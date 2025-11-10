Specialiști ai DSVSA Alba au instruit inspectori din Republica Moldova privind verificarea unităților de procesare a laptelui  

Inspectori ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova au participat, în perioada 3–7 noiembrie, la Alba Iulia, la un program de instruire susținut de specialiști ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba. Activitatea s-a concentrat pe efectuarea controalelor oficiale în unitățile de procesare a laptelui și produselor lactate.

Evenimentul a fost organizat de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și a avut ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor profesionale ale inspectorilor ANSA, contribuind la consolidarea capacității Republicii Moldova de a respecta standarde internaționale privind siguranța alimentelor.

Programul de instruire a inclus sesiuni teoretice și practice, susținute de experți ai DSVSA Alba. Acestea au acoperit o serie de teme relevante în domeniul controlului oficial:

cadrul legislativ național și european aplicabil unităților de procesare a laptelui;

principiile de flexibilitate pentru unitățile de capacitate mică;

analiza și evaluarea planurilor HACCP și a programelor de autocontrol;

procedura de prelevare a probelor în cadrul programelor oficiale de supraveghere, conform Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

identificarea actorilor implicați în controlul oficial al laptelui și produselor lactate.

Activitatea s-a încheiat cu o sesiune de concluzii și schimb de opinii, axată pe identificarea și preluarea bunelor practici care pot fi adaptate și implementate în Republica Moldova, în vederea îmbunătățirii procesului de efectuare a controalelor oficiale în sectorul laptelui și produselor lactate.

