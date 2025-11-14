STP acuză Primăria Alba Iulia de blocarea plăților și încălcarea contractului de transport. Restanțe de aproape 10 milioane de lei

STP acuză Primăria Alba Iulia de blocarea plăților și încălcarea contractului de transport. Societatea de Transport Public (STP) acuză Primăria Alba Iulia și pe primarul Gabriel Pleșa că au blocat plățile pentru serviciile de transport din municipiu, generând restanțe de 9,65 milioane de lei și afectând plata salariilor pentru cei 220 de angajați ai companiei. Declarațiile apar într-un comunicat transmis vineri, 14 noiembrie.

Potrivit STP, Primăria a redus programul mijloacelor de transport public începând cu luna noiembrie și a refuzat să achite facturile emise încă din iunie 2025. Reprezentanții companiei susțin că facturile au fost transmise atât în format fizic, cât și prin SPV, dar nu au fost înregistrate decât după ce au fost trimise prin executor judecătoresc.

STP afirmă că, pe 6 noiembrie, angajații societății au mers la primărie pentru explicații, însă nu au fost primiți. Compania susține că primarul ar fi evitat discuția, iar întâlnirea ar fi fost amânată pentru 10 noiembrie.

În cadrul acelei întâlniri, primarul Gabriel Pleșa ar fi recunoscut existența unor facturi restante și ar fi precizat că plățile ar fi fost „blocate” din cauza unor „litigii” și neînțelegeri privind modul de calcul al amortizării. STP afirmă însă că nu există litigii și că blocarea plăților ar fi nejustificată.

Conducerea STP susține că legea și contractul prevăd clar: dacă anumite sume sunt contestate, primăria este obligată să achite partea necontestată, urmând ca restul să fie clarificat în termen de 45 de zile.

Societatea afirmă că primarul ar fi solicitat stornarea facturilor și emiterea unor facturi noi într-un mod care ar modifica structura amortizării – solicitare respinsă de STP. Compania acuză că aceste condiții ar constitui „presiuni” și ar încălca legislația fiscală.

Totodată, STP arată că, deși Consiliul Local a aprobat prin HCL 338/23.10.2025 o suplimentare de 5,825 milioane lei pentru acoperirea diferențelor de cost, primarul nu ar fi dispus efectuarea plăților, deși banii ar fi existat în conturile primăriei după alocările bugetare primite pe 6 noiembrie. Compania susține că aceasta reprezintă „refuz de a pune în aplicare o hotărâre de consiliu local”.

Redăm integral comunicatul STP Alba Iulia:

„Faptele penale ale primarului municipiului Alba Iulia dl Pleșa Gabriel în derularea contractului cu STP

Este de notorietate în municipiul Alba Iulia că primăria a redus drastic programul de circulație al mijloacelor de transport public și că a blocat plățile către operatorul de transport public STP.

Plățile din bugetul local către operatorul de transport indiferent de forma de proprietate a acestuia, public sau privat, sunt justificate prin prevederile legale conform cărora primăria obligă operatorul de transport la o cheltuială prestabilită (număr de curse, frecvență, condiții de calitate, etc), primăria impune un preț al biletelor mai mic decât cel comercial pentru ca sistemul de transport public să fie accesibil unui număr cât mai mare de cetățeni și astfel veniturile din încasările directe (bilete, abonamente) nu acoperă cheltuielile la care a fost obligat operatorul de transport. Plățile din bugetul local către operator sunt reprezentate de contravaloarea diferitelor tipuri de gratuități (pensionari, persoane cu mobilitate redusă, elevi – contravaloarea transportului elevilor este recuperată de către primărie de la bugetul de stat) și, pentru acoperirea integrală a costurilor plus un profit de 5% (pentru că altfel la licitații nu s-ar depune oferte de către un operator onest), încă o diferență de bani denumită compensație. Acesta este un Serviciu de Interes Economic General (SIEG) cu un program de transport și tarife impuse de către primărie și cu un regim de prestare continuă. Operatorul nu este îndreptățit să suspende prestarea serviciului public de transport și nici primăria Alba Iulia nu este îndreptățită să suspende executarea obligațiilor sale.

