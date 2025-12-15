AFIR: se pot depune cereri de finanțare pentru unități de procesare în domeniul agricol. Condiții și sume acordate

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat că de luni, 15 decembrie, se pot depune cereri de finanțare pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obținerii de produse alimentare și produse transformate.

Este vorba despre produse, altele decât cele prevăzute în Anexa I a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, finanțată din Planul Strategic PAC 2023 - 2027 (PS 2027).

Domenii de finanțare

AFIR sprijină investițiile destinate dezvoltării industriei alimentare românești și creșterii valorii adăugate a produselor agricole, în special pentru activități din domenii precum:

panificația, patiseria, cofetăria

fabricarea produselor zaharoase, a ciocolatei

fabricarea produselor de morărit

fabricarea altor preparate alimentare, cum ar fi producția de băuturi fermentate.

Cât este finanțarea

Alocarea financiară totală pentru această sesiune este de 164.929.100 euro, împărțită astfel: 82.464.550 euro pentru componenta înființare și 82.464.550 euro pentru componenta modernizare.

Finanțarea vizează:

înființarea, extinderea și modernizarea unităților de procesare

achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne

amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare

dezvoltarea capacităților de comercializare - de la magazine proprii și rulote alimentare până la platforme online.

Totodată, sunt sprijinite investițiile orientate spre digitalizare și eficiență energetică, în acord cu obiectivele de sustenabilitate ale Politicii Agricole Comune.

Sprijinul nerambursabil acordat poate ajunge până la:

10 milioane de euro pentru investițiile din sectorul panificației

până la 3 milioane de euro pentru celelalte tipuri de investiții, cu o intensitate a finanțării de maximum 65% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Alocări financiare

Alocarea disponibilă aferentă primei etape de depunere lunare reprezintă:

100% din alocarea componentei, dacă sesiunea de depunere s-a închis în prima etapă lunară

50% din alocarea componentei dacă sesiunea de depunere s-a închis în a doua etapă lunară.

Alocarea disponibilă aferentă celei de-a doua etape de depunere lunare reprezintă 50% din alocarea componentei, la care se adaugă alocarea neconsumată din prima etapa lunară, dacă sesiunea de depunere parcurge cele două etape, precizează AFIR.

Pragurile de calitate lunare sunt de 70 de puncte pentru prima etapă de depunere (15 decembrie 2025 - 14 ianuarie 2026) și de 45 de puncte pentru ce-a de a două etapă de depunere (15 ianuarie - 16 februarie 2026), valabil pentru ambele componente.

Cum se depun cereri

Cererile de finanțare se depun exclusiv online, prin intermediul portalului AFIR, www.afir.ro, până la termenul limită, stabilit la data de 16 februarie 2026, ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor alocate pentru această sesiune.

În primele 5 zile ale fiecărei etape lunare de depunere sesiunea nu se închide, chiar dacă au fost epuizate fondurile alocate.

Pentru întocmirea documentației necesare depunerii, solicitanții pot consulta Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-23 și anexele aferente, disponibile pe pagina oficială a Agenției, www.afir.ro, în secțiunea Finanțare - Intervenția DR-23 sau accesând direct link-ul Detalii și Anexe DR 23 - Portalul AFIR - informații PS 2027 și depunere proiecte Online.

