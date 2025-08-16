Ministerul Sănătății anunță modificarea legislației pentru protocoalele privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale

Ministerul Sănătății anunță schimbarea legislației pentru a simplifica, clarifica și face aplicabile protocoalele privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale.

”Infecțiile asociate asistenței medicale (cunoscut ca infecții nosocomiale) nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate și controlate.

Doar așa putem proteja pacienții și limita răspândirea lor între oameni aflați deja într-o situație vulnerabilă.

În România, timp de ani de zile, aceste infecții au fost tratate ca un subiect tabu. Din această cauză, pacienții au pierdut încrederea, iar medicii au fost puși sub o presiune uriașă. Este momentul să schimbăm acest lucru.

Cum facem? Prin legislație clară, simplificată și ușor de aplicat, prin protocoale transparente și prin instruirea continuă a personalului medical.

Nu prin blamarea medicilor, ci prin găsirea unor soluții reale care să protejeze pacienții”, se arată sâmbătă într-o postare pe pagina de Facebook a MS, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, în ultimele zile legislația a fost modificată pentru a o face mai clară și mai aplicabilă și s-a creat cadrul legal pentru ca, în următoarele zile, să fie adoptate prin ordin de ministru protocoale simple și unitare privind:

normele de supraveghere și control al infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi;

metodologia de raportare a infecțiilor nosocomiale;

atribuțiile clare pentru accidentele de expunere la produse biologice ale personalului medical;

metodologii specifice de monitorizare a acestor situații și de protecție a personalului și pacienților.

MS subliniază că totul se face într-o manieră debirocratizată, simplă și eficientă, pentru ca aceste reguli să fie aplicate nu pe hârtie, ci în realitate, zi de zi.

”Mai mult, pentru pacienții aflați în situații critice – în special cei cu arsuri grave – vom pune în funcțiune Registrul Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale. Acest registru, realizat deja prin fonduri europene la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, va fi extins la toate unitățile care tratează astfel de pacienți.

Pacienții din România merită spitale sigure, tratamente corecte și transparență totală. Nu mai ascundem problemele – le rezolvăm pentru oameni! Este un angajament ferm! Încrederea ne face bine!”, precizează Ministerul Sănătății.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News