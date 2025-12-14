Connect with us

De ce unele persoane se trezesc cu câteva minute înainte de a suna alarma. Explicațiile cercetătorilor

acum 2 ore

Unele persoane obișnuiesc să se trezească cu câteva minute înainte de a suna alarma, fără a fi un factor extern care să le influențeze. Corpul știe cumva că este ora la care persoana trebuie să se trezească. Cercetătorii au oferit explicații.

Aceștia susțin că este datorită ceasului biologic, un sistem de sincronizare internă foarte precis, care reglează momentul în care adormi și te trezești.

Potrivit Science Alert, în adâncul creierului se află un mic grup de neuroni numit nucleul suprachiasmatic, adesea denumit „ceasul principal” al corpului. Aceștia țin evidența timpului prin coordonarea ritmurilor interne, pentru a regla aspecte precum somnul, temperatura corpului, foamea și digestia.

Ritmul circadian influențează momentul în care ne simțim somnoroși și alerți în fiecare zi. Corpurile noastre setează acest „ceas” principal în mod natural. În aceste condiții, este complet normal să observăm variații în ceea ce privește momentul în care oamenii preferă să doarmă sau nu, potrivit Mediafax.

Cum funcționează ceasul biologic

Cercetătorii subliniază că somnul și trezirea regulate, mesele și exercițiile fizice programează ceasul nostru biologic. Astfel, acesta începe să prevadă când vor avea loc activitățile în fiecare zi și începe să elibereze hormonii corespunzători.

De exemplu, în cazul persoanelor care se trezesc dimineața la ore foarte constante și sunt expuse la lumina dimineții, ceasul biologic principal învață când trebuie să dea „semnalul” de trezire. Cu mult înainte ca alarma să sune, acesta pregătește ușor corpul: temperatura crește, nivelul de melatonină – un hormon al somnolenței – scade, iar nivelul de cortizol – care ne ajută să ne simțim mai energici – începe să crească.

Potrivit sursei citate, dacă o persoană se trezește adesea cu câteva minute înainte de alarmă și se simte alertă și odihnită, este un semn că ritmul circadian este bine reglat. Altfel spus, ceasul biologic a învățat să anticipeze rutina.

Cu toate acestea, dacă o persoană se trezește înainte de alarmă, dar se simte amețită sau neliniștită, acest lucru ar putea indica o calitate slabă a somnului, mai degrabă decât un ritm bine sincronizat.

A avea un program regulat de culcare și trezire ajută la antrenarea ceasului intern al organismului. Pe de altă parte, un program de somn neregulat poate confunda aceste ritmuri interne ale organismului, ducând la somnolență și dificultăți de concentrare și de îndeplinire a sarcinilor de zi cu zi, potrivit sursei citate.

