Blaj

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”

acum 4 secunde

Blajul va găzdui în data de 13 decembrie 2025 un eveniment dedicat roboticii: „Decode RA: RUBIX Version”, care va avea loc în Sala „Timotei Cipariu”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Blaj.

Evenimentul, organizat de echipa RUBIX în parteneriat cu echipa Alphatronic din Cluj-Napoca, are statutul de League Meet oficial, înscris în calendarul competițional FIRST Tech Challenge, patronat de Asociația Nație Prin Educație.

Acest lucru îi conferă relevanță națională și vizibilitate în rândul comunităților de robotică din țară și străinătate.

Întâlnirea include douăsprezece echipe de robotică, reunind circa 180 elevi, alumni și mentori, care au demonstrat că tehnologia este pentru ei o formă de expresie și un domeniu în care își construiesc încrederea, curiozitatea și spiritul creator.

Echipele participante provin dintr-o diversitate de orașe din România, între care Brașov, Cluj-Napoca, Lugoj, Mediaș, Târgu Mureș, Arad, Cugir, Satu Mare, Oradea și Sibiu, alături de echipa RUBIX din Blaj, ceea ce subliniază amploarea evenimentului.

Participanții vor avea oportunitatea de a juca și asista la meciuri palpitante, desfășurate conform formatului oficial FTC, ceea ce va transforma întâlnirea într-o experiență dinamică și spectaculoasă, în care strategia, precizia și adrenalina competițională își pun amprenta asupra desfășurării programului.

Astfel, această inițiativă își propune să ofere vizibilitate proiectelor dezvoltate de tineri și să creeze punți între educație, industrie și comunitate.

Evenimentul se adresează în mod principal echipelor participante, mentorilor și specialiștilor din domeniu, oferind contextul necesar pentru împărtășirea experiențelor din domeniul roboticii educaționale și al tehnologiei.

Activitățile desfășurate în cadrul întâlnirii vor pune în valoare procesul complex din spatele construirii unui robot, de la idee la prototip funcțional, ilustrând modul în care colaborarea dintre elevi, profesori și parteneri tehnologici poate genera proiecte inovatoare și soluții tehnice relevante.

În intervalul orar 9:00–18:30, programul va include prezentări, meciuri derulate conform formatului FTC și momente dedicate dialogului tehnic, evidențiind potențialul formativ al acestui tip de competiție în dezvoltarea unei generații conectate profund la noile tehnologii, care să dispună de o comunitate solidă de susținere.

O parte vitală a acestei comunități o constituie sponsorii echipelor organizatoare, RUBIX și Alphatronic, și școlile din care provin elevii care le compun: Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj și Transylvania College Cluj-Napoca, cărora le mulțumim pentru ajutorul constant și relevant, au transmis reprezentanții echipei Rubix.

Evenimentul va fi transmis live, cu sprijinul Radio Blaj, pe canalul de Facebook al postului, iar pe conturile de Facebook și Instagram ale echipei RUBIX va fi disponibil, în ziua desfășurării evenimentului, linkul de acces la transmisiune, pentru toți cei interesați să urmărească online derularea competiției.

„Decode RA – RUBIX Version” își propune, așadar, să ofere un cadru coerent de învățare, schimb de bune practici și vizibilitate pentru efortul elevilor implicați în competițiile FTC, accentul fiind pus pe rolul educației tehnice în formarea viitorilor profesioniști din domeniul STEAM.

„Asociația Nație Prin Educație este o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEM anual pentru peste 5.000 de elevi de liceu și mentorii lor.

Încă din 2016, asociația este organizatorul Programului Național de Educație STEAM FIRST Tech Challenge.

Asociația dezvoltă și coordonează toate aspectele proiectului care privesc echipele din România, organizând anual competiții regionale și naționale, dedicate elevilor de liceu.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

Ultimele articole pe alba24
