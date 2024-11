SONDAJ: VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE la Balul Bobocilor de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia

Miss și Mister Popularitate – Balul Bobocilor 2024 la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Opt perechi de boboci își vor disputa în acest an titlurile de Miss și Mister Boboc 2024, în cel mai așteptat eveniment al toamnei, atât de către boboci, cât și de ceilalți elevi.

Tema balului din acest an este „O călătorie în timp”. Elevii claselor a XI-a, organizatori ai balului, propun o călătorie prin perioade diferite, cu momente de muzică, dans și mici scenete, toate regizate astfel încât participanții, spectatorii și invitații să petreacă timp de calitate.

Balul Bobocilor 2024 se va desfășura vineri, 22 noiembrie, în sala de festivități a colegiului militar, începând cu ora 18.00.

Până la evenimentul propriu zis, alba24.ro va îndeamnă să vă alegeți favoriții, pentru titlul de Miss și Mister Popularitate, titlu ce se va oferi în urma voturilor înregistrate în acest articol.

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată. Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Sondajul se află la sfârșitul articolului. Sondajul se oprește în data de 22 noiembrie la ora 13.00.

Balul Bobocilor la Colegiul Național Militar Alba Iulia. Cine sunt cei 16 boboci înscriși în concurs

Perechea nr. 1: Natalia Bariț și Raul Uglai

„Salutare domni și doamne

Vă întrebați cine sunt oare

Natalia mă numesc

Și am venit să vă povestesc

Sunt o fată frumușică

Din Toplița venită

Mie îmi place a dansa

La chitară a cânta

Și lucruri noi a învăța

Fiți ochi și urechi la mine

O să vă cânt cum se cuvine”

„Raul Uglai eu mă numesc

Sper ca să vă înveselesc

Vin direct din Satu Mare

Să vă fac plăcere mare

La rime nu mă prea pricep

Așa că mai bine plec

vă urez distracție mare și cu grijă la votare”.

Perechea nr. 2: Patricia Valacec și Eduard Cojocaru

„Mă numesc Patricia Valacec, iar în seara aceasta de colecție am decis să vă încânt cu prezența mea. Nu sunt multe de spus despre mine. Am terminat gimnaziul, am „aterizat” aici și sunt dansatoare. Dar astea sunt detalii de culise, așa că fără să mai lungesc, sper să vă fiu pe plac și să ne distrăm cum știm noi mai bine”.

„În Alba, sub cer senin,

Eduard, băiat fin,

Atlet care aleargă cu vlagă,

Cărți și jocuri, pasiunea-i dragă.

Cu cojoc pe umeri, vise în zbor,

Se pierde în lumi, caută fior.

Un tânăr cu inimă mare

Ce caută puțină alinare”

Perechea nr. 3: Alexia Cârmici și Dario Popa

„Eu sunt Alexia, din Vâlcea venită

Cu vocea mea dulce inimi am umplut

Cânt și scriu cu pasiune, în fiecare zi,

Literatura mă cheamă, mă face să zburd în vis

Pe această scenă, mă simt ca acasă

Cu fiecare melodie, ce mă umple de vigoare

La acest bal frumos vreau să vă spun

Că iubesc muzica și versurile și voi da tot ce am mai bun!

Să ne bucurăm împreună, să ne simțim bine. Vă mulțumesc tuturor, pentru că sunteți alături de mine!”

„Bună seara dragi colegi

Dario Popa mă numesc

Un băiat talentat, plin de fior,

Fotbalist și dansator,

Mereu în mișcare,

Descurcăreț și amuzant,

Cu zâmbetul în soare.

Pe terenul de fotbal, driblinguri fabuloase,

Pe ringul de dans, mișcări spectaculoase.

Cu umorul lui, aduce bucurie,

Dario e băiatul care face magie!”

Perechea nr. 4: Daria Ion și Ștefan Ciora

„Acum că eu am sosit

Dispoziția v-am sporit

Și cu zâmbete v-am molipsit

Eu Daria mă numesc

Și doar la victorie mă gândesc,

Iar atunci când mai greșesc

Așa cum este firesc,

Spre un nou capitol pornesc.

Am această onoare

În pași de dans și defilare

Să vă prezint a mea coregrafie,

Categoric va rămâne în memorie

Cu a mea prezentare, sper că v-am surprins

Semnat, viitoarea Miss!”

„Ștefan Ciora mă numesc

În Făgăraș locuiesc

Am venit să cânt la saxofon

Să vă demonstrez că nu sunt afon

Să cânt la nunți, mulți mi-au propus

Și de mic bani am produs

Lăutar mi s-a propus

Dar la militar m-am dus

Să vă cânt acum aș vrea

Un cântec din zona mea.

