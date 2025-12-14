Fostul procuror general Augustin Lazăr, despre criza din sistemul de justiție. Ministerul Public trebuie să clarifice suspiciunile

Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, profesor universitar la Alba Iulia, reacționează în urma documentarului Recorder ”Justiția capturată”. Acesta analizează situația sistemului de justiție și atrage atenția asupra responsabilității unor instituții importante.

În opinia sa, Justiția este un pilon esențial al statului, este ”sistemul imunitar al statului”. În lipsa sa, ”se instalează haosul”.

Augustin Lazăr evidențiază rolul deciziilor politice și al unor structuri din sistemul judiciar în blocarea dosarelor de mare corupție.

Acesta susține că Ministerul Public ar trebui să intervină și să clarifice suspiciunile privind funcționarea sistemului.

Proiect mascat, lansat după 2017

”După abrogarea OUG nr. 13/2017, politicienii aflați la putere au lansat un insidios „proiect T – zero, restabilirea păcii sociale: România dialogului” (do ut des: pace socială c/a impunitate).

A fost indicat public un mic grup, obedient, din justiție, cu legături în mediul politic, cunoscut în media ca „CSM-ul nevestelor”.

În schimbul sinecurilor și asigurării impunității, grupul a acceptat cooperarea, a susținut formularea proiectelor contrareformei restaurative, a făcut prozelitism și, treptat, ar fi preluat controlul justiției.

Prin rolul său constituțional, Ministerul Public este provocat, acum, să preia din dezbaterea publică și să clarifice judiciar, la rece, o problemă fierbinte.

Aceasta privește legăturile posibile între șirul soluțiilor discutabile - de stingere suspectă a acțiunii penale, dispuse în dosarelor marilor corupți și pozițiile pe care membrii grupului și prozeliții lor le ocupă în instituțiile statului”, susține Lazăr.

Analiza fostului procuror general Augustin Lazăr, integral, pe G4Media.ro.

