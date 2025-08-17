Test inovator care arată vârsta biologică a organelor umane prin analiza unei singure fiole de sânge. Studiu realizat la Stanford

Cercetători de la Universitatea Stanford au dezvoltat un test inovator care determină vârsta biologică a organelor umane prin analiza unei singure fiole de sânge.

Publicat în revista Nature Medicine, studiul coordonat de profesorul Tony Wyss-Coray ar putea schimba fundamental abordarea medicală de la „tratarea bolii” la „îngrijirea sănătăţii”, potrivit G4Media.

Folosind inteligenţa artificială, testul compară nivelurile a mii de proteine din sânge cu valorile medii la o anumită vârstă şi estimează „vârsta biologică” a fiecărui organ.

Analiza pe un eşantion de 45.000 de persoane din UK Biobank a arătat că organele „îmbătrânite” biologic au un risc crescut de boli cronice.

Spre exemplu, creierele biologic mai bătrâne sunt asociate cu o probabilitate de peste 12 ori mai mare de a dezvolta Alzheimer în următorii 10 ani.

Studiul a identificat factori negativi precum fumatul, consumul de alcool, lipsa somnului, carnea procesată şi sărăcia, în timp ce exerciţiile fizice intense, carnea de pasăre, peştele gras şi suplimentele (glucozamină, estrogen) au fost corelate cu organe mai „tinere”.

Testul a fost deja aplicat în timp real, inclusiv pe antreprenorul Paul Coletta, căruia i s-au descoperit rinichi cu o vârstă biologică de 68 de ani, deşi analizele clasice păreau normale.

Ulterior, o ecografie a depistat un chist renal. Impresionat de rezultate, Coletta a fondat compania Vero Bioscience pentru a comercializa testul.

