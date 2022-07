Substanţă cristalină de culoare albă, găsită de jandarmi asupra unor tineri, la Alba Iulia. Ce au făcut aceștia, în miez de noapte

Reprezentanții Via Transilvanica au amplasat o bornă sculptată în zona Cetății Alba Carolina din Alba Iulia. Borna este opera artistului plastic Ilie Bostan.

Bornele kilometrice Via Transilvanica sunt o expoziție de artă în natură, lungă de 1.400 de km, la care au lucrat artiști de renume național și internațional.

Borna din Cetate este opera artistului plastic ieșean lie Bostan, profesor la Secția de Sculptură a Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității de Arte „George Enescu”.

Cum s-a născut ideea bornelor sculptate

Potrivit organizatorilor, Via Transilvanica s-a lansat în Cetatea de la Alba Iulia în anul 2018, când exista deja o idee destul de clară despre cum ar trebui să fie un drum care unește.

Dar magia unui drum de lungă distanță este că multe lucruri se întâmplă de la sine, cumva în timpul călătoriei.

Când a fost lansat proiectul rolul lor era de a număra kilometrii și de a ghida drumeții, dar aceste pietre de hotar din andezit au o suprafață generoasă, care ar fi rămas nefolosită.

”Suntem convinși că arta nu este un lux, ci este un circuit social.

Exact despre asta este vorba, iar întâlnirea noastră cu domnul profesor Ilie Bostan și cu studenții săi în campusul de la Tășuleasa, în 2018 a fost un moment istoric pentru Via Transilvanica: momentul în care am eliberat toată creativitatea și am trimis-o într-o călătorie lungă de 1.400 de km.

Astăzi, bornele sunt cele mai iubite elemente de semnalizare ale traseului nostru, chiar au devenit emblematice.

Noi ne-am întors în județul Alba, pe care îl vom finaliza în curând și am instalat borna domnului Bostan în cetatea de la Alba Iulia!

Încoronarea perfectă a unei povești care va rămâne legendară” au transmis reprezentanții Via Transilvanica, într-o postare pe Facebook.

Via Transilvanica: Traseul va fi inaugurat pe 8 octombrie, la Alba Iulia

Reprezentanții Tășuleasa Social au publicat joi, 21 iulie, data inaugurării traseului Via Transilvanica: 8 octombrie 2022.

Potrivit acestora, Via Transilvanica va fi finalizată în întregime, după patru ani jumătate de muncă asiduă, iar inaugurarea întregului traseu va avea loc în forma unui „târg” cu loc de întâlnire, schimb de experiențe turistice cu organizații, trasee, destinații turistice din toată țara și străinătate.

”Vrem să unim traseele și experiențele noastre, toți oamenii drumului, pe cei cu drag de țară și pe cei curioși să o cunoască pe data de 8 octombrie 2022, la Alba Iulia, acolo unde a început totul!

Vă invităm să ne fiți alături la finalul epic al construcției „drumului care unește” care se va desfășura sub forma unui târg de drumeții și al unor evenimente festive și care va fi începutul unei noi ere turistice în domeniul drumețiilor din țară!” au transmis reprezentanții asociației pe Facebook.

