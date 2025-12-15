Connect with us

Administrație

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții

zile libere 2025

Publicat

acum 3 ore

Angajări la stat în Alba: în decembrie 2025 și ianuarie 2026 sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Direcția Sanitară Veterinară Alba

  • inginer grad I (perioadă determinată, 3 ani) - Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – profil anatomopatologie, executant necropsii și recepție probe, gestionare deșeuri

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Domeniul fundamental: științe zootehnice specializare: zootehnie; vechime în specialitatea studiilor minimum 4 ani

Termen pentru înscrieri: 29 decembrie 2025

Concurs: 12 ianuarie 2026 – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258835915

Angajări la stat. Sebeș

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

  • referent IA (post temporar)

Condiții: studii medii, diplomă Bacalaureat; vechime în muncă minimum 5 ani

Termen pentru înscrieri: 19 decembrie 2025

Concurs: 8 ianuarie 2026 – proba scrisă; 13 ianuarie 2026 – interviu

Detalii la telefon 0258730148

Spitalul Municipal Sebeș

  • economist debutant – Compartiment Achiziții

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență-științe economice, diplomă bacalaureat, curs achiziții publice acreditat; utilizare platformă SICAP; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 23 decembrie 2025

Concurs: 13 ianuarie 2026 – proba scrisă; 19 ianuarie 2026 – interviu

Detalii la telefon 0258731712

Liceul Tehnologic Sebeș

  • spălător vase mari bucătărie

Condiții: studii cel puțin 8 clase, nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 30 decembrie 2025

Concurs: 13 ianuarie 2026 – proba scrisă; 15 ianuarie 2026 – proba practică, 19 ianuarie 2026 – interviu

Detalii pe email lt.sebes@isjalba.ro

Angajări la stat. Blaj

Spitalul Municipal Blaj

  • medic specialist psihiatru

Condiții: diplomă licență, certificate medic specialist psihiatrie, certificate membru Colegiul Medicilor, aviz liberă practică

Termen pentru înscrieri: 15 ianuarie 2026

Concurs: 20 ianuarie 2026 – proba scrisă; 27 ianuarie – proba practică/clinică

Detalii la telefon 0258710941, interior 197

Angajări la stat. Cugir

Primăria orașului Cugir

  • consilier juridic grad II

Condiții: studii superioare juridice de lungă durată (4 ani de studii), absolvite cu licență; sau echivalent studii Bologna, ciclurile I și II, absolvite cu diplomă de licență și de master; experiență profesională în domeniul de specialitate de minim 1 an.

Termen pentru înscrieri: 22 decembrie 2025

Concurs: 8 ianuarie 2026 – proba scrisă: 14 ianuarie 2026 - interviu

Detalii la telefon: 0258/751001 int. 115

Spitalul orășenesc Cugir

  • asistent medical generalist – Camera de gardă

Condiții: diplomă studii postliceale sanitare și diplomă bacalaureat, cel puțin 3 ani vechime

Termen pentru înscrieri: 17 decembrie 2025

Concurs: 24 decembrie 2025 – proba scrisă; 31 decembrie 2025 – proba practică; 9 ianuarie 2026 – interviu

  • infirmier debutant - Compartiment Ortopedie-Traumatologie.

Condiții: studii generale, nu se cere vechime

Termen pentru înscrieri: 17 decembrie 2025

Concurs: 24 decembrie 2025 – proba scrisă; 31 decembrie 2025 – proba practică; 9 ianuarie 2026 – interviu

Detalii email spitalcugir@yahoo.com

Angajări la stat. Câmpeni

Spitalul orășenesc Câmpeni

  • asistent medical debutant (2 posturi, unul la Medicină internă, celălalt la Pediatrie)

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; certificat și adeverință OAMGMAMR; nu se solicită vechime

  • infirmieră – Compartiment Obstetrică-Ginecologie

Condiții: studii medii, curs infirmiere, nu se cere vechime

Termen pentru înscrieri: 15 decembrie 2025

Concurs: 22 decembrie 2025 – proba scrisă; 30 decembrie - interviu

Detalii la telefon .0258771717, int 17

Angajări la stat. Alte localități

Primăria comunei Sălciua

  • șofer microbuz școlar

Condiții: cel puțin studii medii/gimnaziale, permis categoria D sau D1, atestat transport rutier persoane, card tahograf valif, aviz psihologic și medical

Termen pentru înscrieri: 18 decembrie 2025

Concurs: 29 decembrie 2025 – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258788740

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
  • cunoaște limba română, scris și vorbit
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  • are capacitate deplină de exercițiu
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 17 minute

REVELION 2025-2026 la Alba Iulia: Spectacol de artificii în Piața Cetății, în noaptea dintre ani
Polițist pe șosea verificând permisul auto și documentele la mașină.
Blajacum 32 de minute

Polițiștii din Blaj și Jidvei, la vânătoare de vitezomani. Câți soferi au rămas fără permis
Evenimentacum 46 de minute

Bărbat din Alba, fost angajat la Kaufland, condamnat după ce a primit șpagă cu elicopterul de la un om de afaceri din Bihor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 3 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
Administrațieacum 21 de ore

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Administrațieacum 3 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
bani pensii
Economieacum 4 ore

AFIR: se pot depune cereri de finanțare pentru unități de procesare în domeniul agricol. Condiții și sume acordate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Moțiunea de cenzură ”România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”, dezbătută și votată luni în plenul Parlamentului
Evenimentacum 21 de ore

Fostul procuror general Augustin Lazăr, despre criza din sistemul de justiție. Ministerul Public trebuie să clarifice suspiciunile
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Sportivul Alexandru Dorobanțiu de la CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de Box - Seniori
Evenimentacum o zi

VIDEO: Regal de kickbox la Alba Iulia. Trei sportivi din oraș au obținut victoria în ringul Cezar Fight. Lista rezultatelor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum 60 de minute

Horoscop săptămânal 15 - 21 decembrie 2025. Surprize plăcute pentru fiecare zodie
Actualitateacum 19 ore

Care este cel mai elegant oraș din Europa. Condițiile pe care le oferă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 18 ore

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Blajacum 5 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Cât vor costa analizele la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, în 2026. TARIFE pentru proceduri și servicii medicale
Actualitateacum o zi

De ce unele persoane se trezesc cu câteva minute înainte de a suna alarma. Explicațiile cercetătorilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Vacanța de Crăciun 2025, cea mai lungă vacanță din anul școlar. Când va începe și câte zile libere vor avea elevii și profesorii
Educațieacum 16 ore

Simulare Evaluare Națională 2026: când vor susține testările pentru examen elevii de clasa a VIII-a. Calendar și reguli
Mai mult din Educatie