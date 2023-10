SONDAJ Balul Bobocilor 2023 la Liceul Sportiv din Alba Iulia: Șase perechi în universul Netflix. Votează MISS și MISTER Alba24.ro

Șase perechi de boboci intră în cursa pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2023, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia.

Balul va avea loc în data de 10 noiembrie 2023, la Casa de Cultură a Studenților de la ora 19.00.

Până la evenimentul propriu zis, alba24.ro va înceamnă să vă alegeți favoriții, pentru titlul de Miss și Mister Alba24.ro, titlu ce se va oferi în urma voturilor înregistrate în acest articol.

Tematica balului va fi lumea și universul Netflix.

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Sondajul se află la sfârșitul articolului.

Alesia Nicola și Alex Șandru

Mă numesc Nicola Alesia, am 16 ani, sunt eleva în clasa a X a A, la liceul cu program sportiv. Sunt o persoana extrem de vorbăreață, prietenoasă, o fire ambițioasă și foarte sociabilă.

Mereu am încercat să nu-mi irosesc timpul și să mă implic în cat mai multe activității, de aceea în timpul liber fac voluntariat.

Am ales să particip la bal, deoarece îmi plac experiențele noi și cred ca balul v-a fi una din cele mai frumoase momente, din anii de liceu.

Alături de partenerul meu, Șandru Alex vom da viața personajelor Barbie și Ken din filmul nou apărut “Barbie”.

Bună sunt Șandru Alex am 15 ani și sunt boboc la liceul cu program sportiv. Eu împreună cu partenera mea Alesia Nicola vom prezenta filmul ,,Barbie”.

Sunt o persoana creativa și pregătită pentru orice situație neprevazută. Am ales să particip la bal pentru ca vreau sa trec peste emoțiile pe care o sa le am când o sa fiu pe scena și să am mai multă încredere în mine.

Maya Șoaită și Mihnea Acatrinei

Mă numesc Maya Șoaită, am 15 ani și sunt boboc în clasa a 9 a B. Cred despre mine ca sunt o fire sociabilă, cu simțul umorului, o bună prietenă, dar și un om puternic și muncitor.

Pasiunile mele, waterpolo și modelingul mă ajută în dezvoltarea personală, atât fizică cât și psihică, depășindu-mi mereu propriile limite. Am decis să particip la balul bobiclor alaturi de Mihnea, deorece mi se pare o provocare din care pot culege multe experiențe noi și frumoase.

Sunt Mihnea Acatrinei am 16 ani și sunt în clasa aX a B. Eu ma consider o persoană de treabă, socială și sunt deschis la toate oportunitățile care mi se arată. Pasiunile mele sunt dansurile, atletismul și să ascult muzică. Eu m-am înscris la bal cu Maya deoarece mereu mi-a placut ideea de a ne arăta abilitățile noastre și o sa fie o amintire pe care nu o să o uit.

Alessia Moldovan și Andrei Iacob

Sunt Moldovan Alessia boboacă în clasa a 9-a B de la Liceul Cu Program Sportiv, particip la Balul Bobocilor pentru a ma distra și a bifa o experiență de neuitat.

Pasiunile mele sunt sportul și dansul, iar împreună cu partenerul meu, Andrei Iacob reprezentam lumea Netflix, dând viață personajelor din serialul Peaky Blinders.

O sa ne distram de minune împreună!

Mă numesc Iacob Andrei sunt boboc în clasa a 9-a B , particip la balul bobocilor de la Liceu Cu Program Sportiv pregatit să îl câștig și totodată să mă bucur de o

experiență unică.

Iubesc tot ce este legat de sport practic polo pe apă și împreună cu partenera mea Moldovan Alessia vom reprezenta caracterele Tommy și Grace din Peaky Blinders.

Alexandra Vlad și Radu Ivașcu

Mă numesc Alexandra Vlad. Am 15 ani sunt boboacă în clasa a IX, de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. M-am înscris la bal pentru a ma distra, împreună cu prietenii mei. Împreună cu partenerul meu Radu Ivașcu, vom interpreta o scenă cu tema Scream VI.

Mă numesc Radu Ivașcu am 15 ani sunt de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, în clasa a IX-a. M-am înscris la bal pentru a ieși din zona mea de confort și pentru a mă distra. Împreună cu Alexandra vom recrea o secvență din Scream VI.

Alina Muntea și Denis Igna

Ma numesc Muntea Alina si sunt boboacă în clasa a IX-a A la Liceul cu Program Sportiv. Pasiunea pentru sport și dans m-au îndemnat să mă înscriu la balul bobocilor si totodată dorința de a trăi o experiența unică, alături de oameni minunați!

Împreuna de colegul meu Igna Denis vom reprezenta pe scenă personajele Jack Sparrow și Elizabeth din seria de filme Pirații din Caraibe.

Sunt Denis Igna, elev în clasa a IX-a A, am 15 ani, îmi place mult sportul, mai ales handbalul și calisthenics-ul, m-am înscris la bal pentru a încerca lucruri noi.

Împreună cu Alina Muntea reprezentăm Piratii din Caraibe.

Elisabeta Stoia Novăcean și Alin Cristian Bulhac

Sunt Novacean-Stoia Elisabeta, boboacă în clasa a IX-a B, am 15 ani și sportul pe care îl practic este judo. Sunt o persoana prietenoasa si ambitioasa, m am inscris la balul bobocilor pentru experiente noi si de neuitat. Împreuna cu Bulhac Alin-Cristian, reprezentam serialul Cobra Kai.

Salut, mă numesc Bulhac Alin Cristian sunt boboc la Liceul cu Program Sportiv în clasa a IX- a B, am 15 ani și sportul pe care îl practic este judo. Sunt o persoană socială și deschisă mereu pe glume, și mi se pare că balul bobocilor este o experiență unică în viața și de neratat.

Împreuna cu Novacean-Stoia Elisabeta vom reprezenta Cobra Kai.

