VIDEO: Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Show cu foc: Povestea Medusei, care transforma în piatră pe oricine o privea

Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Spectacol cu foc: Povestea Medusei, monstrul cu păr de șerpi care transforma în piatră pe oricine îi privea ochii.

Potrivit mitologiei, Medusa, una dintre cele trei Gorgone era o creatură cu păr de șerpi și un aspect înfricoșător, iar oricine îi privea ochii se transforma în piatră.

Totuși, inițial, Medusa a fost o femeie frumoasă. Potrivit legendei, după ce a fost violată de Poseidon într-un templu al zeiței Atena, aceasta a transformat-o într-o Gorgonă, cu păr de șerpi, pentru a-i pedepsi și proteja totodată puterea.

Capul ei a fost ulterior tăiat de eroul Perseus, care a primit ajutorul Atenei și al lui Hermes pentru a o învinge.

Așadar, în cadrul Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia, Povestea Medusei este pusă în scenă printr-un spectaculos show cu foc.

De asemenea, programul zilei de sâmbătă mai cuprinde și Parada cu torțe, de la ora 21:30. Festivalul continuă și duminică cu următorul program:

Duminică, 17 august

10:30 – 17:00 Tabăra antică

ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)

Platou strada Militari – tabăra romană

Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

10:30 – 17:00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere

Platou strada Militari – tabăra romană

12:00 Competiție sportivă/pentatlon antic

Piața Cetății

15:00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

15:30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

16:00 Marea bătălie – Ad Portas!

Piața Cetății

17:00 Parada trupelor

Ceremonialul de închidere a festivalului

Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul

Prezintă:

Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News