Perechea nr. 5 Denise Petroi-Iurcec și Paul Păcurar

Mă numesc Petroi-Iurcec Denise

Și mă simt ca într-un vis

Astăzi am venit

Aici să vă prezint

Talentul meu ascuns

Care este frumos și cu gust

Un dans țigănesc am să fac

Și sper să vă fie pe plac

Căci din greu m-am străduit

Momentul să fie potrivit

Din Caransebeș sunt deloc

Pasiuni am multe foc

Sportul îmi place de fel

Și mereu mult mi-am dorit să fiu model

Am ales colegiul militar

Cu mândrie și dor

Pentru disciplină și viitor

Cu stele în priviri și un vis de înălțat

Mereu voi fi aici pentru lupta culcat

Asta am fost eu și sper că v-am încântat

Cu prezența unei Miss apropiat

„Mă numesc Paul și vin din Timiș,

Cu muzica-n suflet, mereu am un vis.

Când mixez ritmuri, toată sala vibrează,

Energia mea lumea o simte, dansează.

Am carismă, farmec și un vibe diferit,

Fac publicul să zâmbească, să fie fericit.

Din piese fac magie, din beat-uri fac artă,

Sunt mereu acolo, cu muzica ce-n suflet te poartă.

Din Timiș am plecat, dar lumea o cuceresc,

Cu mixuri pe scenă, mereu strălucesc.

Așa că dacă vrei distracție, n-ai ce să ratezi,

Când Paul e la pupitru, garantat, te distrezi!”

Perechea nr. 6 Maria Stelea și Dan Zimbru

„Eu Maria mă numesc,

De la Întorsura sosesc,

Am venit la militari,

Unde-s oameni demnitari.

Vioara e viața mea,

Cântă lin în noaptea grea,

Ea îmi poartă dorul stins

Sufletul în ea s-a aprins.

De cinci ani eu cânt la ea,

Mă înalță, mă purta,

În arcuș găsesc speranță,

Ea mi-e tot, mi-e viață-n dânsa.

Despre mine ce să zic,

N-am răbdare nici un pic,

Cu un zâmbet mereu pe buze,

Râd de tot, mă joc cu scuze”.

„Eu sunt Dan, zimbru voios,

Din Satu Mare, frumos și fălos,

Îmi place să cânt la chitară mereu,

Și glume să fac, că-s suflet de zmeu.

Sub cerul albastru, în vântul ușor,

Râd, cânt și visez fără vreun dor,

Chitara mea sună cu ton glumeț,

Căci eu sunt un zimbru și un mare isteț.

Așa-i viața mea, veselă și ușoară,

Cu chitara-n brațe, niciodată amară,

Eu, zimbrul Dan, din Satu Mare sunt,

Un artist amuzant, cu spirit de vânt”.

Perechea nr. 7 Paula Popescu și Haris Talpoș

„Eu Paula mă numesc

Și am venit să vă vrăjesc

Din Orăștie sunt venită

Cu inima deschisă și mereu fericită

De mică visam la acest liceu

În care se intră cu greu

Doar eu știu cât am tras

Să vă văd aici într-un ceas

Atunci când melodia pornește

Un dans arăbesc strălucește

Și talentul vă va spune

Cine sunt eu pe bune

Și Miss Boboc mi-aș dori să fiu

În al vostru liceu viu”

„De când mama m-a născut

Chiar de atunci am început

La liceu să mă gândesc

Liceul milităresc

La clarinet vin și cânt

Mă prezint să vă încânt

Și din Cluj eu azi pornesc cu instrumentul să vrăjesc

Haris Talpoș mă numesc

Și n-am sânge împărătesc

Dar promit pe ce-am mai scump,

Colonel am să ajung!”

Perechea nr. 8 Crina Stupariu și Dragoș Floca

„Dintr-un stat necunoscut,

Azi pe scen-am apărut,

Frumoasă, încrezătoare,

Și cu un nume de floare.

Crina Stupariu mă numesc

Și sper să vă cuceresc,

Prin momentul muzical

Și care-i original.

Într-o limbă romantică

Și care la toți să placă,

Emoții o să transmit

Și chiar o să mă implic.

Părinții mândri îi fac

Și de scenă nu am trac

Fiindcă știu că pot s-ajung Miss Boboc, deci astăzi cânt, așadar n-o mai lungesc,

Ca să pot să vă uimesc.

„Eu Dragoș mă numesc

Și vreau să vă povestesc

Cum în Sibiu m-am născut

Și de mic eu am vrut

Pe pista vieții să alerg

Pe un drum nobil să merg

Visul măreț să-l împlinesc

Uniforma s-o cinstesc

Titlul de Mister să-l cuceresc

Într-un final tăcut să strălucesc

Să las în urma mea un gând ales

Ca în versul meu, destinul să-l găsesc”.

