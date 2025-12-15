Connect with us

Eveniment

Moțiunea de cenzură ”România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”, dezbătută și votată luni în plenul Parlamentului

Publicat

acum 2 ore

Moțiunea de cenzură ”România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” urmează să fie dezbătută și votată luni, în plenul reunit al Parlamentului.

Inițiativa parlamentară a fost prezentată, cu o săptămână în urmă, de senatorul Ninel Peia.

În moțiune se cere demisia ”Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că ”a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanțele, sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică - toate domeniile vitale care definesc viața unui popor liber și demn”.

”Cetățenii plătesc prețul, iar Guvernul continuă să confunde austeritatea cu eficiența, iar shopping-ul extern cu dezvoltarea națională. România nu mai poate tolera această combinație toxică de incompetență și indiferență.

Prin urmare, solicităm Parlamentului să ia act de eșecul Guvernului și să adopte măsurile constituționale corespunzătoare - mai precis demiterea Cabinetului Bolojan. Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale și politici care îl sărăcesc.

Merită un guvern care servește interesele naționale, nu pe cele ale comodității politice sau ale afacerilor comandate de interese străine. Această moțiune este un apel la demnitate, la responsabilitate și la schimbare.

Pentru România care muncește, care speră și care refuză să mai fie călcată în picioare, votați moțiunea de cenzură, votați demiterea Guvernului progresist Bolojan”, se arată în textul moțiunii de cenzură, semnat în numele inițiatorilor de chestorul Senatului Ninel Peia.

Potrivit documentului, ”dezastrul de la Paltinu nu e un accident, ci o fotografie fidelă a guvernării Bolojan - un ministru progresist a decis să golească un baraj întreg chiar în plin cod meteorologic cu risc hidrologic”.

”Ca să fie drama completă, golirea s-a făcut fără nicio sursă alternativă de apă și cu rezervoarele deja goale. Captarea din straturile cele mai joase ale lacului a transformat apa într-un soi de nămol industrial, iar stația de epurare Voila, care nu e dotată pentru turbiditate extremă, a cedat. Și toate acestea fără un plan de lucrări etapizat, concret și logic”, se mai arată în moțiune.

”Guvernul s-a specializat, cu o consecvență demnă de cauze mai bune, în a lucra împotriva propriului popor”, susțin semnatarii moțiunii.

Ei menționează că ”Guvernul Bolojan a decis să continue tradiția guvernărilor precedente, supra-îndatorarea, datoria publică ajungând în august 2025 la aproape 1.085 de miliarde de lei, adică 59,7% din PIB, cu 90 de miliarde mai mult decât la începutul anului”.

În opinia inițiatorilor, mediul de afaceri a ajuns ”inamic” pentru Guvern cu peste 11.000 de firme în insolvență în primele 10 luni și 32% dintre IMM-uri ”incapabile să își plătească taxele”, în timp ce companiile de stat risipesc fonduri fără oprire.

”Administrația publică locală este coloana vertebrală a statului funcțional. Guvernul progresist Bolojan a tratat această structură cu dispreț tehnocratic, ca pe o piesă de mobilier ce poate fi mutată oricum fără consecințe.

Reducerea agresivă a personalului din primării și instituții locale nu a fost nici analizată, nici pilotată, nici consultată. A fost impusă. (...) În loc să eficientizeze administrația, Guvernul a destabilizat-o. În loc să aducă echilibru, a provocat haos”, se susține în moțiune.

Potrivit documentului, ”apărarea țării este un pilon strategic al oricărui stat și nimeni nu contestă necesitatea modernizării militare, dar a transforma bugetul apărării într-o vacă de muls, imună la orice verificare, în timp ce educația, sănătatea și administrația publică sunt puse pe regim de înfometare, aceasta nu mai este politică de stat, ci sacrificiu național”.

”Guvernul progresist Bolojan a împins România într-o direcție periculoasă, în timp ce noi tăiem salariile asistenților sociali, în timp ce reducem personalul medical, în timp ce comasăm școli, alocăm miliarde pentru achiziții militare făcute fără transparență și fără componentă de transfer tehnologic real în industria națională.

Cu alte cuvinte, plătim avioane din afară, plătim tancuri din afară, plătim rachete din afară, iar economia internă rămâne cu mâna întinsă. Dacă România investește în apărare, atunci aceste investiții trebuie să genereze și dezvoltare internă, uzine românești, locuri de muncă românești, tehnologii românești, capacități de producție românești. (...) România devine astfel nu partener strategic, ci client strategic. (...) Apărarea națională începe cu apărarea demnității și funcționalității societății. România merită un guvern care servește România', subliniază semnatarii moțiunii de cenzură.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 25 de minute

REVELION 2025-2026 la Alba Iulia: Spectacol de artificii în Piața Cetății, în noaptea dintre ani
Polițist pe șosea verificând permisul auto și documentele la mașină.
Blajacum 40 de minute

Polițiștii din Blaj și Jidvei, la vânătoare de vitezomani. Câți soferi au rămas fără permis
Evenimentacum 54 de minute

Bărbat din Alba, fost angajat la Kaufland, condamnat după ce a primit șpagă cu elicopterul de la un om de afaceri din Bihor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 3 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
Administrațieacum 21 de ore

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Administrațieacum 3 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
bani pensii
Economieacum 4 ore

AFIR: se pot depune cereri de finanțare pentru unități de procesare în domeniul agricol. Condiții și sume acordate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Moțiunea de cenzură ”România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”, dezbătută și votată luni în plenul Parlamentului
Evenimentacum 21 de ore

Fostul procuror general Augustin Lazăr, despre criza din sistemul de justiție. Ministerul Public trebuie să clarifice suspiciunile
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Sportivul Alexandru Dorobanțiu de la CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de Box - Seniori
Evenimentacum o zi

VIDEO: Regal de kickbox la Alba Iulia. Trei sportivi din oraș au obținut victoria în ringul Cezar Fight. Lista rezultatelor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum O oră

Horoscop săptămânal 15 - 21 decembrie 2025. Surprize plăcute pentru fiecare zodie
Actualitateacum 19 ore

Care este cel mai elegant oraș din Europa. Condițiile pe care le oferă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 18 ore

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Blajacum 5 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Cât vor costa analizele la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, în 2026. TARIFE pentru proceduri și servicii medicale
Actualitateacum o zi

De ce unele persoane se trezesc cu câteva minute înainte de a suna alarma. Explicațiile cercetătorilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Vacanța de Crăciun 2025, cea mai lungă vacanță din anul școlar. Când va începe și câte zile libere vor avea elevii și profesorii
Educațieacum 16 ore

Simulare Evaluare Națională 2026: când vor susține testările pentru examen elevii de clasa a VIII-a. Calendar și reguli
Mai mult din Educatie