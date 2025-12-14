Cât vor costa analizele la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, în 2026. TARIFE pentru proceduri și servicii medicale

Consiliul Județean Alba aprobă, în ședința din decembrie, tarifele pentru analize, proceduri și servicii medicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ce vor fi aplicate în anul 2026.

Este vorba despre analize și servicii la cerere. Rămân în continuare condițiile de gratuitate pentru cele din sistemul de asigurări de sănătate de stat.

Unitatea medicală a solicitat CJ introducerea, eliminarea, majorarea şi diminuarea unor tarife pentru servicii medicale, la cerere, ”având în vedere costurile directe și indirecte, precum și prețurile practicate pe piață de furnizorii de servicii similare”, se arată în proiectul prezentat consilierilor.

Unele tarife vor crește cu până la 50%. Aici, comparativ, tarifele din 2025.

Sunt și analize care vor fi mai ieftine. Consultația de specialitate va costa 100 de lei (față de 80 de lei în 2025), iar eliberarea adeverinței 30 de lei (25 lei în 2025).

Tarife Spitalul Județean de Urgență Alba propuse pentru anul 2026

Eliberare documente arhivă

Copie bilet externare la cerere: 100 lei (în prezent 70 lei)

Copie certificat constatator al naşterii: 100 lei (în prezent 70 lei)

Adeverinţă medicală/adresă cu certificarea perioadei de internare şi a diagnosticului, date privind protezele ortopedice în vederea efectuării RMN: 170 lei (în prezent 150 lei)

Copie foaie de observaţie clinică generală: 150 lei

Copie foaie de spitalizare de zi/fișă U.P.U: 120 lei În prezent 100 lei, ambele de mai sus. Ca urmare a volumului mare de documente solicitate, serviciul a fost defalcat în două categorii, potrivit spitalului.

Adeverință medicală/adresă cu date de naștere: 250 lei

TARIFE Laborator Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, propuse în anul 2026

Hematologie

Hemoleucogramă completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici eritrocitari: 35 lei (în prezent, 20 lei)

Număratoare reticulocite: 18 lei (în prezent, 15 lei)

Examen citologic al frotiului sanguin: 30 lei (în prezent 25 lei)

VSH: 15 lei (în prezent 10 lei)

Timp de coagulare: 10 lei (neschimbat)

Timp de sângerare: 10 lei (neschimbat)

Timp Quick, activitate de protrombină + INR (International Normalised Ratio): 20 lei (neschimbat)

APTT: 20 lei (în prezent 16 lei)

Determinare grup sanguin ABO (la gravidă): 15 lei (10 lei în 2025)

Determinare grup sanguin Rh (la gravidă): 15 lei (11 lei în 2025)

D-dimeri: 60 lei (50 lei în 2025)

Fibrinogenemie: 20 lei (15 lei în 2025)

Biochimie

Uree serică: 12 lei (10 lei în 2025)

Acid uric seric: 12 lei (10 lei în 2025)

Creatinină serică: 12 lei (10 lei în 2025)

Calciu ionic seric: 18 lei (17 lei în 2025)

Calciu seric total: 12 lei (10 lei în 2025)

Magneziemie: 12 lei (10 lei în 2025)

Sideremie: 15 lei (10 lei în 2025)

Glicemie: 12 lei (10 lei în 2025)

Colesterol seric total: 12 lei (10 lei în 2025)

Trigliceride serice: 12 lei (10 lei în 2025)

HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii): 15 lei (11 lei în 2025)

LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii): 15 lei (10 lei în 2025)

Proteine totale serice: 12 lei (10 lei în 2025)

TGO (ASAT): 12 lei (10 lei în 2025)

TGP (ALAT): 12 lei (10 lei în 2025)

Fosfatază alcalină (ALP): 15 lei (neschimbat)

Gama GT: 15 lei (la fel)

LDH: 15 lei (neschimbat)

Bilirubină totală: 12 lei (10 lei în 2025)

Bilirubină directă: 12 lei (10 lei în 2025)

Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare (imunelectroforeza): 100 lei (neschimbat)

Electroforeza proteinelor serice: 32 lei (anterior 30 lei)

Feritina: 40 lei (neschimbat)

Hemoglobină glicozilată: 40 lei

Amilazemie: 15 lei

CK: 15 lei

CKMb: 20 lei (15 lei în 2025)

Na (Natriu) – Ser: 15 lei

Clor – Ser: 15 lei

K (Potasiu) – Ser: 15 lei

Phosfor: 15 lei

AlbU (Albumina): 30 lei

CreU (Creatinina): 15 lei

Astrup: 100 lei (50 lei în 2025)

Lipaza: 20 lei (18 lei în 2025)

Transferina: 35 lei

Albumina serică: 14 lei

Nu se mai face analiza Colinestaza în 2026 (număr mic de solicitări).

