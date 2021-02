ȘTIREA TA: Mai mulți părinți din Alba Iulia cer să fie păstrate toate clasele Mate-Info la Colegiul Național HCC, și anul viitor

Mai mulți părinți care au copii în clasa a VIII-a la școli gimnaziale din Alba Iulia cer să nu se renunțe la clasa de Matematică-Informatică de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, propusă să nu mai apară în planul de școlarizare pe anul viitor. Atrag atenția că este vorba despre un profil și un colegiu cu performanțe deosebite, fiind prima opțiune pentru mulți elevi din municipiu, dar și din alte zone ale județului.

Aceștia solicită să fie păstrată clasa de profil real – specializarea Matematică-informatică intensiv informatică de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia și anul viitor. Intenționează să transmită Ministerului Educației și Cercetării un memoriu în acest sens.

În această perioadă se strâng semnături, a spus, pentru Alba24.ro, unul dintre părinții implicați în acest demers.

Care sunt motivele pentru care acești părinți cer să fie păstrată clasa de informatică:

”Acest colegiu are un procent de promovabilitate a examenului de bacalaureat de peste 95%, în fiecare an școlar, este cel mai bine cotat din oraș, cu rezultate și performanțe deosebite, la toate profilurile și de asemenea există an de an o concurență la admitere, fiind prima opțiune a elevilor buni și foarte buni din zonă, ceea ce denotă calitatea actului educațional desfășurat de colectivul de cadre didactice din colegiu.

Absolvenți de clasa a VIII-a, care ar dori să urmeze cursurile colegiului, sunt nu doar din municipiul Alba Iulia, ci și din și zonele limitrofe, iar desființarea unei clase nu face altceva decât să reducă șansa tuturor acestor elevi, cu medii mari, de a accede la educație conform opțiunilor manifestate și menționate, la un liceu și profil pe care și-l doresc, iar limitarea accesului la învățământ de calitate constituie o încălcare a principiilor Constituției României.

Menționăm, de asemenea, că această decizie a fost luată fără consultarea comitetului de părinți”.

Părinții cer ”să nu fie luată în considerare propunerea privind reducerea clasei menționate sau, dacă este necesară reducerea, să se facă ținând cont de promovabilitatea la Bacalaureat în municipiu”.