A început Hanuka 2025. Ce semnificații are Sărbătoarea luminilor și tradiții din comunitate

Hanuka 2025: duminică, 14 decembrie, a început Hanuka, o sărbătoare a comunității evreiești, numită și Sărbătoarea Luminilor. Aceasta durează opt zile.

În fiecare seară de Hanuka, se aprinde o lumânare. Lumânările se pun într-un sfeşnic - sau lampă - specială, numită hanuchia.

Sărbătoarea este încărcată de semnificații pentru comunitatea evreilor.

Hanuka 2025: semnificații

De Hanuka se reamintește victoria de acum aproximativ 2.000 de ani a macabeilor asupra monarhiei seleucide din Siria, care încerca să distrugă religia evreiască şi să elenizeze popoarele de sub dominaţia sa, potrivit Agerpres.

Hanuka înseamnă în ebraică „dedicare”. Aceasta amintește și re-dedicarea celui de-al Doilea Templu din Ierusalim, în jurul anului 165 î.Hr. Aceasta re-dedicare a fost necesară deoarece regele seleucid Antioh IV Epifanes profanase Templul prin amplasarea unui altar dedicat lui Zeus, potrivit antena3.ro.

Deși macabeii au găsit doar suficient ulei pentru a aprinde Templul o singură noapte, lumina a durat opt zile, până la sosirea unui nou ulei sfințit. Se consideră a fi un miracol. De aceea, lumânările se aprind câte una în fiecare seară, până ce în ultima zi sunt toate opt aprinse.

Hanuka 2025: tradiții

Sfeşnicul sau lampa se aprinde odată cu lăsarea nopţii şi se aşează undeva la vedere - la geam sau în pragul uşii. De Sabat, lumânările de Hanuka se aprind cu circa jumătate de oră înaintea lumânărilor de Sabat, deci puţin înaintea asfinţitului.

Luminile trebuie să ardă cel puţin 30 de minute şi pot să continue să ardă toată noaptea, undeva într-un loc vizibil.

Ordinea în care trebuie aprinse lumânările de Hanuka - una crescătoare sau descrescătoare - diferă.

În general este acceptată tradiţia după care în prima seară se aprinde o singură lumânare, în a doua două lumânări etc., de la stânga la dreapta, până când, în a opta seară întreaga hanuchia este aprinsă.

Lumânările sunt aprinse cu ajutorul unei lumânări speciale - samas - lumânare ajutătoare, care în hanuchia este şi aşezată ori mai înalt, ori la o parte, în orice caz diferit şi distinct de celelalte.

Ceremonia se desfăşoară în special acasă, în familie, dar de foarte multe ori şi în sinagogi, iar copiii primesc de obicei bani de hanuka (hanuka geld). Aceștia mai primesc dulciuri, alune sau nuci.

Specifice pentru Hanuka şi o încântare pentru cei mici sunt titirezurile, nişte mici jucării din lemn. Aceste titirezuri se numesc dreidel, pe care este scris un acronim, care înseamnă ”Mare minune a fost acolo”, notează Mediafax.

În familii se gătesc mâncărurile tradiționale, precum latkes (clătite din cartofi prăjite în ulei).

