Connect with us

Administrație

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba

Publicat

acum 31 de secunde

Consiliul Județean Alba va aproba taxele ce vor fi percepute în anul 2026 pentru diferite servicii oferite de Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.

Este vorba despre tarife pentru eliberarea unor documente sau certificate. Printre acestea se află cele pentru cartea de identitate, schimbarea numelui, certificatul de domiciliu sau transcrieri în registrele de stare civilă ale unor acte din străinătate.

Taxe la Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2026

Taxe pentru activităţile de evidenţă a persoanelor

  • Taxă pentru furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor: 4 lei/persoană
  • Contravaloare Carte de identitate (C.I. model 1997): 7 lei lei/act
  • Contravaloare Carte de identitate provizorie: 1 leu/act

Taxe speciale pentru unele activităţi de evidenţă a persoanelor şi stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba

  • Taxa specială pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, în regim de urgenţă, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la sediul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba: 300 lei/dosar analizat
  • Taxă specială pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă, în regim de urgență, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației la sediul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba: 500 lei/ dosar analizat
  • Taxă pentru aprobarea înscrierii, în registrele de stare civilă române, a mențiunilor privind modificările intervenite în statutul civil al persoanei sau cu privire la nume ori ca urmare a rectificării actelor de stare civilă, produse în străinătate, precum și cu privire la regimul matrimonial ales în fața autorităților instituțiilor străine competente, în regim de urgență, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației la sediul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba: 300 lei/dosar analizat
  • Taxa specială pentru activităţile de evidenţă a persoanei prestate de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba pentru furnizarea la nivel teritorial de date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor: 10 lei / persoană verificată în sistem electronic
  • Taxă specială pentru eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în regim de urgenţă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la sediul D.P.C.E.P. Alba: 50 lei/ certificat
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 31 de secunde

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Evenimentacum O oră

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. O persoană rănită după ce două mașini s-au lovit, în intersecție
Evenimentacum 2 ore

Loteria Română: Report de peste 8,35 milioane de euro la Joker. Fondurile de câștiguri pe categorii, 14 decembrie 2025
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 31 de secunde

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Administrațieacum 18 ore

Modernizări în zona Racoviță – Arex la Alba Iulia. Primăria contractează servicii de dirigenție șantier
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

VIDEO: Autostrada A1 Sibiu-Pitești. A fost turnat betonul rutier în tunelul Curtea de Argeș. Când se termină lucrările
Economieacum 5 ore

Noul Mers al Trenurilor, în vigoare. Cât de mult se scumpesc biletele de călătorie, din 14 decembrie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Regal de kickbox la Alba Iulia. Trei sportivi din oraș au obținut victoria în ringul Cezar Fight. Lista rezultatelor
Evenimentacum 19 ore

LIVE VIDEO Gala profesionistă de kickbox la Alba Iulia: Cezar Fight Championship. 12 meciuri tari pe reguli de kickbox și MMA
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

A început Hanuka 2025. Ce semnificații are Sărbătoarea luminilor și tradiții din comunitate
Evenimentacum 16 ore

VIDEO: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii premiilor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 4 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum 2 săptămâni

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 7 ore

De ce unele persoane se trezesc cu câteva minute înainte de a suna alarma. Explicațiile cercetătorilor
Evenimentacum 18 ore

FOTO: Centrul de Arși de la spitalul din Târgu Mureș, în fază finală de construcție. Anunțul ministrului Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 zile

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 4 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie