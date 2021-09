FOTO: Mihaela Mih-Dehelean de la CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatele Naţionale de Culturism şi Fitness

Logiscool Alba, parte a rețelei internaționale de școli de programare pentru copii și adolescenți, a demarat o nouă campanie de înscrieri la cursurile de programare și robotică.

Printre noutăți se regăsesc cursurile de Digital Discovery, adresat cursanților de 9-11 ani, Python, adresat cursanților de 13-17 ani și Unity, adresat cursanților de 14-17 ani.

„Logiscool Alba Iulia este partea unei rețele internaționale lider în programe edu-tech destinate adolescenților și copiilor. Școala din Alba Iulia este avizată DSP iar cursurile se desfășoară în cele mai bune condiții de igienă și siguranță sanitară.

Am dat startul înscrierilor pentru modulele semestriale care vor începe din septembrie și-i așteptăm pe părinți și copii, pe lângă cursurile deja clasice, cu noi module de robotică și programare. Instructorii noștri îi așteaptă la lecțiile demo și sunt gata să le răspundă la orice întrebare”, a declarat Amalia Bako, coordonatorul Logiscool Alba.

Urmând cursurile Logiscool, elevii vor putea descoperi, printre altele, limbajele de programare JavaScript, C+, dar și Python, unul dintre limbajele cu cea mai rapidă dezvoltare.

În plus, elevii vor putea încerca și bazele dezvoltării în Virtual Reality (VR). Curriculumul cursurilor îmbină jocul cu principiile de programare, accentul fiind pus pe a înțelege procesul și a integra informația.

Toți participanții la cursurile Logiscool vor avea acces la resurse educative pe propria platformă de educație – Scoolcode, iar pentru comunitatea elevilor este dezvoltat spațiul virtual de interacțiune și schimb de proiecte MyLogiscool.

Înainte de începerea cursurilor, părinții și elevii pot participa gratuit la lecții demonstrative, pentru a înțelege mai bine activitățile viitoare. Astfel, școala vine în întâmpinarea nevoilor elevilor care nu s-au mai întâlnit cu acest domeniu și doresc să afle mai multe despre programare.

Pentru părinți, lecția demonstrativă este un prilej pentru a afla totul despre Logiscool și despre metoda de învățare aplicată, iar copiilor le poate aduce bucuria programarii primului lor joc.

Cursurile semestriale oferite de Logiscool Alba sunt:

Kodu (7 ani, cls. I) – platformă de jocuri 3D, concepută de către Microsoft pentru copii, oferă posibilitatea de a crea diferite jocuri în care poți modela propriile lumi și personaje. Jocurile create în Microsoft KODU vor putea fi jucate și de acasă, la propriile computere. În timpul cursului elevii își dezvoltă creativitatea, abilitățile de rezolvare a problemelor și de creare a povestilor.

Introduce în IT (7 ani, cls. I) – În acest curs vei afla cum funcționează computerele, cum să utilizezi pe deplin mouse-ul, regulile de scriere la tastatură cu 10 degete, plus o mulțime de informații interesante despre internet și securitate online. Îți vei face și o idee despre programare, prin intermediul jocurilor logice și al sarcinilor creative, iar așa vei vedea cum gândește un computer. Vino la cursul nostru de introducere în IT și explorează aventurile digitale.

Cursuri de programare (8-17 ani, cls. II-XII) – propria noastră platformă de învățare – Scoolcode – în care descoperi noțiuni de programare cu ajutorul jocurilor și al blocuri vizuale de comandă. Multitudinea de personaje animate și fundaluri dinamice din platformă garantează că nimic nu îți va limita creativitatea. Pe măsură ce înaintezi de la oră la oră, proiectele devin din ce în ce mai interesante și complexe. Astfel poți dobândi cunoștințe utile în orice domeniu vei urma mai departe.

Robotică (10-14 ani, cls. IV-VIII) – Cu ajutorul roboților inteligenți LEGO MINDSTORMS EV3 vei putea construi diverse mașinării, cu ajutorul cărora vei descoperi soluții la probleme fundamentale de robotică sau inginerie. În timpul cursului vei afla cum funcționează senzorii și motoarele, cum să programezi un robot să observe obiecte cu acuratețe folosind senzorul ultrasonic și cum să completeze trasee fără nicio greșeală.

Digital Discovery (9-11 ani, cls. IV-V) – cursul îi va ajuta pe elevi să devină cunoscători și creatori ai mediului digital, ceea ce va avea un efect profund asupra vieții lor. Experimentarea cu programarea și alte activități digitale dezvoltă, de asemenea, gândirea algoritmică și creativitatea, care au un efect pozitiv asupra performanței școlare.

Se pot testa singuri în roluri de creatori digitali: pot programa, crea un joc pe computer și edita videoclipuri. Vor învăța cum să fie prezenți online în siguranță și cum să aibă o atitudine critică față de materialele găsite online. Îi învățăm despre comunicarea online, întrebările importante despre securitatea datelor și partajarea conștientă a lor.

Producție și Editare Video (10-14 ani, cls. IV-VIII) – la cursul de producție și editare video Logiscool, tu vei fi protagonistul care încearcă lucruri noi.

Poți fi scenarist, director, editor, specialist post-producție, toate pentru a-ți atinge obiectivul principal: – transmiterea propriei povești exact așa cum îți dorești! Învață despre diferitele genuri de filme, despre cum să tai și să editezi filme.

Vei folosi tehnici de editare cool, trucuri ascunse din filme, subtitrări și efecte speciale. Crează vlog-uri despre viața ta, reportaje, trage reclame incredibile și află cum să folosești un green screen pentru rezultate și mai spectaculoase!

Python (13-17 ani, cls. VII-XII) – recomandăm noul nostru curs Python atât elevilor noi cât și celor actuali care vor să învețe un limbaj de programare ușor de folosit, multifuncțional, care îi va ajuta pe viitor, la studii, sau chiar la locul de muncă. Python este cea mai bună alegere.

Unity (14-17 ani, cls. VIII-XII) – în acest curs vei cunoaște mediul în care au fost dezvoltate jocuri precum Temple Run, Angry Birds 2 sau Pokémon GO. De asemenea, trecând prin procesul de creare a jocurilor 3D vei învăța limbajul de programare C+. În plus, vei putea încerca și bazele dezvoltării în VR.

Foto: Facebook Logiscool