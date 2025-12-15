Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții

Angajări la stat în Alba: în decembrie 2025 și ianuarie 2026 sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Direcția Sanitară Veterinară Alba

inginer grad I (perioadă determinată, 3 ani) - Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – profil anatomopatologie, executant necropsii și recepție probe, gestionare deșeuri

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Domeniul fundamental: științe zootehnice specializare: zootehnie; vechime în specialitatea studiilor minimum 4 ani

Termen pentru înscrieri: 29 decembrie 2025

Concurs: 12 ianuarie 2026 – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258835915

Angajări la stat. Sebeș

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

referent IA (post temporar)

Condiții: studii medii, diplomă Bacalaureat; vechime în muncă minimum 5 ani

Termen pentru înscrieri: 19 decembrie 2025

Concurs: 8 ianuarie 2026 – proba scrisă; 13 ianuarie 2026 – interviu

Detalii la telefon 0258730148

Spitalul Municipal Sebeș

economist debutant – Compartiment Achiziții

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență-științe economice, diplomă bacalaureat, curs achiziții publice acreditat; utilizare platformă SICAP; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 23 decembrie 2025

Concurs: 13 ianuarie 2026 – proba scrisă; 19 ianuarie 2026 – interviu

Detalii la telefon 0258731712

Liceul Tehnologic Sebeș

spălător vase mari bucătărie

Condiții: studii cel puțin 8 clase, nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 30 decembrie 2025

Concurs: 13 ianuarie 2026 – proba scrisă; 15 ianuarie 2026 – proba practică, 19 ianuarie 2026 – interviu

Detalii pe email lt.sebes@isjalba.ro

Angajări la stat. Blaj

Spitalul Municipal Blaj

medic specialist psihiatru

Condiții: diplomă licență, certificate medic specialist psihiatrie, certificate membru Colegiul Medicilor, aviz liberă practică

Termen pentru înscrieri: 15 ianuarie 2026

Concurs: 20 ianuarie 2026 – proba scrisă; 27 ianuarie – proba practică/clinică

Detalii la telefon 0258710941, interior 197

Angajări la stat. Cugir

Primăria orașului Cugir

consilier juridic grad II

Condiții: studii superioare juridice de lungă durată (4 ani de studii), absolvite cu licență; sau echivalent studii Bologna, ciclurile I și II, absolvite cu diplomă de licență și de master; experiență profesională în domeniul de specialitate de minim 1 an.

Termen pentru înscrieri: 22 decembrie 2025

Concurs: 8 ianuarie 2026 – proba scrisă: 14 ianuarie 2026 - interviu

Detalii la telefon: 0258/751001 int. 115

Spitalul orășenesc Cugir

asistent medical generalist – Camera de gardă

Condiții: diplomă studii postliceale sanitare și diplomă bacalaureat, cel puțin 3 ani vechime

Termen pentru înscrieri: 17 decembrie 2025

Concurs: 24 decembrie 2025 – proba scrisă; 31 decembrie 2025 – proba practică; 9 ianuarie 2026 – interviu

infirmier debutant - Compartiment Ortopedie-Traumatologie.

Condiții: studii generale, nu se cere vechime

Termen pentru înscrieri: 17 decembrie 2025

Concurs: 24 decembrie 2025 – proba scrisă; 31 decembrie 2025 – proba practică; 9 ianuarie 2026 – interviu

Detalii email spitalcugir@yahoo.com

Angajări la stat. Câmpeni

Spitalul orășenesc Câmpeni

asistent medical debutant (2 posturi, unul la Medicină internă, celălalt la Pediatrie)

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; certificat și adeverință OAMGMAMR; nu se solicită vechime

infirmieră – Compartiment Obstetrică-Ginecologie

Condiții: studii medii, curs infirmiere, nu se cere vechime

Termen pentru înscrieri: 15 decembrie 2025

Concurs: 22 decembrie 2025 – proba scrisă; 30 decembrie - interviu

Detalii la telefon .0258771717, int 17

Angajări la stat. Alte localități

Primăria comunei Sălciua

șofer microbuz școlar

Condiții: cel puțin studii medii/gimnaziale, permis categoria D sau D1, atestat transport rutier persoane, card tahograf valif, aviz psihologic și medical

Termen pentru înscrieri: 18 decembrie 2025

Concurs: 29 decembrie 2025 – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258788740

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