Imunologie

ASLO: 15 lei (14 lei în 2025)

VDRL (RBW): 15 lei (10 lei în 2025)

RPR: 15 lei (10 lei în 2025)

Factor reumatoid: 15 lei

Proteina C reactivă: 15 lei

IgA seric: 30 lei

IgE seric: 30 lei

IgM seric: 30 lei

IgG seric: 30 lei

Complement seric C3: 30 lei

Complement seric C4: 30 lei

Testare HIV (la gravidă): 50 lei (45 lei în 2025)

TSH: 32 lei (30 lei în 2025)

FT4: 32 lei (30 lei n 2025)

Ag HBs: 40 lei (38 lei în 2025); Ag Hbe nu se mai face

Anti-HAV IgM: 50 lei (46 lei în 2025)

Anti HBc: 40 lei (30 lei în 2025)

ACTH nu se mai efectuează.

Anti HCV: 65 lei

FSH: 35 lei (32 lei în 2025)

LH: 35 lei (32 lei în 2025)

Estradiol: 45 lei

Cortizol: 40 lei

Progesteron: 40 lei (35 lei în 2025)

Prolactină: 40 lei (35 lei în 2025)

PSA: 35 lei (30 lei în 2025)

Free PSA: 40 lei (35 lei în 2025)

Confirmare TPHA: 20 lei (15 lei în 2025)

CA 125: 40 lei

CA 19-9: 50 lei

CA 15-3: 50 lei

CEA: 40 lei

Troponina: 70 lei

ATPO: 45 lei

AFP (alfa fetoproteina): 40 lei

Toxoplasma Ig M: 45 lei (40 lei în 2025)

Toxoplasma Ig G: 45 lei (40 lei în 2025)

CMV Citomegalovirus Ig M: 50 lei

CMV Citomegalovirus IgG 50 lei (45 lei în 2025)

Rubella IG M: 45 lei (40 lei în 2025)

Rubella IG G: 45 lei (40 lei în 2025)

Dozare Vitamina B12: 50 lei

Virus Epstein-Barr (EBV) Ig M: 50 lei

Virus Epstein-Barr (EBV) Ig G: 50 lei

BetaHCG: 45 lei (35 lei în 2025)

Anti TG: 40 lei

Vitamina D25 – OH: 100 lei

Testosteron: 45 lei

Acid folic: 50 lei

iPTH: 50 lei

Anti-PR 3: analiză eliminată în 2026

VHE-IgM: analiză eliminată în 2026

ANA Detect: analiză eliminată în 2026

Anti-MPO: analiză eliminată în 2026

Anti-dsDNA Screen: analiză eliminată în 2026

ANCA screen hs: analiză eliminată în 2026

Insulina: 50 lei (45 lei în 2025)

În 2026 nu se mai fac analize SARS CoV-2 IgG, IgM, trioglobulină, Ac antireceptor TSH(TRAb)

Procalcitonină: 100 lei

NT-proBNP: 95 lei

Ac. Anti HBs: 40 lei (nou)

Calcitonină: 80 lei (49 lei în 2025)

Anticorpi antinucleari (ANA): 70 lei (nou)

Anticorpi anti citoplasma polinuclearelor neutrofile (ANCA): 70 lei (nou)

Anticorpi anti – proteinaza 3 (c-ANCA): 75 lei (nou)

Anticorpi anti – mieloperoxidaza (p-ANCA): 75 lei (nou)

Hepatita virală E IgM: 90 lei (nou)

DHEA-S: 55 lei (40 lei în 2025)

Nu se mai fac în 2026: Total T3 – triiodotironină serică totală, COV – 2 IgG Ii Quant

Indice HOMA: 65 lei (nou)

Profil ANA extins: 170 lei (nou)

Profil anticorpi anti antigene specific pentru miozita extins: 200 lei (nou)

Profil anticorpi anti antigene specific pentru boli hepatice autoimune: 200 lei (nou)

Profil anticorpi anti antigene specific pentru scleroza sistemică: 200 lei (nou)

Borrelia IGM: 120 lei (nou)

Borrelia IGG: 120 lei (nou)

Panel pediatric alergeni (IgE specifice): 170 lei (nou)

Bacteriologie

Depistare hemoragii oculte: 35 lei

Ex. Digestie: 25 lei (15 lei în 2025)

Ex. Clostridium: 60 lei (50 lei în 2025)

Ex. Norovirus: 40 lei (30 lei în 2025)

Yersinia enterocolitică: 40 lei (30 lei în 2025)

Campylobacter pylori: 40 lei (30 lei în 2025)

Influentza A + B: 40 lei (30 lei în 2025)

Ex. Adenovirus + Rotavirus: 40 lei (30 lei în 2025)

