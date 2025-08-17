VIDEO ”Farmacia dacilor” prezentă la Festivalul Roman din Alba Iulia: Ce plante și leacuri foloseau dacii pentru diferite probleme

Cum se tratau dacii pentru diferite boli? Ce plante foloseau pentru problemele de sănătate mai mici sau mai mari? La aceste întrebări, cei curioși pot afla răspunsuri în acest weekend la Festivalul Roman Apulum, din Alba Iulia.

În interiorul taberei dacilor și a aliaților barbari, se află un reenactor vraci. Acesta este prezent cu diferite plante, dar și cu leacuri pe care societate actuală le numește ”băbești”.

Însă, o bună parte din ele s-au păstrat încă din perioada dacilor. Deși nu au avut un alfabet pentru a scrie și a păstra mărturii legate de modul în care se tratau, leacurile dacilor au fost documentate de romani.

La bază au plante medicinale care ameliorează unele simptome.

În timp, acestea s-au transmis prin viu grai, din generație în generație, fiind înrădăcinate în cultura și tradițiile poporului român. Însă odată cu apariția medicinei moderne leacurile ”băbești” au fost înlocuite cu medicamente care au o rată de vindecare mult mai mare și făcute special pentru anumite afecțiuni.

Ce plante foloseau dacii

Măghiranul sălbatic (Origanum vulgare – oregano) – folosit pentru probleme respiratorii, digestie și ca antiseptic.

Sunătoarea (Hypericum perforatum) – pentru răni, arsuri, afecțiuni nervoase și digestive.

Coada-șoricelului (Achillea millefolium) – oprirea hemoragiilor, tratarea rănilor și a problemelor menstruale.

Menta (Mentha spp.) – calmant gastric, tonic și pentru respirație proaspătă.

Măceșele (Rosa canina) – bogate în vitamina C, întăreau imunitatea.

Usturoiul (Allium sativum) – considerat plantă sacră și protectoare, cu efecte antibacteriene și antivirale.

Leurda (Allium ursinum) – detoxifiant, depurativ și pentru circulație.

Bradul și molidul (rășina, mugurii, acele) – pentru răceli, dureri articulare și răni.

Pelinița (Artemisia absinthium) – pentru digestie, paraziți intestinali și ca tonic amar

Cimbrișorul (Thymus serpyllum) – antiseptic respirator și digestiv.

Socul (Sambucus nigra) – ceaiurile din flori pentru răceli, viroze și transpirație.

Salvia (Salvia officinalis) – pentru gât, respirație și digestie.