Cetățenii care sunt nemulțumiți de programul de transport și de prețul biletelor și abonamentelor se pot adresa primăriei pentru competentă soluționare. Doar primăria poate modifica programul de transport și tarifele pentru bilete și abonamente.

La data de 13.11.2025 restanțele primăriei Alba Iulia către STP sunt de 9.658.980,52 lei reprezentând servicii prestate și neplătite începând cu luna iunie, din care o parte reprezintă arierate bugetare, adică datorii restante ce depășesc termenul de 90 zile de la data de când au devenit scadente. Deși facturile au fost transmise primăriei atât în format fizic cât și prin SPV, acestea nu au fost înregistrate în contabilitatea primăriei decât după ce le-am trimis prin executor judecătoresc.

Din această cauză, angajații STP sunt neplătiți de 2 luni și abia mai funcționăm. În ziua de joi, 06.11.2025, angajații s-au prezentat la societate și și-au cerut drepturile. Le-am spus că nu pot fi plătiți pentru că nu ne-a plătit primăria. Dar primarul municipiului dl. Pleșa Gabriel a declarat în mod repetat în presă că a plătit tot către STP și că nu sunt facturi neachitate. Informațiile fiind contradictorii, angajații s-au deplasat în aceeași zi la primăria Alba Iulia pentru a afla adevărul. Nu au fost primiți de către primarul Pleșa Gabriel și nici de către altcineva și au fost ținuți să aștepte în holul de la intrarea în primărie timp de 2 ore, perioadă după care l-au surprins pe primar fugind pe la ieșirea din garajul de la subsolul clădirii. Între timp alți angajați STP au urcat la etaj în biroul primarului unde era o petrecere cu mai mulți angajați din primărie. Dl viceprimar Filimon Marius i-a scos din biroul primarului și a coborât la angajații STP aflați la parter, unde le-a comunicat că s-a stabilit întâlnire cu dl. primar Pleșa Gabriel peste 4 zile, în data de 10.11.2025, ora 12:00. Angajații au fost revoltați de faptul că s-a stabilit o întâlnire cu ei, fără să li se comunice acest lucru și că au fost ținuți să aștepte degeaba timp de 2 ore. Dar adevărul cu privire la plata sau neplata datoriilor primăriei fusese aflat, prin fuga primarului municipiului pe la subsolul clădirii. La data la care a fugit primarul municipiului, ordonatorul principal de credite, avea o datorie de 10 milioane lei. Și asta doar la STP.

La întâlnirea cu angajații STP de luni, 10.11.2025, primarul nu și-a mai menținut afirmațiile că a plătit tot și nu sunt facturi neachitate. A recunoscut că primăria are facturi și a declarat printre altele:

” Problema dânșilor este cunoscută, oarecum, datorită litigiilor între Primăria Alba Iulia, AIDA Transport Local și STP. S-au blocat, sau au fost nevoiți să blochez plățile către societatea de transport public”, a explicat dl. primar (dezacordurile nu ne aparțin). În realitate nu există litigii (minciuna nr. 1), blocajul în AIDA-TL (minciuna nr. 2) l-a făcut chiar dl primar Pleșa Gabriel împreună cu dl primar al comunei Ciugud și care la fiecare ședință AIDA-TL încearcă să schimbe președintele pentru a-i înșela pe ceilalți primari și să-și însușească doar pentru ei doi cele 21 autobuze electrice ce le țin ascunse din luna iunie. În realitate nu a fost nevoit să blocheze (minciuna nr. 3), ci le-a blocat cu intenție, încălcând legea și săvârșind mai multe fapte penale cum vom arăta în continuare.

Acesta a precizat că municipalitatea a făcut demersuri pentru a remedia situația: „În ședința de Consiliu Local am aprobat o suplimentare de 5,8 milioane de lei tocmai pentru a debloca acest lucru, și am procedat la reducerea cu 30-33% a curselor în municipiu pe perioada noiembrie-decembrie”. În momentul în care le vorbea, dl. primar refuza să ducă la îndeplinire această hotărâre a consiliului local. Refuză și în prezent.