Bacteriologie – cultură

Eficiența sterilizării: 25 lei

Condiții igienico-sanitare (teste de salubritate): 35 lei

Aeromicrofloră: 25 lei

Exudat faringian

Cultură: 30 lei (25 lei în 2025)

Antibiogramă: 25 lei (20 lei în 2025)

Cultura fungi: 30 lei (20 lei în 2025)

Fungigrama: 25 lei (nou)

Examene spută

Cultura. 30 lei (25 lei în 2025)

Antibiogramă – Difuzimetrică: 25 lei (20 lei în 2025)

Analize de urină

Examen complet de urină (sumar + sediment): 25 lei (20 lei în 2025)

Urocultură: 30 lei (25 lei în 2025)

Antibiogramă: 25 lei (20 lei în 2025)

Determinare glucoză urinară: 15 lei (10 lei în 2025)

Determinare proteine urinare: 20 lei (10 lei în 2025)

Amilazurie: 15 lei

Examene materii fecale

Examen coproparazitologic (1 probă): 10 lei (nou)

Coprocultură: 35 lei (30 lei în 2025)

Antibiogramă. 25 lei (20 lei în 2025)

Cultura fungi: 30 lei (25 lei în 2025)

Fungigrama: analiză eliminată

Leucocite din scaun (Coprocitograma): 25 lei (20 lei în 2025)

Examene din secreţii vaginale

Examen microscopic nativ: 15 lei (nou)

Examen microscopic colorat Gram: 20 lei (nou)

Cultură: 30 lei (25 lei în 2025)

Antibiogramă: 25 lei (20 lei în 2025)

Cultură fungi :30 lei (20 lei în 2025)

Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi

Examen microscopic colorat: 20 lei

Cultură: 30 lei (25 lei în 2025)

Cultură fungi: 30 lei (25 lei în 2025)

Antibiogramă: 25 lei (20 lei în 2025)

Examen lichid puncţie

Examen microscopic/frotiu: 20 lei

Cultură: 30 lei (25 lei în 2025)

Antibiogramă: 25 lei (20 lei în 2025)

Examinări histopatologice

Examen histopatologic procedura completa HE 1-3 blocuri: 150 lei

Examen histopatologic procedura completa HE 4-6 blocuri: 280 lei

Diagnostic histopatologic pe lamă: 150 lei

Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3 blocuri: 190 lei

Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6 blocuri 320 lei

Citodiagnostic secreţie vaginală: 60 lei

Citodiagnostic lichid de puncţie: 90 lei

Teste imunohistochimice/set: 350 lei

Citodiagnostic spermogramă: 60 lei

Citodiagnostic spută: 60 lei

Citodiagnostic lichid (urină etc.): 90 lei

Citodiagnostic brosaj: 60 lei

Citodiagnostic aspirat bronșic: 60 lei

Citodiagnostic Papanicolau: 60 lei

TARIFE Radiologie propuse pentru anul 2026

Examinări radiologice

Radiografie craniană standard 1 incidentă: 45 lei

Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale feței: 45 lei

Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri: 45 lei

Ex. radiologic bazin: 45 lei

Radiografie de membre: 45 lei

Ex. radiologic centură scapulară: 45 lei

Ex. radiologic alte articulații fără substanță de contrast sau funcționale cu TV: 45 lei

Ex. radiologic părți coloana dorsală: 50 lei

Ex. radiologic părți coloana lombară, sacrată: 50 lei

Ex. radiologic coloana vertebrală completă, fără coloana cervicală: 55 lei

Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidentă: 50 lei

Ex. radiologic torace ansamblu: 55 lei

Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/Ex. Radiologic torace şi organe ale toracelui: 45 lei

Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri: 45 lei

Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast nonionică: 350 lei

Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast: 350 lei

Examinări CT

CT craniu fără substanţă de contrast: 200 lei

CT regiune gât fără substanţă de contrast nonionică: 200 lei

CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică: 250 lei

CT abdomen fără substanţă de contrast: 250 lei

CT pelvis fără substanţă de contrast: 250 lei

CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică/segment: 200 lei

CT membre/membru fără substanţă de contrast: 200 lei

CT craniu nativ și cu substanţă de contrast nonionică: 450 lei

CT regiune gât nativ și cu substanţă de contrast nonionică: 550 lei

CT regiune toracică nativ și cu substanţă de contrast nonionică: 550 lei

CT abdomen nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos: 500 lei

CT pelvis nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos: 485 lei

CT coloană vertebrală nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment: 550 lei

CT membre nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment: 400 lei

CT ureche internă: 550 lei

Uro CT: 550 lei

Angiografie CT membre: 550 lei

Angiografie CT craniu: 550 lei

Angiografie CT regiune cervicală: 550 lei

Angiografie CT abdomen: 550 lei

Angiografie CT pelvis: 550 lei

RMN

RMN cranio-cerebral nativ: 600 lei

RMN regiune coloană vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ/segment: 500 lei

