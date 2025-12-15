Administrație
Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
Angajări la stat în Alba: în decembrie 2025 și ianuarie 2026 sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.
Lista posturilor vacante
Angajări la stat. Alba Iulia
Direcția Sanitară Veterinară Alba
- inginer grad I (perioadă determinată, 3 ani) - Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – profil anatomopatologie, executant necropsii și recepție probe, gestionare deșeuri
Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Domeniul fundamental: științe zootehnice specializare: zootehnie; vechime în specialitatea studiilor minimum 4 ani
Termen pentru înscrieri: 29 decembrie 2025
Concurs: 12 ianuarie 2026 – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0258835915
Angajări la stat. Sebeș
Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș
- referent IA (post temporar)
Condiții: studii medii, diplomă Bacalaureat; vechime în muncă minimum 5 ani
Termen pentru înscrieri: 19 decembrie 2025
Concurs: 8 ianuarie 2026 – proba scrisă; 13 ianuarie 2026 – interviu
Detalii la telefon 0258730148
Spitalul Municipal Sebeș
- economist debutant – Compartiment Achiziții
Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență-științe economice, diplomă bacalaureat, curs achiziții publice acreditat; utilizare platformă SICAP; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 23 decembrie 2025
Concurs: 13 ianuarie 2026 – proba scrisă; 19 ianuarie 2026 – interviu
Detalii la telefon 0258731712
Liceul Tehnologic Sebeș
- spălător vase mari bucătărie
Condiții: studii cel puțin 8 clase, nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 30 decembrie 2025
Concurs: 13 ianuarie 2026 – proba scrisă; 15 ianuarie 2026 – proba practică, 19 ianuarie 2026 – interviu
Detalii pe email lt.sebes@isjalba.ro
Angajări la stat. Blaj
Spitalul Municipal Blaj
- medic specialist psihiatru
Condiții: diplomă licență, certificate medic specialist psihiatrie, certificate membru Colegiul Medicilor, aviz liberă practică
Termen pentru înscrieri: 15 ianuarie 2026
Concurs: 20 ianuarie 2026 – proba scrisă; 27 ianuarie – proba practică/clinică
Detalii la telefon 0258710941, interior 197
Angajări la stat. Cugir
Primăria orașului Cugir
- consilier juridic grad II
Condiții: studii superioare juridice de lungă durată (4 ani de studii), absolvite cu licență; sau echivalent studii Bologna, ciclurile I și II, absolvite cu diplomă de licență și de master; experiență profesională în domeniul de specialitate de minim 1 an.
Termen pentru înscrieri: 22 decembrie 2025
Concurs: 8 ianuarie 2026 – proba scrisă: 14 ianuarie 2026 - interviu
Detalii la telefon: 0258/751001 int. 115
Spitalul orășenesc Cugir
- asistent medical generalist – Camera de gardă
Condiții: diplomă studii postliceale sanitare și diplomă bacalaureat, cel puțin 3 ani vechime
Termen pentru înscrieri: 17 decembrie 2025
Concurs: 24 decembrie 2025 – proba scrisă; 31 decembrie 2025 – proba practică; 9 ianuarie 2026 – interviu
- infirmier debutant - Compartiment Ortopedie-Traumatologie.
Condiții: studii generale, nu se cere vechime
Termen pentru înscrieri: 17 decembrie 2025
Concurs: 24 decembrie 2025 – proba scrisă; 31 decembrie 2025 – proba practică; 9 ianuarie 2026 – interviu
Detalii email spitalcugir@yahoo.com
Angajări la stat. Câmpeni
Spitalul orășenesc Câmpeni
- asistent medical debutant (2 posturi, unul la Medicină internă, celălalt la Pediatrie)
Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; certificat și adeverință OAMGMAMR; nu se solicită vechime
- infirmieră – Compartiment Obstetrică-Ginecologie
Condiții: studii medii, curs infirmiere, nu se cere vechime
Termen pentru înscrieri: 15 decembrie 2025
Concurs: 22 decembrie 2025 – proba scrisă; 30 decembrie - interviu
Detalii la telefon .0258771717, int 17
Angajări la stat. Alte localități
Primăria comunei Sălciua
- șofer microbuz școlar
Condiții: cel puțin studii medii/gimnaziale, permis categoria D sau D1, atestat transport rutier persoane, card tahograf valif, aviz psihologic și medical
Termen pentru înscrieri: 18 decembrie 2025
Concurs: 29 decembrie 2025 – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0258788740
Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- cunoaște limba română, scris și vorbit
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- are capacitate deplină de exercițiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
