Slujba trecerii în Noul An are loc mai devreme pentru a fi respectate restricțiile de circulație

O simplă răsfoire a revistelor pentru copii din anii regimului comunist Nicolae Ceaușescu ne ajută să înțelegem că „Plugușorul“ nu era pentru prosperitatea gospodăriei în care se făcea urarea, ci unul cu versuri schilodite în care se cânta bunăstarea gliei și se mulțumea „marelui grădinar care ne crește cu mult har“.

“După datina străbună, cu prilejul Anului Nou, în Capitală şi în judeţele ţării va avea loc Pluguşorul copiilor şi tineretului prin care tînăra generaţie a patriei îşi va manifesta dragostea şi recunoştinţa pentru minunatele condiţii de viaţă şi muncă ce le-au fost create de către partid, de către secretarul său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu”, se spunea într-un articol din „Cutezătorii“, cea mai cunoscută revistă pentru copii din „Epoca de Aur“.

Existau mai multe variante ale Plugușorului, însă ideeea de bază era aceeași. Cea din 1980 suna așa:

„Aho, aho, copii şi fraţi/ Staţi puţin şi nu mînaţi/ Şi urarea mi-ascultaţi/ C-am pornit-o de cu zori/ Prin ţară colindători/ Prin oraşe, prin comune/ Cu urările străbune/ De viaţă, de sănătate/ La constructorii voinici/ La mineri, la-nvăţători/ Că ni-e ţara cîmp de flori/ Răsădit de muncitori/ Tînăr să se-nalţe-n soare/ Cu uzine, cu ogoare/ Şi cu vise minunate (…) Ia strângeți-vă flăcăi/Și sunați din zurgalăi/Să răsune munți și văi/ Hăi, hăi!

Anul care s-a-ncheiat/ A fost mîndru… Pentru zile minunate/ De partid asigurate;

Anul care s-a-ncheiat/ A fost mîndru şi bogat/ Am înălţat un imn ales/ Pentru-al XII-lea Congres/ Cîntând dragostea fierbinte/ Pentru bravul preşedinte/ Reales de-al ţării For/ Şi de întregul popor/ Să ne fie înainte/ Înţelept conducător/ Nalt exemplu, far şi zbor…”

Haideți să-i urăm în cor/Sănătate, fericire/Ia urați din plugușor/Și sunați din zurgălăi/Să răsune munți și văi! Hăi, hăi!

Pentru cei ce construiesc/Pe pământul românesc/Viață nouă, -nfloritoare/Hai cu toții măi flăcăi/Peste munți și peste văi/Să urăm din zurgălăi, Hăi, hăi!“.

„Plugușorul“ din anul 1984 ridica și mai mult în slăvi cuplul dictatorial, Elena și Nicolae Ceaușescu, prin versuri precum: „Flori alese am adus/Din Ardeal, Țara de sus/De la Jiu din vatra-ntreagă/Pentru mama cea mai dragă/Luminoasă ca o rază/Când îi soarele-n amiază/Cu recunoștința noastră/Tovararășei Elene Ceaușescu/Cea mai scumpă dintre astre/De pe cerul țării noastre“.

„Noi îi mulțumim cu drag/Cu flori albe până-n prag/Că ne crește și iubește/Luminos și părintește/Cu căldură și mult har/Ca un mare grădinar/Viața-cântec să ne fie/Ceaușescu-Bucurie/Rodnicie-Românie/Pentru El și pentru Țară/Plugușorul nostru ară/Hărnicit brazda-și desface/Prin lumină și prin pace/Semănați grîu, măi flăcăi/Și sunați din zurgălăi/Hăăăăi, hăăăăi!“.

Revelionul, exploatat propagandistic

Este suficient să răsfoiești „Cutezătorii“, cea mai cunoscută revistă pentru școlari din perioada regimului comunist, pentru a-ți da seama că Revelionul era punctul culminant al „marelui raliu al vacanţei”, ale cărei bucurii erau, în egală măsură, exagerate.

„Feericele orăşele ale copiilor îşi cheamă prietenii, patinoarele, pîrtiile de schi, bazele sportive, sălile de spectacole, bibliotecile toate sunt gata pentru marele raliu al vacanţei, în timp ce Moş Gerilă zăboveşte prin magazine, pregătindu-şi sacul cu daruri pentru serbările pomului de iarnă”, scria în numărul din decembrie 1984 al revistei „Cutezătorii“.

Revelionul era un moment prielnic în care se enumerau realizările Partidului Comunist Român: „Se apropie ziua şi ora cînd ne vom face urări! Ne vom bucura să le adresăm sau să le primim.

În prag de An Nou am cules cîteva astfel de gînduri pentru la anul, de la cîţiva colegi […] Vreau să fac un desen mare, o compoziţie dedicată oraşului meu. M-am şi gândit unde să aşez tramvaiele, podul de peste Bega. […] Mă preocupă o nouă metodă de a învăţa la istorie şi geografie. Volumul datelor de memorat îmi pune probleme.

De asemenea, mă gîndesc la clasa noastră, să terminăm anul şcolar fără nici un corigent. Aş vrea să am în acest an şi o maşină de cusut rochiţe şi pentru păpuşile mele“, scria un elev în revista „Cutezătorii“.