Pachet RMN regiune coloană vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ: 1.000 lei

RMN abdominal nativ: 600 lei

RMN pelvin nativ: 600 lei

RMN extremități nativ/segment - genunchi, cot, gleznă etc: 600 lei

RMN umăr nativ: 650 lei

RMN sân nativ: 650 lei

RMN umăr nativ și cu substanță de contrast: 900 lei

RMN sân nativ și cu substanță de contrast: 900 lei

RMN cranio - cerebral nativ și cu substanță de contrast: 900 lei

RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ și cu substanță de contrast: 900 lei

RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast: 900 lei

RMN extremități nativ/segment - genunchi, cot, gleznă etc., cu substanță de contrast: 900 lei

RMN cord cu substanță de contrast: 900 lei

Uro RMN cu substanță de contrast: 1.200 lei

Angiografia RMN trunchiuri supraaortice: 550 lei

Angiografia RMN artere renale sau aortă: 550 lei

Angiografie RMN/segment craniu, abdomen, pelvis etc: 850 lei

Angiografie carotidiană cu substanță de contrast: 550 lei

Ecografii

Ecografie generală (abdomen + pelvis): 200 lei

Ecografie abdomen: 100 lei

Ecografie pelvis: 100 lei

Ecografie de vase (vene): 120 lei

Ecografie de vase (artere): 120 lei

Ecografie endocrină: 150 lei

Ecografie + Doppler color: 200 lei

Ecografie de organ/articulație/părți moi: 200 lei (100 lei în 2025)

Senologie imagistică-ecografie/pentru un sân: 100 lei/pentru un sân (80 lei în 2025)

Mamografie în 2 planuri/pentru un sân: 200 lei/pentru un sân (100 lei în 2025)

Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor: 41 lei

Electromiografie: 100 lei

Osteodensitometrie dexa-coloană lombo-sacrată + articulații coxo-femurale: 120 lei

TARIFE practicate pentru servicii stomatologice și de chirurgie maxilo-facială în anul 2026

Consultaţie: Gratuit

Sigilare dinte: 20 lei

Tratament albire (Opalescence): 500 lei

Aplicare bijuterii dentare: 90 lei

Paradontologie

Detartraj, periaj, tratament gingival/arcadă: 50 lei

Chiuretaj subgingival per dinte: 10 lei

Tratament desensibilizare – dinte: 10 lei

Terapie

Coafaj indirect: 30 lei

Obturație compozit tip I: 60 lei

Obturație compozit tip II: 70 lei

Obturație compozit tip III: 80 lei

Reconstrucție coronară: 120 lei

Armarea obturației cu pivot metalic: 20 lei

Armarea obturației cu pivot din fibră de sticlă: 100 lei

Tratament gangrena complicată: 100 lei

Tratament de canal (include obturație de canal) monoradiculari: 70 lei

Tratament de canal (include obturație de canal) pluriradiculari: 100 lei

Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) monoradiculari: 120 lei

Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) pluriradiculari: 150 lei

Protetic

Coroană provizorie cabinet: 20 lei

Coroană provizorie laborator: 40 lei

Inlay compozit: 150 lei

Inlay ceramic: 500 lei

Fațetă compozit: 250 lei

Fațetă ceramic: 800 lei

Coroană metalică: 80 lei

Coroană metalo-compozit: 240 lei

Coroană metalo-plastică: 150 lei

Coroană metalo ceramică fizionomică: 400 lei

Coroană ceramică pe Zirconiu: 800 lei

Coroană ceramică pe suport Au-Pt: 700 lei

Coroană integral ceramic: 800 lei

Rcr mono/pluriradicular: 60 lei

Proteză totală acrilică maxilară/mandibulară: 600 lei

Proteză parțială acrilică: 450 lei

Proteză parțială rigid elastic: 800 lei

Proteză parțială elastic: 1.000 lei

Proteză scheletată cu crosete turnate: 2.000 lei

Proteză scheletată cu culise sau capse: 2.500 lei

Rebazare rigidă: 200 lei

Rebazare elastică: 400 lei

Chirurgie maxilo-facială

Cauterizare: 100 lei

Extracție dinte lapte: 50 lei

Extracție monoradicular: 150 lei

Extracție pluriradicular: 400 lei

Extracție prin alveotomie: 500 lei

Sutură: 50 lei

Tratament alveolită: 50 lei

Extracție dinte parodontotic: 50 lei

Decapusonare (inclusiv anestezia): 150 lei

Rezecție apicală frontali: 300 lei

Rezecție apicală premolari: 400 lei

Rezecție apicală molari: 600 lei

Odontectomie: 500 lei

Tarife pentru aparţinători din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2026

