Spitalele nu vor mai fi COVID şi non-COVID, ci vor avea circuite mixte. Noua strategie a Ministerului Sănătății pentru ”valul 4”

Spitalele nu vor mai fi COVID şi non-COVID, ci vor avea circuite mixte, a anunţat sâmbătă Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

El a adăugat că, pentru a se elimina dificultăţile de accesare a serviciilor medicale, Ministerul Sănătăţii a lucrat la implementarea şi definirea unei strategii, astfel încât toate spitalele să rămână deschise pentru toţi pacienţii

„Spre deosebire de valurile anterioare, nu vom mai avea spitale COVID (…), spitale suport COVID şi spitale non-COVID, ci toate spitalele din România vor avea circuite mixte – COVID şi non-COVID, astfel încât toţi pacienţii cu boli cronice să poată fi trataţi, toţi pacienţii care au nevoie de asistenţă medicală să poată primi tratamentele de care au nevoie.

Aceasta este regula generală, sigur că există şi câteva excepţii. Spre exemplu, spitalele de boli infecţioase, evident că preponderent vor trata pacienţi cu COVID-19 sau spitale care din anumite condiţionalităţi logistice sau prin faptul că arhitectura unui spital arată într-un anume fel, nu se poate secţiona un departament de Terapie Intensivă în COVID şi non-COVID”, a declarat Baciu, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că, pentru a avea o imagine cât mai clară şi pentru a gestiona cât mai bine acordarea asistenţei medicale, Ministerul Sănătăţii, împreună cu direcţiile de sănătate publică şi cu toate spitalele din România, la nivelul fiecărui judeţ, au creat un plan pentru a putea face faţă emergenţei unui val şi a fi mai bine pregătiţi.

„Odată cu preluarea acestui minister de către domnul ministrul interimar Cseke Attila, la începutul acestei săptămâni a avut loc o primă videoconferinţă cu toate direcţiile de sănătate publică, prin care domnul ministru le-a solicitat implementarea acestui plan despre care vorbim.

Acest lucru trebuie făcut şi ca urmare a dispoziţiilor date de domnul prim-ministru – acelea de a avea toate resursele medicale necesare pentru a trata toţi pacienţii din România care au nevoie de asistenţă medicală cu COVID-19.

Acest lucru este în desfăşurare. (…) Prioritatea o reprezintă acest val IV şi domnul ministru Cseke Attila a făcut un apel la responsabilitate şi la solidaritate. (…) Singura măsură reală, eficientă este cea a vaccinării”, a arătat Andrei Baciu.

Raed Arafat: Dacă opresc Educația complet pentru al doilea an, s-ar putea nici anul viitor să nu avem școală, pentru că nimeni nu are garanția că pandemia se termină anul viitor

Dacă opresc educația complet pentru al doilea an, s-ar putea nici anul viitor să nu avem școală, pentru că nimeni nu are garanția că pandemia se termină anul viitor, a răspuns Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, unei întrebări despre deschiderea școlilor în format fizic pentru toți elevii.

Acesta a declarat la conferința Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției că dacă elevii ar fi fost lăsați din nou să facă școală online și ar fi stat acasă, aceștia ar fi fost, de fapt, cu prietenii sau în alte locuri aglomerate cum ar fi pe stradă sau la mall.

„Dacă mergem pe risc zero să stea copilul acasă eu nu vă garantez că va sta acasă”, a spus Arafat, care a explicat că „risc zero am zis că nu există, întotdeauna asumăm unele riscuri”.

Dacă continuam, pentru că am trecut printr-o perioadă în care școlile au fost închise, școlile au fost pe online, copii ba făceau, ba nu făcea, în online, dacă mai trece încă un an, și fără pregătire, și fără școală, și cu soluții care putem să le evităm până la o limită – că risc zero am zis că nu există, întotdeauna asumăm unele riscuri – dacă mergem pe risc zero să stea copilul acasă eu nu vă garantez că va sta acasă, s-ar putea să fie pe stradă, cu colegii lui cu prietenii lui, să fie la mall, să fie în altă parte, dar nu în școală.

Așa că sunt soluții care se iau pentru reducerea riscului, care nu poate fi redus la zero niciodată, dar în același timp trebuie să pun în balanță și Educația.

Dacă Educația o opresc complet al doilea an, intrăm pe online și pe soluții care nu sunt perfecte și care încă trebuie perfectate pentru viitor, și vin și spun că nu începem școala și iarăși întârziem, s-ar putea, pe această logică, nici anul viitor să nu avem școală, pentru că pandemia nimeni nu are garanția că se termină anul viitor, ce variantă apare ce variantă nu.

Noi am vorbit pentru găsirea unor soluții de conviețuire și azi, acestea includ vaccinarea, respectarea regulilor și toate celelalte” a spus Raed Arafat.