Dl. primar Pleșa Gabriel a menționat că întâlnirea de luni nu a fost cu reprezentanții conducerii STP, ci cu angajații care se confruntă direct cu problemele salariale. „Astăzi, nu am avut o întâlnire cu conducerea STP, ci cu parte din șoferii și controlorii angajați, care mi-au spus că nu și-au primit niște drepturi salariale. Sigur că aceste discuții se fac între angajator și angajat, dar i-am primit ca să știe și dânșii situația reală”, a spus edilul. În realitate nu este mediatorul (minciuna nr. 4), ci agresorul, provocându-le familiilor celor 220 angajați probleme existențiale deosebit de grave, înscrierea de către bănci în Centrala Riscurilor Bancare și împiedicându-le accesul la credite pentru 5-6 ani, neplata pensiilor alimentare cu consecințe penale, etc, adică o parte din paguba semnificativă prevăzută ca element constitutiv al infracțiunii de abuz în serviciu (art. 297 Cod penal).

Dl. primar Pleșa Gabriel a spus: ”Poate deveni situație de urgență și atunci apelăm la Prefectură, io știu?! Să vină altcineva să presteze pe perioada asta, până litigiul se.” Finalul este incomplet pentru că așa a fost declarația. Le-a fost transmis voalat angajaților STP să aibă în vedere că de pe o zi pe alta își vor schimba angajatorul și să o lase mai moale cu devotamentul față de uniforma ce o poartă. În contradictoriu cu afirmațiile dlui primar, în prezent nu este niciun litigiu între STP și primărie iar cel la care face referire ar putea fi generat prin săvârșirea unor infracțiuni prin neplata datoriilor, blocarea activității STP și, prin măsuri de urgență, să fie înlocuit cu un alt operator privat. Același ca de fiecare dată când a fost scandal, cel mai evazionist din județul Alba.

Dl. primar Pleșa Gabriel a explicat că Primăria nu poate face plăți până când facturile nu vor fi refăcute conform înțelegerilor și fără sumele considerate nejustificate. „Mi s-a facturat exact ca și înainte, cu amortizmentul băgat, pe care noi îl contestăm. Am cerut refacerea facturilor conform înțelegerii. Au zis: Nu putem! Cum să nu puteți? Noi nu putem da bun de plată în aceste condiții”, a transmis dl. primar Pleșa Gabriel. Acesta se referă la faptul că am retrimis primăriei prin executor judecătoresc aceleași facturi, nemodificate, și care fuseseră refuzate la plată.

Edilul a subliniat că municipalitatea nu se opune plăților, ci doar dorește respectarea prevederilor contractuale: „Am făcut un apel la conducerea STP să vină în cursul zilei de mâine, să vedem dacă găsim o cale de deblocare a acestui lucru. Dacă se ajunge la o înțelegere, putem primi facturile miercuri, să le plătim joi, iar până la sfârșitul săptămânii angajații să-și primească salariile”. În realitate apelul făcut (minciuna nr. 5) a constat în faptul că le-a transmis angajaților ca a doua zi conducerea STP să se prezinte la primărie ”începând cu ora 12:00” pentru ”deblocarea plăților”. Primăria municipiului reședință de județ nu a transmis STP în acest sens niciun înscris, mail, SMS.