Tarif/zi – taxă hotelieră 40 lei (35 lei în 2025)

Tarife compartimentul Recuperare Neurologie în anul 2026

Tarif/zi de spitalizare şi tratament: 328 lei

Tarif/cură de 14 zile tratament recuperator: 4.592 lei

Ecografie musculo-scheletată (părți moi): 200 lei (nou)

Tarife compartimentul Psihiatrie Cronici în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă: 100 lei (80 lei în 2025)

Adeverinţă medicală: 30 lei (25 lei în 2025)

Tarife Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie în anul 2026

Tarif/zi de spitalizare şi tratament: 234 lei

Tarif/cură de 12 zile tratament recuperator: 2.808 lei

Tarife Compartiment Recuperare Medicală Ortopedie și Traumatologie

Tarif/zi de spitalizare şi tratament: 311 lei

Tarif/cură de 11 zile tratament recuperator: 3.421 lei

Tarife Ambulatoriul Reabilitare Medicală în anul 2026

Consultație de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă: 100 lei (80 lei în 2025)

Control: 50 lei (40 lei în 2025)

Tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/şedință: 28 lei

Tarif cură/10 zile (10 şedinţe): 420 lei

Tratament infiltrativ: 20 lei

Tarif masaj/şedinţă: 30 lei

Tarif Kinetoterapie/şedinţă: 30 lei

Adeverinţă medicală: 30 lei

Proceduri electroterapie: 20 lei/procedură

Tarife Secţia Boli Infecțioase în anul 2026

Consultație de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă: 100 lei (80 lei în 2025)

Efectuare injecție iv/im/id/sc: 15 lei

Adeverinţă medicală 30 lei: (25 lei în 2025)

Tarife Cabinetul Diabet, Nutriție, Boli Metabolice 2026

Consultație de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

EKG (efectuare): 30 lei

Efectuare injecție iv/im/sc: 15 lei

Măsurare glicemie (glucometru): 10 lei

Indice gambă/braţ: 20 lei

Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi (1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider): 50 lei

Tarife Cabinetul/Secţia Psihiatrie în anul 2026

Cabinet Psihiatrie

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Consult psihiatric/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă: 100 lei (80 lei în 2025)

Evaluare psihologică/referat medical comisie expertizarea capacității de muncă: 50 lei

Opinie medicală la cerere: 100 lei

Program recuperator: 50 lei

Examinarea minimă a stării mentale (M.M.S.E.) la cerere: 50 lei

Reabilitare alcoolică ambulatorie: 100 lei

Examinarea capacităţii de exerciţiu: 300 lei

Examinare psihiatrică pentru diverse activităţi profesionale: 200 lei

Adeverinţa medicală: 30 lei (25 lei în 2025)

Secția Psihiatrie

Examinare în comisia medical-psihiatrică: 700 lei (600 lei în 2025)

Examinare în comisia medico-legală psihiatrică, pentru instituirea interdicţiei, pentru cauze civile: 700 lei (600 lei în 2025)

Copie bilet de externare la solicitare: 100 lei (70 lei în 2025)

Examinare psihiatrică pentru acte de dispoziţie: 350 lei (300 lei în 2025)

Examinare psihologică pentru comisia medical psihiatrică, pentru comisia medico-legală psihiatrică, în cauze civile: 150 lei (100 lei în 2025)

Tarife Anatomie Patologică, în anul 2026

Taxă îmbălsămare: 200 lei

Taxă cosmetizare: 100 lei

Taxă pentru frigider/zi: 80 lei (40 lei în 2025)

Taxă de urgență examen histopatologic piesă mică (biopsie): 100 lei (80 lei în 2025)

Taxă de urgență examen histopatologic piesă mare (piesă operatorie): 180 lei (150 lei în 2025)

Taxă de urgență citologie: 50 lei

Autopsie anatomopatologică: 400 lei

Tarife Secția Cardiologie în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

EKG (efectuare): 30 lei

Holter EKG + interpretare: 180 lei

Holter TA + interpretare: 150 lei

Ecodoppler cardiac: 150 lei

Determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv deget/braț: 20 lei

Test de efort: 200 lei

Pulsoximetrie: 10 lei

Tarife Secția Chirurgie în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Panarițiu: 140 lei

Flegmoane superficiale mână fără limfagită: 140 lei

Flegmoane loja tenară, hipotenară, comisurale, tenosinovitelor: 140 lei

Abces de părți moi: 140 lei

Abces pilomidal: 140 lei

Furuncul: 120 lei

Furuncul antracoid, furunculozei: 120 lei

Hidrosadenitei: 120 lei

Serom posttraumatic: 120 lei

Arsuri termice <10%: 120 lei

Leziuni externe prin agenți chimici <10%: 120 lei

Hematom: 140 lei

Plăgi tăiate superficiale: 140 lei

Degerături (gr.1 și gr. 2): 120 lei

Flebopatii varicoase superficiale, ruptură pachet varicos: 275 lei

Adenoflegnionul: 225 lei

Supurații postoperatorii: 125 lei

Consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic (polinevrită, supurații, microangiopatie): 140 lei

