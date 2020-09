ȘTIREA TA: Femeie ținută 50 de minute pentru a ridica o carte de identitate, la serviciul din Alba Iulia. Înăuntru nu era nimeni

O cititoare Alba24 a descris experiența pe care a avut-o mama ei, marți, în timp ce a încercat să îi ridice cartea de identitate de la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Alba Iulia. A fost pusă de portar să aștepte aproape 50 de minute, deși înăuntru nu era nimeni. În plus, i s-a vorbit urât.

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Alba Iulia primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor din Alba Iulia cât şi din unele comune învecinate, unde nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale. Este cazul femeii, care locuiește într-o comună apropiată de Alba Iulia.

Ce a transmis cititoarea

”Sunt foarte enervată pe cei de la evidența populației și aș dori să postați o relatare. Dacă dorește cineva dovezi pot fi contactată.

Pe scurt… mama mea a fost să îmi ridice buletinul. A stat o jumătate de oră afară și domnul de la pază nu dorea să o lase să intre înăuntru deși nu stătea nimeni la coadă la acel ghișeu.

Apoi după ce am sunat de 2 ori la ei în sfârșit a fost chemată. Când a fost chemată, auzindu-și numele domnul de la pază a spus că intră când îi spune el, deși a fost chemată de cineva din interior.

Apoi am sunat din nou și am cerut să vorbesc cu șefa lor și a început și ea să urle că ce sun de atâtea ori, că își ia geanta și pleacă dacă are atâția sictiriți că și mine și mi-a închis.

Pai stați puțin, așa se procedează? A stat în total 50 minute că să intre să ridice un amărât de buletin. Și se comportă cu tine că și cu sclavii. Păi nu suntem de pe drumuri.

Între timp am discutat cu mama mea și a stat degeaba la coadă pentru că înăuntru, la ghișee, nu era nimeni. În plus a zis că acel paznic nu a vrut să o lase înăuntru; doar după ce a ieșit asistenta cu termoscanerul și a întrebat-o de ce nu intră.

Ulterior nu a mai recunoscut nimic; a spus doar că a înțeles că mergea la înmatriculări. Oamenii are erau de față și asistaseră la scenă l-au întrebat de ce nu recunoaște că a fost chemată și nu a vrut să o lase înăuntru”.