În data de 11.11.2025 conducerea STP ne-am întâlnit la sediul primăriei municipiului Alba Iulia cu dl. primar Pleșa Gabriel – ordonator principal de credite, dna Oprean Emilia – director Direcția Cheltuieli primăria municipiului Alba Iulia, dl. Filimon Marius – viceprimar, dl. Morgovan Lucian – city manager, și d-nii Buta Flaviu și Prația Mircea – consilieri cabinet primar. STP a solicitat să se facă plăți în baza facturilor legal emise și înregistrate în SPV. Am arătat faptul că dacă anumite sume sunt contestate, contractul prevede o astfel de situație și precizează că în cazul în care sumele nu sunt agreate se va plăti suma necontestată în termenul legal, urmând ca pentru partea compensației contestată, părțile să soluționeze disputa într-un termen de 45 zile și apoi în instanță. Același lucru l-au solicitat și angajații STP la întâlnirea cu dl. primar ce avusese loc cu o zi înainte. Dl. primar nu a fost de acord cu această solicitare. De cealaltă parte, dl. primar ne-a cerut ca STP să stornăm facturile neachitate și să emitem din nou altele cu diferența că amortizarea să o evidențiem printr-o altă factură, distinctă față de restul compensației. Nu am fost de acord și atunci ni s-a cerut să procedăm într-un al doilea mod și anume să stornăm din facturile restante doar contravaloarea amortizării și această amortizarea să o refacturăm din nou, printr-o factură distinctă. Adică prin înșelăciune, dl primar să pună mâna pe activele STP pentru ca să își completeze flota și infrastructura necesară ce le lipsește pentru a înființa operatorul intern împreună cu ”partenerul din rural”, așa cum la întâlnirea cu angajații STP l-a numit dl. primar Pleșa Gabriel pe primarul comunei Ciugud, dl. primar Gheorghe Damian. Cumulativ și cu înșelarea celorlalți 11 primari din AIDA-TL de al cărei Contract de Servicii Publice încheiat cu STP s-au folosit, fără a avea o hotărâre AGA în AIDA-TL, atât pentru accesarea de fonduri UE pentru cele 21 autobuze ce le țin ascunse din luna iunie cât și pentru viitoarea autobază de la Partoș. Adică au transformat fondurile UE într-un ajutor de stat ilegal/incompatibil, prin care 2 se îmbogățesc iar ceilalți 11 sărăcesc. Cu fonduri UE, specialitatea casei. Revenind la întâlnirea pentru ”deblocarea plăților”, în ambele variante de ”înțelegeri” ni s-a mai cerut de către dl. primar Pleșa Gabriel ca STP să nu mai factureze în acest an contravaloarea reală a prestației ci doar atât cât să ne încadrăm în suma prevăzută la această dată în bugetul municipiului Alba Iulia (evaziune fiscală). În concret primarul municipiului a condiționat/șantajat plata obligațiilor legale ale primăriei către STP în schimbul renunțării STP la întreaga infrastructură de transport ce o deține cumulativ cu diminuarea artificială a rezultatului fiscal – evaziune fiscală incriminată de Legea nr. 241/2005. Acesta este de fapt sensul declarației citate mai sus: „Mi s-a facturat exact ca și înainte, cu amortizmentul băgat, pe care noi îl contestăm. Am cerut refacerea facturilor conform înțelegerii. Au zis: Nu putem! Cum să nu puteți? Noi nu putem da bun de plată în aceste condiții”. În realitate dl primar nu a contestat ”amortizmentul băgat” ci a refuzat în totalitate la plată facturile din luna iunie și până în prezent. Adică de 5 luni niciun autobuz nu a fost pe traseele din Alba Iulia, zero kilometri efectuați, lucru ce nu este adevărat. S-au făcut afirmații cum că prezentul contract are probleme de legalitate cel puțin cu privire la amortizare și bunurile de retur. În aceste condiții cum a putut dl primar să depună acest contract în urmă cu 10 zile la ADR Centru în vederea obținerii fondurilor UE pentru realizarea viitoarei autobaze de la Partoș, existența contractului de servicii publice încheiat cu STP fiind cerință obligatorie pentru eligibilitatea cererii de finanțare? La fel cum a fost cerință de eligibilitate și pentru obținerea finanțărilor pentru asfaltarea întregului oraș pe cele 2 loturi de mobilitate, pentru cele 13 autobuze electrice aflate în exploatare și pentru cele 21 autobuze electrice ce le țin ascunse din luna iunie. De asemenea existența unui astfel de contract este condiție obligatorie ce trebuie menținută – fără întreruperi cum ar fi un contract încheiat prin măsuri de urgență – pentru încă 5 ani (perioada de sustenabilitate/durabilitate) pentru fiecare din aceste proiecte. Acestea sunt cele mai mari finanțări obținute din istoria recentă a municipiului și niciuna nu putea fi obținută fără contractul încheiat între AIDA-TL cu STP. Când este nevoie de accesare de fonduri UE contractul nostru este bun. Dar când primăria trebuie să își bugeteze și să își plătească obligațiile din contract nu mai este bun. Doar ca exemplu, pentru transportul public în 2025 ni s-a alocat inițial în bugetul local doar 20.000.000 lei, aceeași sumă ca pentru CSM Unirea. Oare cât din această sumă a ajuns la fotbaliști și diferența unde a mers? Nu am acceptat propunerile primite și ”deblocarea plăților” a eșuat.