Afecțiuni mamare superficiale: 125 lei

Supurații mamare profunde: 225 lei

Granulom ombilical: 125 lei

Abces perianal: 275 lei

Fimoză (decalotarea, debridarea) + fimotomie: 275 lei

Tumori mici, chisturi dermoide sebacee, lipoame neinfectate: 225 lei

Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie: 140 lei

Toaleta plăgii, pansament: 80 lei

Extragere fire: 80 lei

Puncție postmastectomie: 80 lei

Ablație unghială: 140 lei

Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi (1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider): 50 lei

Blefaraplastie superioară SZ, AL: 3.000 lei

Blefaraplastie inferioară SZ, AL: 3.500 lei

Otoplastie, SC, AL – 1 noapte: 4.000 lei

Labioplastie, SC, AL – 1 noapte: 4.000 lei

Miniabdominoplastie, SC, Rahi – maxim 4 nopți: 10.000 lei

Lifting de brațe/Brahioplastie, SC, AG – maxim 4 nopți: 10.000 lei

Abdomioplastie, SC, AG – maxim 4 nopți: 12.500 lei

Reducție mamară SC, AG – maxim 4 nopți: 12.500 lei

Mastopexie fără implant SC, AG – maxim 4 nopți: 12.500 lei

Tarife Secția Dermatologie, în anul 2026

Dermatovenerologie

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/ leziune: 150 lei (100 lei în 2025)

Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie: 180 lei (140 lei în 2025)

Dermatoscopie: 100 lei

Crioterapia: 100 lei

Tarife Secția Gastroenterologie în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Endoscopie digestivă superioară (Gastroscopie): 370 lei

Endoscopie digestivă inferioară (Colonoscopie): 400 lei

Endoscopie digestivă superioară + Biopsie: 500 lei

Endoscopie digestivă superioară + Biopsie + H. Pylori: 530 lei

Endoscopie digestivă inferioară + Biopsie: 530 lei

Esofagoscopie cu extracţie de corpi străini: 450 lei

Ligatura endoscopică a varicelor esofagiene: 950 lei

Terapia cu plasmă argon: 300 lei

Polipectomie: 250 lei

Hemostază endoscopică: 300 lei

Montare gastrostomă: 1.500 lei

Sedare EDI/EDS: 200 lei

Administrarea medicamentelor (IM, IV, SC, ID): 15 lei

Clisma evacuatorie: 50 lei

Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi (1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider): 50 lei

Tarife Secția Nefrologie în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

EKG (efectuare): 30 lei

Efectuare injecție iv/im/sc: 15 lei

Extragere fire: 80 lei

Înlocuirea sondei urinare: 120 lei

Ecografie abdominală: 100 lei

Hemodializa efectuată la solicitarea altui spital pentru pacient internat în spitalul respectiv: 700 lei

Tarife Secția Obstetrică - Ginecologie, în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Manevre de mică chirurgie: 250 lei (170 lei în 2025)

Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz: 150 lei

Recoltarea pentru test Babeș Papanicolau: 100 lei

Extracție de corpi străini (DIU): 250 lei

Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie: 500 lei

Montare DIU: 300 lei

Avort la cerere cu anestezie locală: 1.000 lei (700 lei în 2025)

Avort la cerere cu anestezie generală: 1.500 lei (1000 lei în 2025)

Sterilizare chirurgicală la cerere prin minilaparotomie: 3.500 lei (2000 lei în 2025)

Sterilizare chirurgicală la cerere laparoscopic: 4.500 lei (3000 lei în 2025)

Îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital: 300 lei (200 lei în 2025)

Servicii hoteliere superioare la rezervă cu 2 paturi/pat/zi: 50 lei

Manoperă scos fire post operatoriu la pacienții operați de alți furnizori de servicii medicale: 250 lei (150 lei în 2025)

Colposcopie: 350 lei

Anestezie epidurală la naștere: 700 lei

Analgezia la nașterea naturală cu gaz medical: 150 lei (300 lei în 2025)

Electrocauterizare: 250 lei

Ecografie transvaginală: 200 lei (150 lei în 2025)

Ecografie ginecologică (pelvis): 200 lei

Tarife Secția Otorinolaringologie în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Tratament chirurgical colecție sept flegmon, periamigdalian, furuncul CAE: 300 lei

