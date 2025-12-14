Educație
Simulare Evaluare Națională 2026: când vor susține testările pentru examen elevii de clasa a VIII-a. Calendar și reguli
Simulare Evaluare Națională 2026: testarea cunoștințelor în vederea participării la examenul de Evaluare Națională 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a se va desfășura în luna martie. Aceștia vor avea ocazia să verifice nivelul de pregătire și să se orienteze pentru admiterea la liceu.
Sesiunea de simulare a examenului va fi în perioada 16-18 martie. Rezultatele vor fi comunicate de către profesori, în 30 martie.
Testările sunt organizate la nivel național, cu aceleași subiecte pentru toți elevii, prin probe scrise la Română și Matematică. Elevii care învață limba maternă vor avea probă și la această materie.
Simulare Evaluare Națională 2026. Calendar
- 16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
- 17 martie 2026: Matematică – probă scrisă
- 18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor
La sesiunea de simulare, elevii vor trebui să respecte aceleași reguli ca și cele din examen. Nu vor avea voie să comunice între ei sau să utilizeze surse din care să se inspire pentru rezolvarea subiectelor.
Examenul de Evaluare Națională 2026
În anul școlar 2025-2026, elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile în 12 iunie. Aceștia vor fi înscriși la examen de către secretariatele școlilor, automat, în perioada 10-12 iunie. Examenul se desfășoară în perioada 22-26 iunie.
Elevii vor avea o zi liberă între proba de Română și cea de Matematică. De asemenea, vor avea dreptul să-și vadă lucrările înainte să depună contestații.
Evaluare Națională 2026. Calendar
- 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
- 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
- 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
- 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
- 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
- 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
- 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
Reguli pentru elevi
- Interzis accesul cu telefoane, materiale de studiu sau dispozitive electronice
- Comunicarea cu alți candidați sau cu exteriorul = eliminare din examen cu nota 1
- Corectare digitalizată de doi profesori; la diferențe >1 punct, lucrarea se reevaluează
- Nota după contestații este definitivă
- Rezultatele se afișează anonimizat
- Elevii își pot vizualiza lucrările înainte de contestații
