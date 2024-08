ȘTIREA TA: Gălăgie, urlete și injurături până spre dimineață, lângă o biserică din Alba Iulia. Ce spun locuitorii din zonă

Mai mulți locuitori din Alba Iulia ne-au reclamat faptul că nu se pot odihni noaptea din cauza gălăgiei, a urletelor și a înjurăturilor făcute de unii cetățeni care „petrec” de ziua până noaptea târziu în parcul aflat în zona Bisericii Sf. Ecaterina din municipiu.

Potrivit unui cititor Alba24, la parterul unui bloc din zonă funcționează un bar care „nu respectă nici o regulă”.

„De dimineața după orele 06:00, uneori chiar mai repede, și pe tot parcursul zilei până seara, muzica merge non-stop, gălăgia și vulgaritatea celor care frecventează acest bar, nevoile fiziologice care le fac pe la geamurile celor de la parter și mirosul care ajunge și în apartamentele celor de la etaj, au devenit insuportabile”, ne-a transmis cititorul Alba24.

Potrivit acestuia, în zonă își duc traiul acum mai mulți cetățeni care au locuit în blocul „Turturica”

„În mod constant, suntem afectați de zgomotele excesive și deranjamentele care sunt făcute de acești „cetăţeni”. Se strâng în fiecare zi în faţa bisericii „Sfânta Ecaterina” şi până târziu în noapte fac o gălăgie de nedescris. Dacă barul se închide în jur de orele 22:00, aceștia stau în faţa bisericii până târziu în noapte.

Urlete, certuri, injurii și altele de acest gen, se întind uneori până după orele 03:00 dimineaţa. Nu ne putem odihni din cauza lor, iar a doua zi mergem la muncă. Vă rog să vă imaginați cum arată un om care nu se odihnește iar a doua zi merge la muncă”, ne-a scris cititorul.

Locuitorii care au încercat să le atragă atenția cetățenilor gălăgioși, amenințați și înjurați

„Au fost căldurile acestea toride, am stat cu geamurile închise ca să se poată odihnii copiii. Baiatul meu a avut Evaluarea Naţională. Ca să poată să înveţe am făcut naveta cu el la părinţii mei la ţară ca să poată învăţa în linişte. Anul viitor are fata mea Bacalaureatul. Oare tot la fel va trebui să procedez? De ce? Pentru că nu are nimeni ac de cojocul lor? Nici a barului şi nici a celor care fac gălăgie în parc seară de seară?

Am tot sunat la Poliţia Locală. Se pare că nici de ei nu au teamă. La cine să apelăm ca să ne ajute? Mai mulţi vecini le-au tot atras atenţia. Atât celor de la bar cât şi celor din parc şi ne-am ales toţi cu injurii şi amenințări. Avem maşinile în parcare. Ne temem să nu ne trezim cu ele avariate. Vecinii de la parter se tem să nu se trezească cu geamurile sparte. În orăşelul ăsta am ajuns să ne temem de nişte beţivi și cei de etnie”, ne-a mai transmis cititorul Alba24.