Extracție corpi străini: 300 lei

Examinare endoscopică: 300 lei

Insuflaţii tubare: 50 lei/şedinţă

Spălătură auriculară: 50 lei

Audiometrie la căști sau în câmp liber, vocală sau tonală: 50 lei

Pansament postoperator: 50 lei

Aspiraţii secreţii: 50 lei

Timpanogramă: 150 lei

Repoziţionare otoliţi: 250 lei

Videonistagmografie: 300 lei

Tarife Secția Ortopedie 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Luxație, entorsă sau fractura antebrațului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange: 250 lei

Entorsa sau luxația patelei umărului, disjuncției acromio-claviculară, fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei, rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital), leziuni de menisc, instabilitatea acută de genunchi, ruptură musculară: 250 lei

Fractura femurului, luxația, entorsa, fractura de gambă cu aspect crurepedios, tratamentul scoliazei, cifozei, spondilolostezisului, rupturii musculare: 250 lei

Consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielita, osteita) la falange: 250 lei (200 lei în 2025)

Consultații de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare: 250 lei (300 lei în 2025)

Consultație, examen diagnostic și tratament în displazia luxantă a șoldului în primele 6 luni: 250 lei

Consultația și tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni: 250 lei

Consultația și tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg: 250 lei

Consultația și tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, posttraumatice, hematom, serom, edem, resturi de bont: 250 lei

Tarife Secția Reumatologie în anul 2026

Consultaţie de specialitate/Control: 100 lei (80 lei în 2025)

Infiltraţii: 150 lei (100 lei în 2025)

Tarife Secția Urologie, în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Dilatația stricturii uretrale: 100 lei (90 lei în 2025)

Cateterismul uretrovezical ”a demeure” pentru retenție completă de urină: 135 lei (100 lei în 2025)

Instilaţii vezicale: 130 lei (120 lei în 2025)

Tratamentul plăgilor: 90 lei (80 lei în 2025)

Ablaţia firelor de sutură: 90 lei (80 lei în 2025)

Efectuare injecție iv/im: 15 lei

Recoltare secreții (uretrale și plagă): 50 lei

Tarife Secția Medicină internă - Geriatrie și Gerontologie 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Efectuare injecție intravenoasă: 15 lei

EKG (efectuare): 30 lei

Măsurare glicemie (glucometru): 10 lei

Spirometrie: 50 lei

Aerosol/caz: 10 lei

Pulsoximetrie: 10 lei

Ecografie abdominală: 100 lei

Ecografie abdomen + pelvis: 200 lei

Tarife Secția Oftamologie, în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia: 50 lei (30 lei în 2025)

Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, astigmometrie): 50 lei (30 lei în 2025)

Explorarea funcției binoculare, examen diplopie: 50 lei (30 lei în 2025)

Extracția corpilor străini: 70 lei (50 lei în 2025)

Injectarea subconjuctivală, retrobulbară de medicamente: 70 lei (40 lei în 2025)

Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie: 50 lei (140 lei în 2025)

Taxă stabilire diagnostic la cererea comisiei de expertiză medicală (determinare acuitate vizuală, examen biomicroscopic, examen refracție, examen oftalmologic, perimetrie): 400 lei (200 lei în 2025)

Perimetrie cinetică: 70 lei

Perimetrie computerizată: 70 lei

Biometrie şi ecografie oculară: 70 lei

Tomografie în coerentă optică: 100 lei

Laser YAG pol anterior: 200 lei

Microscopie speculară: 100 lei

Tarife Secția Neurologie, în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

EEG Standard (cu hiperpnee și stimulare luminoasă intermitentă): 150 lei (100 lei în 2025)

EEG Standard cu interpretare: 200 lei (150 lei în 2025)

Electromiografie: 300 lei (400 lei în 2025)

Electroneurografie: 400 lei (300 lei în 2025)

Ecografie Doppler carotido-vertebrală: 400 lei (350 lei în 2025)

Tarife Ambulatoriu de specialitate/ Policlinică în anul 2026

Consultație de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Consultaţie de specialitate/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă: 100 lei (80 lei în 2025)

Adeverinţă medicală: 30 lei (25 lei în 2025)

Fișa medicală pentru obținerea permisului de conducere auto se taxează astfel:

număr examinări 6 x 30 lei/examinare (25 lei în 2025)

taxă eliberare: 20 lei (10 lei în 2025)

Fișa medicală pentru obținerea permisului de port armă se va taxa astfel :

număr examinări x 30 lei/examinare (25 lei în 2025)

taxă eliberare: 20 lei (10 lei în 2025)

Fișa medicală pentru plecarea în străinătate:

număr consultații x 30 lei/consultație (25 lei în 2025)

taxă eliberare: 20 lei (10 lei în 2025)

Certificate medicale prenupțiale se vor taxa astfel:

examen VDRL: 15 lei (10 lei în 2025)

examen psihologic: 35 lei

taxa eliberare: 20 lei (80 lei în 2025)