Împingerea facturilor în anul următor. Abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals

Această practică a primăriei municipiului Alba Iulia de ”împingere a facturilor în anul următor” este o formă de manipulare bugetară și poate reprezenta o încălcare gravă a legislației financiar-bugetare. Reprezintă infracțiune dacă fapta este săvârșită cu intenție și generează prejudicii. Aceasta deoarece serviciul a fost prestat integral în anul curent și există o obligație certă, lichidă și exigibilă a primăriei către furnizor însă primarul dispune amânarea facturării și a recunoașterii datoriei, pentru a ascunde existența unei datorii (arierat) în execuția bugetară a anului curent.

Arierate. Fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu

Arieratele reprezintă obligațiile de plată restante ale instituțiilor publice care depășesc termenul legal de plată de 90 de zile de la scadență. Ministerul Finanțelor monitorizează strict arieratele instituțiilor publice și primăriile cu arierate pot primi restricții bugetare sau pot fi obligate să ia măsuri de redresare financiară. Prezența arieratelor semnalează o problemă de lichiditate sau de gestionare financiară. Atunci când o primărie ascunde intenționat arieratele, adică falsifică datele bugetare prin neînregistrarea, neraportarea intenționată sau raportări lunare false a datoriilor bugetare restante către Ministerul Finanțelor (prin sistemul ForExeBug/situațiile de execuție bugetară primăria a indicat valoarea ”0” la capitolul ”Arierate”), nu mai este vorba doar de o abatere administrativă sau disciplinară, ci de o faptă penală. Prin această acțiune, primarul în calitate de ordonator principal de credite și persoanele responsabile de raportarea execuției bugetare au indus în eroare autoritățile financiare, afectând corectitudinea execuției bugetului consolidat și generând un prejudiciu bugetar și de imagine. Dacă ascunderea arieratelor se face intenționat, pentru a denatura situația financiară a instituției se poate încadra la infracțiuni precum fals intelectual (art. 321 Cod Penal). Dacă s-au folosit acele rapoarte mincinoase pentru obținerea de fonduri sau pentru a evita controlul financiar se poate încadra la infracțiuni precum uz de fals (art. 323 Cod penal). Dacă prin ascunderea arieratelor s-a produs o pagubă ori o vătămare a drepturilor unor persoane (cum este situația actuală a angajaților STP) se poate încadra la infracțiuni precum abuz în serviciu (art. 297 Cod penal).

