VIDEO: Regal de kickbox la Alba Iulia. Trei sportivi din oraș au obținut victoria în ringul Cezar Fight. Lista rezultatelor

Trei sportivi din Alba Iulia au obținut victoria în ringul Cezar Fight Championship, gala de kickbox care s-a desfășurat sâmbătă, 13 decembrie, la Pavilion Mercur.

Sala de evenimente a fost plină de pasionați ai sporturilor de contact, dar și de prieteni și colegi de antrenament ai luptătorilor care au urcat în ring. În total au fost 12 meciuri puternice care au demonstrat că Alba Iulia merită să fie pe harta kickbox-ului din România. Evenimentul a fost transmis live pe YouTube, iar comentator a fost reporterul Alba24.ro, Cristian Panu.

În competiție, au urcat în ring și patru sportivi din județul Alba, iar trei dintre ei au reușit să obțină victoria. Este vorba despre Eduardo Cetean, Tudor Popa, Alex Dorobanțu și Ciurar Giulio.

Edi Cetean a deschis gala

Eduardo Cetean, sportiv al clubului Revolution Academy Alba Iulia, a intrat în ring, în primul meci al serii, împotriva lui Armando Moldovan de la Casoni Fight Reghin.

Eduardo a avut susținerea publicului, dar și presiunea primului meci în gală. După trei reprize de kickbox, în care experiența din taekwondo și-a spus cuvântul, Cetean a obținut victoria.

În meciul cu numărul trei al evenimentului publicul a avut parte de o rivalitate locală. Mai exact în ringul Cezar au urcat Giulio Ciurar de la Hussusan Brothers din Blaj și Tudor Popa de la Revolution Academy Alba Iulia.

Rivalitate între Alba Iulia și Blaj

Este vorba despre o rivalitate începută în urmă cu câteva luni care s-a tranșat în ringul Cezar. În urma celor trei reprize în care s-au schimbat lovituri puternice din partea celor doi, Tudor Popa a fost declarat câștigator de către arbitri.

Alexandru Dorobanțu într-un meci puternic al serii

La categoria profesioniști, Alexandru Dorobanțu de la Budo Apulum a intrat în ring împotriva lui Dan Popa, un sportiv din Brașov, în unul dintre cele mai puternice meciuri ale serii.

După trei reprize de kickbox, arbitrii au văzut o egalitate între cei doi și au decis un extra round. După repriza decisivă într-un meci în care cei doi au lăsat totul în ring, Alexandru a fost declarat învingător.

Lista completă a meciurilor și cine a câștigat

Meciul 1: Moldovan Armando - Eduardo Cetan 60 kg - câștigator Eduardo Cetean.

Meciul 2: Floreac Vasile - Florin Dulap - câstigator Vasile Floreac

Meciul 3: Ciurar Giulio - Tudor Popa 90 kg - câștigator Tudor Popa

Meciul 4: Meci de centură la fete Dudas Kely vs Nagy Rebeca - câștigătoare Nagy Rebeca

Meciul 5 Rohnean Daniel-Emanuel Vlad - câștigător Vlad Emanuel

Meciul 6: Meci de centură MMA: Raul Dan - Adrian Brutal - Câștigator Raul Dan

Meciul 7: Cercelaru Leo - Oltean Darius - câștigător Darius Oltean

Meciul 8: Alex Dorobanțu vs Dan Popa - câștigător Alex Dorobanțu

Meciul 9: Gaun Max vs Alimov Damir, meci de centură WKF - câștigător Alimov Damir

Meciul 10: Paul Tudose vs Sunny Mustafa - câștigtor Sunny Mustafa

Meciul 11: Stoica Rares versus Albu Filip Meci de centură MMA - câștigător Albu Filip

Meciul 12: Maximus Bejenuță vs Răzvan Mandache Meci de centură Cezar - câștigător Maximus Bejenuță