Total: 70 lei (55 lei în 2025)

Fișa medicală pentru angajare și control periodic:

examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini: 50 lei

examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini control periodic: 40 lei

examen clinic general pentru expuneri la radiații ionizante: 75 lei

examen psihologic 35 lei, la recomandare medic de medicina muncii

Examene medicale aferente certificatului prenupțial pentru străini: 150 lei

Fişa de medicina muncii pentru participare la concursuri: 50 lei (Certificat A5)

Tarif de informare privind protecţia maternităţii: 50 lei

Tarif raport evaluare la locul de muncă pentru gravide: 50 lei

Tarif efectuare şi eliberare raport sinteză privind starea de sănătate a personalului: 150 lei

Notă: Tarifele ofertate pentru pachetele de servicii medicale indicate de medicul de medicina muncii conform HGR 1169/12.12.2011, care modifică HGR 355/2007, privind sănătatea lucrătorilor, care nu sunt reglementate prin acte normative emise de Ministerul Sănătății, vor fi aprobate doar prin Hotărâre a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Tarife pentru aparținători - secţia Pediatrie în anul 2026

Taxă salon rezervă condiții hoteliere sporite/zi (1 pat, 1 pătuț, baie proprie, televizor, aer condiționat, frigider): 50 lei

Taxă aparţinător/zi conform art. 221 Legea 95/2006, pentru copilul pe mai mare de 3 ani: 40 lei (35 lei în 2025)

Tarife investigații Cabinet Alergologie în anul 2026

Testare set standard de alergeni: 250 lei (200 lei în 2025)

Testare anestezice stomatologice: 150 lei (100 lei în 2025)

Testare PATCH (substanțe chimice): 400 lei (300 lei în 2025)

Consultație de specialitate medicală: 100 lei (80 lei în 2025)

Testare la soluţie de contrast: 150 lei (100 lei în 2025)

Testare PATCH (medicamente): 50 lei/ medicament (anterior costa 300 lei, la pachet cu substanțe chimice)

Tarife Dispensar TBC în anul 2026

Secția TBC – Cabinet Pneumologie

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă: 100 lei (80 lei în 2025)

Radiografie torace: 50 lei

Spirometrie: 50 lei

Peckflowmetrie la domiciliu: 20 lei

Aerosol/caz: 25 lei

Pulsoximetrie nocturnă: 20 lei

Titrare CPAP cu mască nazală: 300 lei

Titrare CPAP cu mască oro-nazală: 500 lei

Poligrafie nocturnă: 280 lei (nou)

Tarife Secția Oncologie în anul 2026

Oncologie – Cabinet Ambulatoriu

Consultaţie de specialitate 100 lei (80 lei în 2025)

Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă: 100 lei (80 lei în 2025)

Spălare şi heparinare cameră implantabilă: 50 lei

Efectuare injecţie subcutanată (terapie hormonală şi moleculară): 35 lei

Masaj limfedem: 50 lei

Efectuarea injecţie iv/im: 15 lei

Adeverinţă medicală: 30 lei (25 lei în 2025)

Tarife Secția Hematologie în anul 2026

Consultaţie de specialitate: 100 lei (80 lei în 2025)

Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă: 100 lei (80 lei în 2025)

Spălare şi heparinare cameră implantabilă: 50 lei

Efectuare injecţie subcutanată (terapie hormonală şi moleculară): 35 lei

Masaj limfedem: 50 lei

Efectuarea injecţie iv/im: 15 lei

Adeverinţă medicală: 30 lei (80 lei în 2025)

Tarife Laborator de diagnostic molecular în anul 2026

Test- REAL TIME PCR pentru diagnosticare COVID-19: 200 lei

Test – Antigen SARS COV 2: 60 lei

Kit Panel Respirator – REAL TIME PCR: 200 lei

ADM HPV – Human Papillo-uman virus: 280 lei

AND – HVB (AND viral Hepatită B): 250 lei

ARN – HCV (ARN viral Hepatită C): 250 lei

Panel SEPSIS prin metoda PCR: 900 lei

Clostridium difficile: 400 lei (nou)

Tarife Secţia Neonatologie în anul 2026

Taxă montare cercei la nou-născuţi: 100 lei (80 lei în 2025)

Tarife la cerere pentru personalul angajat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2026

Tarif /1 meniu – prânz – felul 2: 12 lei (8 lei în 2025)

Tarife Laborator de Endoscopie Bronșică în anul 2026

Bronhoscopie: 450 lei

Tarife Cabinet Explorări Funcționale în anul 2026

EKG: 50 lei (30 lei în 2025)

Spirometrie: 50 lei

Măsurare TA: 20 lei (15 lei în 2025)

Pulsoximetrie: 10 lei

Doppler (indice gambă-braţ): 30 lei (20 lei în 2025)