Din suma de 9.658.980,52 lei ce ne-o datorează azi primăria o parte au devenit deja arierate bugetare iar altele vor deveni în curând. De asemenea, la data de 27.02.2025 primăria municipiului a avut obligații de plată restante către STP în cuantum de 9.370.967,25 lei care au fost de asemenea arierate bugetare. Acestea nu au fost raportate conform normelor Ministerului Finanțelor privind raportarea arieratelor. Bugetul inițial pentru transportul public pentru anul 2025 a fost de 30 mil lei, conform proiectului de BVC postat în dezbatere publică pe portalul primăriei în data de 25.02.2025. Dar pentru că prin adresa nr. 23921/27.02.2025 am solicitat ca restanța pentru anul 2024 să fie evidențiată separat „creditare bugetară distinctă” în bugetul pe anul 2025 și implicit recunoașterea existenței arieratelor neraportate, ni s-a rectificat bugetul pe anul 2024 la 3 luni după încheierea anului bugetar, prin HCL nr. 84/10.03.2025. În loc ca pentru stingerea arieratelor să se aloce fondurile în mod corect în anul 2024, prin rostogolirea facturilor în anul următor coroborat cu neraportarea arieratelor am ajuns în situația ca din suma inițială de 30.000.000 lei prevăzută în proiectul de buget local pentru anul 2025 să mai rămânem doar cu 20.000.000 lei pentru întreg anul 2025. Facem precizarea că în primul an din derularea acestui contract, anul 2021, primăria municipiului a alocat pentru transportul public suma de 21.000.000 lei și în 2025 o sumă mai mică, de 20.000.000 lei. Aceasta în condițiile în care în cei 5 ani ce au trecut oricine știe ce s-a întâmplat cu prețurile și toate contractele în derulare au suferit corecții de majorare valorii lor, prin acte normative, pentru a se încadra în noile prețuri și a putea fi duse la îndeplinire. Astfel, se poate vedea mai clar cum primăria Alba Iulia subfinanțează cronic transportul public pentru a provoca măsuri de urgență și a crea premisele de intrare pe trasee a unui alt operator.

Din restanțele de 9.370.967,25 lei aferente anului 2024 descrise mai sus se putea economisi la bugetul local aproximativ 2.000.000 lei, sumă ce s-ar fi putut compensa în baza OUG nr. 113/2024 (pentru obligații de plată restante ale u.a.t. la 30.09.2024) și a OUG 132/2024 (pentru obligații de plată restante ale u.a.t. la 31.10.2024), prin care obligațiile de plată ale primăriilor către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări se puteau stinge prin plata de la bugetul de stat. În acest mod STP a compensat datoriile și cu alte primării membre în AIDA-TL dar la Municipiul Alba Iulia nu s-a putut face compensarea deoarece, cu încălcarea prevederilor legale, municipiul nu și-a înregistrat în evidențele contabile facturile emise prin Sistemul ANAF e-Factura. Adică primăria Alba Iulia, în contradicție cu susținerile dlui primar cum că are grijă de bugetul local, în realitate ține contabilitatea primăriei ”pe caiet”.

Neducerea la îndeplinire a HCL nr. 338/23.10.2025. Abuz în serviciu

Prin HCL nr. 338/23.10.2025 s-a aprobat suplimentarea compensației acordată de la bugetul municipiului pentru transportul public pe anul 2025 cu suma de 5.825.000 lei. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către dl primar Pleșa Gabriel la data de 16.10.2025. De asemenea, la data de 06.11.2025 primăria municipiului a încasat de la bugetul de stat suma de 11.000.000 lei din cotele defalcate calculate ca procent din unele venituri ale bugetului de stat care se alocă bugetelor locale. Astfel, la data de 06.11.2025 când angajații STP au fost lăsați să aștepte 2 ore în holul primăriei fără a fi primiți de către dl primar, erau îndeplinite condițiile legale ca să fie plătite restanțele/arieratele către STP: exista o hotărâre de consiliu local și banii existau în conturile primăriei. În loc să ducă la îndeplinire hotărârea consiliului local dl primar a ales să fugă prin subsolul primăriei și să le transmită prin interpuși că se va întâlni cu ei în 10.11.2025. Din nou, și în data de 10.11.2025, în loc să plătească și să lase întâlnirea cu angajații din transportul public fără obiect, în mod inexplicabil dl primar Pleșa Gabriel a ales să nu ducă la îndeplinire HCL nr. 338/23.10.2025 și să facă declarațiile descrise mai sus, cum este și aceasta: ”Poate deveni situație de urgență și atunci apelăm la Prefectură, io știu?! Să vină altcineva să presteze pe perioada asta, până litigiul se.”

