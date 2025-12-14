Connect with us

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni

Modificare la legea achizițiilor publice

Unul din zece români cu vârste între 55 și 74 de ani de ani nu a folosit deloc internetul. Datele au fost prezentate de Institutul Național de Statistică. Procentul scade odată cu vârsta, la 2% la categoria 35-54 de ani și la 1% la tinerii de 16-34 de ani.

INS arată că ponderile persoanelor care utilizează internetul descresc odată cu înaintarea în vârstă. În anul 2025, 11,3% dintre românii cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani spun că nu au folosit niciodată internetul.

La categoria de vârstă 35-54 de ani, procentul este de 2%, cu 0,1% mai mare decât în 2024, iar la categoria de vârstă 16-34 de ani procentul este de 1%, cu 0,1% mai mic decât cel de anul trecut.

Câți români au acces la internet

Datele statistice arată că, în anul 2025, din totalul gospodăriilor din România, 89,1% au acces la rețeaua de internet de acasă, potrivit Mediafax. Procentul este mai mare, 92,6%, în mediul urban, față de 84,8% în mediul rural.

Conectarea la internet este mai răspândită în cadrul gospodăriilor din regiunea București-Ilfov (92,8% gospodării au acces la internet de acasă), urmată de regiunile Centru (91,1%) și Vest (90,2%). Cele mai mici ponderi ale gospodăriilor conectate la internet sunt înregistrate ȋn regiunile Sud-Est (85,7%), Sud-Muntenia (87,2%) și Sud-Vest Oltenia (87,8%).

Cea mai mare pondere a gospodăriilor cu acces la internet se întâlnește în rândul gospodăriilor cu trei sau mai multe persoane (99,1%).

Situația pe categorii de vârstă

Din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 ani, ponderea persoanelor care utilizează sau au utilizat vreodată internetul a fost de 95,1%, în creştere cu 0,4 puncte procentuale faţă de anul 2024, din care 98,% au utilizat internetul în ultimele 3 luni.

După frecvența folosirii internetului, dintre persoanele ȋn vȃrstă de 16-74 ani care au utilizat internetul în ultimele 3 luni, 77% au folosit internetul de mai multe ori pe zi, iar 17,6% o dată pe zi sau aproape în fiecare zi.

În anul 2024, ponderea persoanelor din România în vârstă de 16-74 ani care au utilizat internetul în ultimele 12 luni a fost de 94,0%, cu 0,3 puncte procentuale peste media Uniunii Europene.

Țările din UE

Dintre cele 27 de state membre UE, în 16 țări ponderea persoanelor în vârstă de 16-74 ani care au utilizat internetul în ultimele 12 luni a depășit media europeană, cea mai mare pondere înregistrându-se în Danemarca (100,0%).

Celelalte 11 state membre ale UE au înregistrat ponderi inferioare mediei Uniunii Europene, situată la 93,7%, Malta aflându-se imediat sub aceasta (93,5%), distribuția încheindu-se cu Croația, care ocupă ultima poziție cu 84,6%.

În anul 2024, în România s-a înregistrat o creștere a utilizării internetului, în ultimele 12 luni, în rândul persoanelor ȋn vȃrstă de 16-74 ani, cu 2,4 puncte procentuale.

Ultimele articole pe alba24
