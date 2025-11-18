Site-urile Mediafax, Antena3, G4Media, Libertatea și altele au căzut temporar. Probleme la nivel global pentru Cloudflare

Numeroase site-uri și platforme online au căzut temporar marți după-amiaza, inclusiv site-uri ale unor instituții de presă din România, în urma unor probleme tehnice ale Cloudflare, compania americană folosită pentru diferite servicii web. Printre site-urile afectate s-au numărat cele ale Mediafax, Antena3, G4Media și Libertatea.

UPDATE, ora 14:20 – Potrivit downdetector, printre site-urile și platformele afectate s-au numărat rețelele de socializare X și Truth Social, Spotify, Letterboxd, OpenAI sau Grindr.

UPDATE, ora 15:00 – Potrivit DNSC, mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare.

În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri ale unor entități de presă sau rețele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare. Problemele semnalate au fost remediate între timp.

Cloudflare este o companie care oferă servicii de securitate și de creștere a performanței site-urilor web, funcționând ca un proxy invers care direcționează traficul dintre vizitatori și serverul unui site. Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv.

DNSC transmite că acest eveniment a fost datorat unor erori operaționale și NU este o consecință a unui atac cibernetic. Analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor.

Știrea inițială

Problemele au început în jurul orei 13:30, ora României.

Inclusiv site-ul downdetector, care monitorizează în timp real problemele tehnice întâmpinate de cele mai populare site-uri și platforme online, a căzut pentru câteva minute marți, în jurul orei 14:00.

Site-urile mai multor publicații din România au picat temporar, fiind afectate da această problemă.

Printre site-urile afectate se numără mediafax, g4media, libertatea, antena3, stiripesurse și altele.

