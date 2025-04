Snobismul coanei Chirița pe ritmuri de Ada Milea și universul unui star rock transgender, pe scenă la Festivalul de Teatru Povești

Două lumi total diferite, două personaje care la prima vedere par total diferite, dar dacă s-ar pune la masă ar descoperi că au mai multe în comun decât cred. Două lumi puse în scenă în două musicaluri.

Asta aduce ultima zi a Festivalului de Teatru Internațional ”Povești” de la Alba Iulia. Vorbim despre ziua de 23 mai, când două spectacole vor închide festivalul.

Două spectacole curajoase din punct de vedere regizoral, dar mai ales din punct de vedere al subiectului pe care îl abordează.

Festivalul începe pe data de 17 mai, iar ultima zi de festival va fi vineri, 23 mai.

Chiritza în concert

Primul o scoate pe coana noastră Chirița, snoaba și inculta din zona ei de confort și o duce în lumea muzicii. Și nu orice fel de muzică, ci pe ritmurile artistei Ada Milea. Muzica care oricum este greu de digerat pentru o parte a societății. Chirița capăta un aer modern cu o simplă atingere de nume o Chiritza, dar atenție cu două premii UNITER la subraț.

Premiul UNITER pentru Cel Mai Bun Spectacol al anului 2019.

Premiul UNITER pentru Cea mai bună actriță în rol principal – Anca Hanu, pentru rolul Chiritza Bârzoi, 2019.

Este vorba despre ”Chiritza în Concert”, o producție a Teatrului Național Cluj Napoca, care a câștigat două premii UNITER:

Un spectacol concert de: Ada Milea

cântece de: Ada Milea, Anca Hanu

scenografia: Alexandra Constantin

maestru de lumini: Jenel Moldovan

Distribuţia:

Chiritza Bârzoi: Anca Hanu

Bârzoi: Cornel Răileanu

Aristitza: Mihnea Blidariu

Calipsitza: Cristian Rigman

Lulutza: Sânziana Tarța

Gulitză: Miron Maxim

Leonash: Matei Rotaru

CITEȘTE ȘI: PROGRAM Festivalul Internațional de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, 17-23 mai. LISTA completă a spectacolelor și evenimentelor

Hedwig and the Angry Inch

Al doilea spectacol va fi unu superb pentru publicul din Alba Iulia. Pentru ca la teatru nu ai voie să comentezi, nu ai voie să te ridici și să le spui ”să își vada de treaba lor”. Stai pe scaun și contemplezi pentru ca asta face teatrul, te pune pe gânduri, îți dă teme de gândire. Pentru că da este despre tema aia, aia despre care încă discutam cu ochii dați peste cap.

Vorbim despre ”Hedwig and the Angry Inch” de John Cameron Mitchell, pus în scenă la Teatrul Stela Popescu. Vorbim despre glam rock-ul anilor 70” despre sound-ul lui Bowie și primii pași pe scenă a lui Iggy.

Este un spectacol despre iubire, căutarea pe sine, asumare și sensibilitate. Aparut în 1998, musicalul care a avut parte și de o ecranizare în 2001, închide festivalul de de teatru de la Alba Iulia.

Dar și el vine la pachet cu trei premii importante:

Premiul pentru Cel Mai Bun Spectacol la New Wave International Theatre Festival, ediția a IV-a, Reșița, 2023

Premiul pentru Cel Mai BunActor: Tudor Cucu – Dumitrescu pentru rolul Hedwig la New Wave International Theatre Festival, ediția a IV-a, Reșița, 2023

Premiul pentru Cea Mai Bună Scenografie: Adriana Grand pentru decorul spectacolului „Hedwig and the Angry Inch” la New Wave International Theatre Festival, ediția a IV-a, Reșița, 2023

Echipa de creație

Regia, costumele și coregafia: Răzvan Mazilu

Decorul: Adriana Grand

Traducerea textului: Carmen Stanciu

Traducerea versurilor: Alex Ștefănescu

Lighting designer: Marian Iancu

Distribuția

Hedwig – Tudor Cucu-Dumitrescu / Lucian Ionescu

Yitzhak – Ana-Maria Ivan/ Crina Matei

Band-ul „The Angry Inch”:

Backing vocals – Irina Cărămizaru și Cristina Danu

Pian – Johnny Bica

Baterie – Andrei Paraschiv

Chitară – Ciprian Pop

Chitară bas – Vlad Vedeș

Festivalul de Teatru Internațional Povești de la Alba Iulia se va termina cu două spectacole care fac ce trebuie să facă un spectacol: să pună întrebări la care doar tu din sală îți poți da un răspuns.

”Chiritza în Concert” va avea loc la casa de Casa de Cultură a Sindicatelor de la ora 18.00, iar ”Hedwig and the angry inch”, nerecomandat celor sub 18 ani se va juca la Casa de Cultură a Studenților, de la ora 20.00.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News