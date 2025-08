Solista de heavy metal din Alba Iulia, Brândușa Brumbea, pe scenă la Rockstadt, cel mai mare festival de metal din România

Solista de heavy metal din Alba Iulia, Brândușa Brumbea, urcă pe scena celui mai mare festival de metal din România. Mai exact, alături de formația din Cluj, FITTONIA, Brândușa va cânta la Rockstadt Extreme Fest, la Râșnov. Formația din Cluj unde solistă este Brândușa, va cânta de la ora 15.20, la Rockstadt.

Festivalul reunește la Râșnov elitele scenei metal internaționale și locale, oferind publicului o experiență sonoră intensă, autentică, fără compromisuri. Ediția din acest an aduce în lineup trupe legendare precum Gojira, While She Sleeps sau Suffocation, dar și o surpriză din inima Transilvaniei, FITTONIA, singura trupă din Cluj prezentă în programul festivalului.

Solista trupei este Brândușa Brumbea, absolventă a Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia. De asemenea este și solista trupei OverBurn din Alba Iulia.

Reporterul cluj24.ro, Paula Copaciu, a vorbit cu Brândușa și cei din Fittonia pentru a afla povestea lor și cum au ajuns să cânte la cel mai mare festival de metal din România.

Fittonia: La noi genurile sunt ca săptămâna tematică de la Lidl

În prezent, componența trupei este Brândușa Brumbea la voce, Daniel Moldovan la chitară, Joldiș Vlad la chitară, Cătălin Laslo la bass, Dorian Niță la pian și Rareș Gălățean la tobe.

Cei de la FITTONIA nu-și impun bariere de stil și nu urmăresc rețete predefinite. „La noi genurile sunt ca săptămâna tematică de la Lidl”, glumesc ei, dar în spatele umorului se ascunde o realitate: FITTONIA este o trupă care experimentează constant. Rădăcinile sunt în metal, dar ramurile se extind spre rock alternativ, influențe electronice, synth, post-rock, chiar și pop alternativ. Termenul „metal alternativ” e poate cea mai corectă etichetă, dar doar dacă ne gândim la el ca la o umbrelă sub care trupa își permite să evolueze liber.

sursă foto: Fittonia, Facebook.