STP și-a îndeplinit obligațiile contractuale, Consiliul local Alba Iulia a adoptat o hotărâre legală prin care a aprobat alocarea și plata sumelor necesare (compensații, contravaloarea serviciilor) și dl primar Pleșa Gabriel refuză să ducă la îndeplinire hotărârea consiliului local, adică nu semnează dispozițiile, ordinele de plată și nu aprobă efectuarea cheltuielilor. Aceasta este o situație de refuz de executare a unei hotărâri de consiliului local, deci o încălcare gravă a obligațiilor legale ale primarului. Hotărârea de consiliu local are caracter obligatoriu și refuzul de a o executa nu este o opțiune politică, ci o încălcare a legii. În momentul în care consiliul local a aprobat bugetul și alocarea sumelor, iar serviciul a fost prestat, plata este o obligație executorie. Refuzul de a semna sau dispune plata reprezintă neexecutarea unei hotărâri a consiliului local și atrage culpa exclusivă a ordonatorului principal de credite, primarul municipiului. Refuzul primarului de a pune în aplicare o hotărâre a consiliului local poate constitui abuz în serviciu (art. 297 Cod penal) dacă s-a produs un prejudiciu patrimonial (de exemplu dacă operatorul nu este plătit, angajații din transportul public nu își pot asigura întreținerea familiilor sau nu își pot plăti ratele sau alte obligații cum ar fi pensii alimentare sancționate penal, etc) sau s-a cauzat o vătămare a interesului public (întreruperea sau afectarea transportului public local).

Nealocarea în bugetul local a sumelor necesare derulării unui contract privind asigurarea unui SIEG. Abuz în serviciu.

Un aspect foarte important din dreptul administrativ și cel privind finanțele publice locale este legat de corelația dintre obligațiile rezultate dintr-un contract de servicii publice (SIEG) și obligațiile de bugetare ale autorității locale. Contractul de serviciu public de transport local este un contract administrativ (nu doar comercial), încheiat în baza Legii nr. 92/2007 și a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Are caracter de obligație de serviciu public, adică autoritatea locală (în speță, municipiul Alba Iulia) garantează furnizarea continuă, accesibilă și compensată a serviciului. În momentul în care UATM Alba Iulia a atribuit contractul prin procedură de achiziție publică (în SEAP), el devine obligatoriu și opozabil autorității locale, cu toate obligațiile financiare aferente. Obligația de a prevedea sumele în bugetul local: Art. 42 alin. (1) din Legea nr. 92/2007: „Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure operatorilor de transport public local plata compensațiilor și a subvențiilor aferente obligațiilor de serviciu public asumate.” Așadar, dacă operatorul a fost selectat prin licitație publică deschisă prin SEAP și și-a asumat obligații de serviciu public, autoritatea administrației publice locale are obligația legală de a asigura plata compensațiilor prevăzute în contract. Art. 14 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale: „Ordonatorii principali de credite (primarii) răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate prin buget.” Art. 40 alin. (2) din Legea nr. 273/2006: „În bugetele locale se înscriu sumele necesare pentru derularea contractelor legale aflate în curs de executare.” Acest articol este esențial: primarul are obligația de a include în proiectul de buget local toate cheltuielile aferente contractelor legale aflate în derulare. Nerespectarea acestei obligații reprezintă o încălcare a legii finanțelor publice locale, o abatere disciplinară sau abuz în serviciu, dacă s-a produs un prejudiciu patrimonial sau s-a cauzat o vătămare a interesului public (întreruperea sau afectarea transportului public local). Art. 155 alin. (1) Cod administrativ (OUG nr. 57/2019): „Primarul asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local și dispozițiile legale în vigoare.” Prin urmare, dacă consiliul local a aprobat contractul și bugetul, primarul este obligat să prevadă și să propună în proiectul de buget sumele aferente derulării contractului.

