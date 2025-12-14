Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba

Consiliul Județean Alba va aproba taxele ce vor fi percepute în anul 2026 pentru diferite servicii oferite de Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.

Este vorba despre tarife pentru eliberarea unor documente sau certificate. Printre acestea se află cele pentru cartea de identitate, schimbarea numelui, certificatul de domiciliu sau transcrieri în registrele de stare civilă ale unor acte din străinătate.

Taxe la Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2026

Taxe pentru activităţile de evidenţă a persoanelor

Taxă pentru furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor: 4 lei/persoană

Contravaloare Carte de identitate (C.I. model 1997): 7 lei lei/act

Contravaloare Carte de identitate provizorie: 1 leu/act

Taxe speciale pentru unele activităţi de evidenţă a persoanelor şi stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba

Taxa specială pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, în regim de urgenţă, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la sediul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba: 300 lei/dosar analizat

Taxă specială pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă, în regim de urgență, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației la sediul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba: 500 lei/ dosar analizat

Taxă pentru aprobarea înscrierii, în registrele de stare civilă române, a mențiunilor privind modificările intervenite în statutul civil al persoanei sau cu privire la nume ori ca urmare a rectificării actelor de stare civilă, produse în străinătate, precum și cu privire la regimul matrimonial ales în fața autorităților instituțiilor străine competente, în regim de urgență, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației la sediul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba: 300 lei/dosar analizat

Taxa specială pentru activităţile de evidenţă a persoanei prestate de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba pentru furnizarea la nivel teritorial de date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor: 10 lei / persoană verificată în sistem electronic

Taxă specială pentru eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în regim de urgenţă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la sediul D.P.C.E.P. Alba: 50 lei/ certificat

