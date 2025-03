Șoferul din Alba care s-a urcat beat la volan și a spulberat trei tineri, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare

Eduard Palko, tânărul din Alba care s-a urcat băut la volan și a provocat un accident teribil pe DN 1, la Sântimbru, în care și-au pierdut viața trei tineri, rămâne cu pedeapsa de cinci ani de închisoare cu executare dispuse de Judecătoria Alba Iulia, potrivit soluției publicate luni, 31 martie, pe portalul Curţii de Apel Alba Iulia.

După șase termene în ultimele patru luni în care s-a amânat pronunţarea, Curtea de Apel Alba Iulia a schimbat luni, 31 martie, în parte decizia Judecătoriei Alba Iulia, legat de plata către unele părţi civile a diverse sume de bani, incluzând contravaloarea serviciilor prestate de psihologi pentru realizarea rapoartelor de evaluare psihologică, onorariile experților parte implicați în procesul penal, precum și cheltuielile aferente serviciilor funerare.

Instanţa a respins apelul tânărului, care, la Judecătoria Alba Iulia, a primit o condamnare de 1 an şi 6 luni sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive şi 4 ani şi 6 luni închisoare sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă, cele două pedepse fiind contopite în pedeapsa cea mai grea, respectiv de 4 ani şi 6 luni închisoare. La aceasta s-a adăugat un spor obligatoriu şi fix de o treime din cealaltă pedeapsă, rezultând o pedeapsă de 5 ani închisoare, care se va executa în regim de detenţie.

De asemenea societatea de asigurări va de plătit și daune de sute de mii de euro pentru rudele tinerilor uciși în accident. Mai exact, a fost fixată plata a câte 100.000 de euro, pentru cinci rude ale victimelor.

Despăgubiri acordate cu titlul de daune morale, majorate de instanță

Curtea de Apel Alba Iulia a hotărât majorarea cuantumului despăgubirilor civile cu titlu de daune morale la plata cărora a fost obligată partea responsabilă civilmente Euroins România Asigurare-Reasigurare SA prin lichidator judiciar CITR filiala București SPRL către părțile civile, astfel:

S.D.R.M prin reprezentant legal S.D.A.C. de la suma de 20.000 euro, la suma de 30.000 euro echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății efective

S.D.B.I. prin reprezentant legal S.D.A.C. de la suma de 10.000 euro, la suma de 30.000 euro echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății efective

S.D.A.M. prin reprezentant legal S.D.A.C. de la suma de 20.000 euro, la suma de 30.000 euro echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății efective

S.D.A.V. prin reprezentant legal S.D.A.C. de la suma de 20.000 euro, la suma de 30.000 euro echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății efective.

De asemenea, a admis în parte acțiunea exercitată de partea civilă F.M., decedată la data de 10.10.2024, prin continuatori și succesori în drepturi și a obligat partea responsabilă civilmente Euroins România Asigurare-Reasigurare SA prin lichidator judiciar CITR filiala București SPRL la plata sumei 20.000 euro echivalentul în lei la cursul BNR la data plății efective, către cinci succesori în drepturi și continuatori ai acțiunii civile (respectiv câte 4.000 de euro către fiecare).

Sumele acordate mai multor părți civile, reduse cu 10%

„Reduce cu 10%, potrivit gradului de culpă al fiecărei victime, de la 500 de lei la 450 de lei suma acordată fiecăreia dintre părțile civile S.D.A.C., S. D.R.M., T.A., T.S., D.E.N., D. O.-M., D. E.-O., N.M., N.E., B.A., B.L., B.N.V., B.E. şi C.A.M. cu titlu de daune materiale reprezentând cheltuielile cu evaluarea psihologică.

Reduce cu 10%, potrivit gradului de culpă al victimei S.-D. B.-V., de la 22.052,60 lei de lei la 19.847,34 de lei suma acordată părţii civile S.D.A.C. cu titlu de daune materiale reprezentând servicii funerare, respectiv va reduce cu 10%, potrivit gradului de culpă al victimei D.D.N., de la 20.302,50 lei de lei la 18.290,25 de lei suma acordată părţii civile D.E.N. cu titlu de daune materiale reprezentând servicii funerare. (…)

Reduce cu 10%, potrivit gradului de culpă al victimei B.P.-A., de la 2500 de lei la 2.250 de lei suma acordată părţii civile B.A. cu titlu de cheltuieli judiciare (onorariu expert parte)”, se precizează în soluția pe scurt.

Eduard a provocat un adevărat carnagiu pe șosea: 3 morți

Reamintim că Eduard a provocat un accident rutier, un adevărat carnagiu, în noaptea de 26 spre 27 august, noapte în care trei tineri și-au pierdut viața. Este vorba despre trei tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani.

La testarea cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Victimele acestuia au fost Bogdan Stinea un tânăr de 17 ani, Patrick Adrian un tânăr de 25 de ani, și Daniel Doru un tânăr de 18 ani, toți din Sântimbru Fabrică.

Accidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 03:30. Cei trei tineri făceau parte dintr-un grup de 6 persoane, grup care se deplasa pe marginea drumului național DN 1, către o benzinărie din Sântimbru.

Cei trei au fost spulberați sub ochii prietenilor lor. Pe șosea au rămas bucăți din corpurile victimelor. Imaginile carnagiului de la Sântimbru sunt șocante.

Unuia dintre tineri i-au fost retezate picioarele de la genunchi în jos, iar bucăți din corpurile victimelor au fost împrăștiate pe o suprafață de zeci de metri. Polițiștii de la criminalistică au avut nevoie de câteva ore pentru a putea aduna corpurile victimelor, împrăștiate pe drum și pe câmpul de pe marginea șoselei.

Mașina a fost găsită pe câmp, la circa 200 de metri de locul accidentului.

Accidentul din Alba pare similar cu cel din localitatea 2 Mai, unde doi tineri au fost uciși de un șofer care conducea sub influența drogurilor.

