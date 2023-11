VIDEO Din Mihalț în Nevada alături de șeful UFC Dana White. A apărut show-ul la care participă campionul la dat palme, Sorin Comșa

Primul episod al show-ului american Powers Slap: Road to the Title, sezonul II a apărut. Este vorba despre concursul de dat palme, la care participa Sorin Comșa, din Mihalț.

Este un concurs care a luat amploare în SUA și este organizat de Dana White, șeful UFC. UFC sau Ultimate Fighting Championship, este cea mai mare promoție de MMA din lume.

În paralel șeful UFC a făcut și concursul de dat palme. Pentru a-i da amploare a organizat un reality show, în care participanții pot ajunge pe podium dacă reușesc să treacă de competiție.



Sorin Comșa a fost invitat să participe la concurs, în SUA, după ce a devenit primul campion la dat palme din România, în competiția RXF.

În primul episod, Comșa a fost prima alegere, în echipa Muniz. Mai exact sunt două echipe antrenate de doi dintre cei mai cunoscuți concurenți ai emisiunii.



Comșa concurează la categoria ”light heavyweight”. Meciul său în care își face adversarul KO va fi difuzat în episodul doi al sezonului.

Cine e Grosu”

Sorin are 24 de ani, locuiește în Alba Iulia dar se trage din Mihalț, acolo unde trăiește familia sa și unde are mulți prieteni care-i spun ”Grosu”.

Sunt un băiat simplu de la țară, am muncit de mic copil, asta pentru cei care spun că nu îmi place munca… pentru că au fost o mulțime de comentarii care au spus că du-te bă băiatule la muncă… am muncit de mic copil în agricultură, ai mei se ocupă cu agricultura, am și seriviciu, am și tractoare, facem și pâine… ca la țară” a spus acesta.

S-a înscris în competiție datorită unei reclame pe care a văzut-o pe Facebook. Era în Germania, unde se angajase în perioada sărbătorilor la o firmă de curierat.

Nu s-a gândit nici măcar că va fi selectat, dar în final a ajuns chiar să câștige. Asta grație forței sale native, curajului și disciplinei pe care i-a dat-o munca.

