Connect with us

Eveniment

VIDEO: Regal de kickbox la Alba Iulia. Trei sportivi din oraș au obținut victoria în ringul Cezar Fight. Lista rezultatelor

Publicat

acum 3 ore

Trei sportivi din Alba Iulia au obținut victoria în ringul Cezar Fight Championship, gala de kickbox care s-a desfășurat sâmbătă, 13 decembrie, la Pavilion Mercur.

Sala de evenimente a fost plină de pasionați ai sporturilor de contact, dar și de prieteni și colegi de antrenament ai luptătorilor care au urcat în ring. În total au fost 12 meciuri puternice care au demonstrat că Alba Iulia merită să fie pe harta kickbox-ului din România. Evenimentul a fost transmis live pe YouTube, iar comentator a fost reporterul Alba24.ro, Cristian Panu.

În competiție, au urcat în ring și patru sportivi din județul Alba, iar trei dintre ei au reușit să obțină victoria. Este vorba despre Eduardo Cetean, Tudor Popa, Alex Dorobanțu și Ciurar Giulio.

YouTube video

Eduardo Cetean, sportiv al clubului Revolution Academy Alba Iulia, a intrat în ring, în primul meci al serii, împotriva lui Armando Moldovan de la Casoni Fight Reghin.

Edi Cetean a deschis gala

Eduardo a avut susținerea publicului, dar și presiunea primului meci în gală. După trei reprize de kickbox, în care experiența din taekwondo și-a spus cuvântul, Cetean a obținut victoria.

În meciul cu numărul trei al evenimentului publicul a avut parte de o rivalitate locală. Mai exact în ringul Cezar au urcat Giulio Ciurar de la Hussusan Brothers din Blaj și Tudor Popa de la Revolution Academy Alba Iulia.

Rivalitate între Alba Iulia și Blaj

Este vorba despre o rivalitate începută în urmă cu câteva luni care s-a tranșat în ringul Cezar. În urma celor trei reprize în care s-au schimbat lovituri puternice din partea celor doi, Tudor Popa a fost declarat câștigator de către arbitri.

Alexandru Dorobanțu într-un meci puternic al serii

La categoria profesioniști, Alexandru Dorobanțu de la Budo Apulum a intrat în ring împotriva lui Dan Popa, un sportiv din Brașov, în unul dintre cele mai puternice meciuri ale serii.

După trei reprize de kickbox, arbitrii au văzut o egalitate între cei doi și au decis un extra round. După repriza decisivă într-un meci în care cei doi au lăsat totul în ring, Alexandru a fost declarat învingător.

Lista completă a meciurilor și cine a câștigat

Meciul 1: Moldovan Armando - Eduardo Cetan 60 kg - câștigator Eduardo Cetean.

Meciul 2: Floreac Vasile - Florin Dulap - câstigator Vasile Floreac

Meciul 3: Ciurar Giulio - Tudor Popa 90 kg - câștigator Tudor Popa

Meciul 4: Meci de centură la fete Dudas Kely vs Nagy Rebeca - câștigătoare Nagy Rebeca

Meciul 5 Rohnean Daniel-Emanuel Vlad - câștigător Vlad Emanuel

Meciul 6: Meci de centură MMA: Raul Dan - Adrian Brutal - Câștigator Raul Dan

Meciul 7: Cercelaru Leo - Oltean Darius - câștigător Darius Oltean

Meciul 8: Alex Dorobanțu vs Dan Popa - câștigător Alex Dorobanțu

Meciul 9: Gaun Max vs Alimov Damir, meci de centură WKF - câștigător Alimov Damir

Meciul 10: Paul Tudose vs Sunny Mustafa - câștigtor Sunny Mustafa

Meciul 11: Stoica Rares versus Albu Filip Meci de centură MMA - câștigător Albu Filip

Meciul 12: Maximus Bejenuță vs Răzvan Mandache Meci de centură Cezar - câștigător Maximus Bejenuță

 

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 5 minute

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Evenimentacum O oră

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. O persoană rănită după ce două mașini s-au lovit, în intersecție
Evenimentacum 2 ore

Loteria Română: Report de peste 8,35 milioane de euro la Joker. Fondurile de câștiguri pe categorii, 14 decembrie 2025
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 minute

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Administrațieacum 18 ore

Modernizări în zona Racoviță – Arex la Alba Iulia. Primăria contractează servicii de dirigenție șantier
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

VIDEO: Autostrada A1 Sibiu-Pitești. A fost turnat betonul rutier în tunelul Curtea de Argeș. Când se termină lucrările
Economieacum 5 ore

Noul Mers al Trenurilor, în vigoare. Cât de mult se scumpesc biletele de călătorie, din 14 decembrie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Regal de kickbox la Alba Iulia. Trei sportivi din oraș au obținut victoria în ringul Cezar Fight. Lista rezultatelor
Evenimentacum 19 ore

LIVE VIDEO Gala profesionistă de kickbox la Alba Iulia: Cezar Fight Championship. 12 meciuri tari pe reguli de kickbox și MMA
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

A început Hanuka 2025. Ce semnificații are Sărbătoarea luminilor și tradiții din comunitate
Evenimentacum 17 ore

VIDEO: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii premiilor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 4 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum 2 săptămâni

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 7 ore

De ce unele persoane se trezesc cu câteva minute înainte de a suna alarma. Explicațiile cercetătorilor
Evenimentacum 18 ore

FOTO: Centrul de Arși de la spitalul din Târgu Mureș, în fază finală de construcție. Anunțul ministrului Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 zile

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 4 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie