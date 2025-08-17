Connect with us

Eveniment

Test inovator care arată vârsta biologică a organelor umane prin analiza unei singure fiole de sânge. Studiu realizat la Stanford

Publicat

acum 20 de secunde

Cercetători de la Universitatea Stanford au dezvoltat un test inovator care determină vârsta biologică a organelor umane prin analiza unei singure fiole de sânge.

Publicat în revista Nature Medicine, studiul coordonat de profesorul Tony Wyss-Coray ar putea schimba fundamental abordarea medicală de la „tratarea bolii” la „îngrijirea sănătăţii”, potrivit G4Media.

Folosind inteligenţa artificială, testul compară nivelurile a mii de proteine din sânge cu valorile medii la o anumită vârstă şi estimează „vârsta biologică” a fiecărui organ.

Analiza pe un eşantion de 45.000 de persoane din UK Biobank a arătat că organele „îmbătrânite” biologic au un risc crescut de boli cronice.

Spre exemplu, creierele biologic mai bătrâne sunt asociate cu o probabilitate de peste 12 ori mai mare de a dezvolta Alzheimer în următorii 10 ani.

Studiul a identificat factori negativi precum fumatul, consumul de alcool, lipsa somnului, carnea procesată şi sărăcia, în timp ce exerciţiile fizice intense, carnea de pasăre, peştele gras şi suplimentele (glucozamină, estrogen) au fost corelate cu organe mai „tinere”.

Testul a fost deja aplicat în timp real, inclusiv pe antreprenorul Paul Coletta, căruia i s-au descoperit rinichi cu o vârstă biologică de 68 de ani, deşi analizele clasice păreau normale.

Ulterior, o ecografie a depistat un chist renal. Impresionat de rezultate, Coletta a fondat compania Vero Bioscience pentru a comercializa testul.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 20 de secunde

Test inovator care arată vârsta biologică a organelor umane prin analiza unei singure fiole de sânge. Studiu realizat la Stanford
Evenimentacum 8 ore

LIVE VIDEO: Parada cu torțe, printre cele mai așteptate momente ale Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia
Evenimentacum 8 ore

VIDEO: Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Show cu foc: Povestea Medusei, care transforma în piatră pe oricine o privea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 4 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 2 zile

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 21 de ore

Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei
Evenimentacum 22 de ore

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktagon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

VIDEO: Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Show cu foc: Povestea Medusei, care transforma în piatră pe oricine o privea
Evenimentacum 9 ore

VIDEO: Lupte de gladiatori, la Alba Iulia cu starurile Survivor, Uwe și Darius. ”Sângele nu iartă”: O poveste despre răzbunare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 20 de secunde

Test inovator care arată vârsta biologică a organelor umane prin analiza unei singure fiole de sânge. Studiu realizat la Stanford
Actualitateacum 11 ore

Ministerul Sănătății anunță modificarea legislației pentru protocoalele privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 21 de ore

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Educațieacum 3 zile

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Mai mult din Educatie