiulian Cetate, extins și modernizat. Valoarea investiției și principalele lucrări

Vasile Hârjoc, campionul național la maraton la categoria de vârstă 65 +, a pornit marți, 26 aprilie într-o cursă care se va termina în data de 2 octombrie.

Este vorba despre un maraton dedicat Centenarului Încoronării, în care sportivul de 69 de ani va alerga câte 21 de kilometri în fiecare județ al țării. Startul a fost dat din fața primăriei Municipiului Alba Iulia și se va termina la Bucureși, în data de 2 octombrie.

Maratonul se va desfășura în 4 etape, timp de 41 de zile, de la Alba Iulia la București, în perioada 26 aprilie 2022- 02 octombrie 2022. Prima etapă o va parcurge în Regiunea Centru: în județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu, urmată de Regiunea Vest: Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara, Regiunea Nord Vest în județele Cluj: Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud, Regiunea Nord – Est în județele: Suceava, Botoșani, Iași, Bacău, Vaslui și Neamț, Regiunea Sud Vest în județele: Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt și Vâlcea, Regiunea Sud – Est: Vrancea, Buzău, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța, Regiunea Sud: Argeș, Dolj, Prahova, Ialomița, Giurgiu, Tulcea, Călărași și se va încheia în București.

Vasile Hârjoc a traversat SUA cu bicicleta

Vasile Hârjoc s-a născut în comuna Cut, în anul 1953. A jucat fotbal la Metalurgistul Cugir, până la vârsta de 17 ani, iar apoi a lucat la Uzina Mecanică din Cugir.

A început să alerge la vârsta de 39 de ani și a participat la mai multe maratoane din lume. Între anii 2003 și 2008 a locuit în SUA, unde a participat la mai multe martoane.

La un maraton din Las Vegas a scos cel mai bun timp al său. De asemenea într-un reportaj realizat în 2019, de repoterii de la libertatea.ro, Vasile Hârjoc a precizat că a mai alergat la un maraton din New York, însă mai mult de atât, a traversat SUA pe bicicletă.

”După maratonul de la Las Vegas, unde am făcut cel mai bun timp al meu, am traversat SUA pe bicicletă, de la Long Beach, California, până la Miami Beach, 35 de zile, 10 ore, peste 5.500 de kilometri! Ajuns la Miami, am fost și la un maraton, dar a fost groaznic.

Mi s-au pus crampe, am terminat în 5 ore și 29 de minute, am tras de mine să nu abandonez. Pe drum, au fost zile când m-a prins și ninsoarea, dormeam numai în sacul de dormit afară, m-a prins Crăciunul și Anul Nou prin Texas”, a declarat acesta pentru reporterii libertatea.ro.

