Statul va suporta o parte din leasingul pentru mașini electrice. Buget mai mare pentru Rabla Plus. Anunțul ministrului Mediului

Statul român ar putea suporta o parte din leasingul maşinilor electrice. Anunțul a fost făcut de către ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Ministrul Mediului spune că măsura este inspirată din model francez. Acesta urmează să aibă discuții cu producătorii şi importatorii de mașini electrice.

”În Franța, președintele Macron abia ce a anunțat că urmează să finanțeze leasingul autoturismelor electrice în cuantum de 100 de euro pe lună.

Voi avea discuții cu producătorii şi importatorii. La prima vedere, cel puţin, văzând că lucrul acesta se face în Franţa, nu văd niciun motiv pentru care nu am putea, pentru cei care aleg să ia o maşină în leasing, poate nu vor să o cumpere, poate nu au bani să o cumpere cu banii jos.

Poate alegem să finanţăm şi astfel de metode. Vorbim doar de Rabla Plus, despre maşinile electrice, a spus ministrul Mediului, Mircea Fechet, la TVR Info.

Buget mai mare pentru Rabla Plus

Ministrul Mediului a mai anunțat că intenționează să propună un buget mai mare pentru programul ”Rabla Plus”, de anul viitor.

”Voi propune un buget și mai mare decât în anul 2023 pentru Rabla Plus, cu alte cuvinte să punem și mai multe mașini electrice pe stradă și să scoatem rable.

Mai există o noutate. Prețul mașinilor electrice a scăzut de la an la an. Iar valoarea ecotichetului de aproape 10 mii de euro este neschimbată de foarte mulți ani (…). Eu cred ca Rabla Plus va fi un succes și la anul, chiar dacă valoarea ecotichetului va fi mai mică”, a spus Fechet, pentru sursa citată.

Valoarea propusă

Ministrul precizează că va propune buget de 800-900 de milioane lei sau chiar un miliard. Prin această majorare ar urma să aibă acces mai multe persoane, dar și firme sau instituții care au flote de autoturisme.

”Eu cred că e incorect ca un buget să se epuizeze în minute sau în ore sau chiar în zile, câtă vreme discuți de un program anual. Repet, eu cred ca cea mai importantă e valoarea totală a programului.

Și din acest punct de vedere, să mărim această valoare, asta e propunerea cu care voi merge în Guvern: de la 780 de milioane, cât am avut în acest an, să ajungem la 800, la 900, poate chiar la un miliard. Înțelegând totodată nevoia de a finanța flote de autoturisme”, a declarat Fechet.

Rabla Plus, în prezent

În cadrul Programului Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat.

Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate.

Cuantumul finanțării este de:

– pentru un autovehicul uzat

51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hydrogen

26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP

– pentru două autovehicule uzate

54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen

29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou

Pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei.

Ecotichetul se acordă pentru achiziționarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 75.000 euro, cu TVA inclus.

Ecotichet pentru motociclete electrice

Ecotichetul pentru achiziționarea unei motociclete electrice este 26.000 lei,.

Se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

