Șofer din Deva, cu dosar penal la Sebeș, după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Deputatul de Alba, Florin Roman, a fost audiat miercuri în Parlament pentru funcția de ministru al Digitalizării și Inovării în viitorul guvern PSD-PNL și a primit aviz pozitiv.

Ministrul desemnat Ministerul Cercetării, inovării şi digitalizării, Florin Roman, a arătat în cadrul audierilor în faţa a şase comisii reunite din Parlament, că intenţionează închiderea, la începutul anului viitor, a proiectului RoNet, care prevede conectarea la internet, prin intermediul fibrei optice, pe bani publici, a 700 de localităţi izolate unde operatorii privaţi nu investesc din cauza numărului mic de abonaţi.

El reclamă „interesul mărunt” al unor angajaţi din sistemul public care nu vor finalizeze acest proiect pentru că primesc bonusuri atâta vreme cât proiectul nu este finalizat.

„Atunci când mi s-a propus această funcţie de către primul ministru desemnat Nicolae Ciucă am acceptat după ce am analizat dacă pot să aduc plus valoare acestui domeniu extrem de generos. Cred că puterea exemplului e cea mai importantă pentru fiecare dintre noi”, le-a spus Florin Roman colegilor săi parlamentari care l-au audiat.

Florin Roman consideră că este nevoie de înfiinţarea unei agenţii privind cercetarea şi inovarea „care să coordoneze strategic toate institutele naţionale de cercetare şi inovare”.

Cine este Florin Roman

Acesta a figurat și ca propunere drept ministru al Economiei în guvernul minoritar PNL propus inițial de Nicolae Ciucă, guvern care nu a mai ajuns la votul de învestire.

Florin Roman este licenţiat în Ştiinţe Economice la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, unde s-a specializat în ”Contabilitate şi Gestiune Financiară (1992-1996).

De asemenea, este licenţiat în Ştiinţe Economice la Universitatea Athenaeum din Bucureşti, specializarea ”Contabilitate şi Informatica de Gestiune” (2008-2011).

A urmat cursurile Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti şi are un master în ”Tehnici de Comunicare şi Influenţă Socială” (2012).

A urmat cursuri de apărare şi securitate naţională la Colegiul Naţional de Apărare (2005). A studiat Management performant la The Open University – CODECS Bucureşti (2006).

A publicat lucrarea ”Teoria sistemelor informaţionale”, Editura Academiei Române, 2006.

În ceea ce privește experiența, acesta a făcut parte din mai multe consilii de administrație ale unor companii naționale și a fost vicepreședinte al Consiliului Județean.

A fost ales deputat PNL în legislatura 2016-2020. A fost vicelider (febr.-sept. 2017) şi lider al grupului parlamentar al PNL (nov. 2019-dec. 2020).