Prevederea sumelor în bugetul local este o obligație legală, nu o opțiune, deoarece în primul rând contractul de serviciu public pentru un SIEG creează obligații legale ferme pentru autoritatea publică locală. Refuzul de a include sumele în buget ar însemna neexecutarea unui contract administrativ, ceea ce contravine atât legislației interne, cât și Regulamentului european 1370/2007. În al doilea rând Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, art. 3 și art. 6, impune ca autoritatea competentă să asigure finanțarea corespunzătoare a obligațiilor de serviciu public, inclusiv prin compensații, subvenții sau tarife reglementate. În al treilea rând, nerespectarea obligației de alocare a fondurilor bugetare poate duce la încălcarea principiului continuității serviciului public (art. 8 din Legea 92/2007), sancțiuni pentru neînscrierea în buget a unor obligații legale certe sau răspunderea personală a primarului disciplinară, civilă sau penală.

Dacă primarul nu include sumele în buget este o încălcare directă a art. 40 din Legea 273/2006 și a art. 155 din Codul administrativ. Consiliul local poate corecta proiectul de buget și include sumele, conform art. 39 alin. (7) din Legea 273/2006, care permite consiliului local să adopte bugetul în forma amendată. Prefectul poate fi sesizat pentru refuz nejustificat de aplicare a unei obligații legale, iar Curtea de Conturi poate constata abatere financiară. În cazuri grave, se poate ajunge la abuz în serviciu (art. 297 Cod penal), dacă refuzul cauzează un prejudiciu operatorului sau interesului public (întreruperea transportului).

Subliniem încă o dată faptul că dacă anumite sume din facturile emise de către STP sunt contestate, atât legea cât și contractul prevăd o astfel de situație și precizează că în cazul în care sumele nu sunt agreate se va plăti suma necontestată în termenul legal, urmând ca pentru partea compensației contestată, părțile să soluționeze disputa într-un termen de 45 zile și apoi în instanță. Refuzul în totalitate la plată a facturilor așa cum procedează dl primar Pleșa Gabriel înseamnă că autobuzele STP nu au ieșit deloc la lucru în perioada pentru care s-a emis factura, zero kilometri efectuați, ceea ce nu poate fi adevărat și reprezintă pentru oricine este de bună-credință, un abuz cu consecințe deosebite pentru oraș dar nesemnificative pentru dl primar. În loc să își asume și să conteste sumele ce nu îi erau în clar și să plătească diferența necontestată, a ales să se folosească de mâna altora și ne-a reclamat pe noi și AIDA-TL la toate instituțiile și organele de control ce au sediu în Uniunea Europeană. Ca să se folosească apoi de pretextul că sunt anchete în derulare și folosind expresiile preferate, că sunt ”suspiciuni”, ”grija față de albaiulieni” și ”grija față de bugetul orașului”, dar cu încălcarea prevederilor legale privind obligația asigurării continuității acestui SIEG descrise mai sus, și să blocheze în totalitate plățile până se încheie ancheta sau procesul. Adică ani de zile.

Diferitele pretexte invocate în octombrie 2025 pentru neplată existau încă din anul 2021, de la începutul derulării contractului, și în această perioadă de 5 ani scursă până acum facturile ne-au fost plătite integral și n-au existat motive de refuz la plată. Reamintim că acest contract încheiat cu STP a fost componentă de bază pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru obținerea celor mai mari finanțări din istoria municipiului și care le-am descris mai sus. Când este nevoie de accesare de fonduri UE contractul nostru este bun. Dar când dl primar Pleșa Gabriel trebuie să își bugeteze și să își plătească obligațiile din contract nu mai este bun.

În anul 2024 STP a avut un profit net din contractul încheiat cu AIDA-TL suma de 280.000 lei. În octombrie 2024 am încasat prin executarea silită a primăriei Turda suma de 9.000.000 lei reprezentând o parte din pagubele ce ni le-a produs. După impozitare a rămas milionul de euro ce a fost prezentat în presă în mod neadevărat ca fiind realizat din contractul cu AIDA-TL. Cei ce ne-au denigrat cunoșteau acest adevăr, dar au ales să îl prezinte public într-un mod manipulatoriu ca fiind o îmbogățire a STP în detrimentul membrilor AIDA-TL printr-un contract ce ar garanta anual un profit de 1 milion de euro.

Societatea de Transport Public SA

Prin Director General

Nicola Stelian”

