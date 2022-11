Suprafața de joc a stadionului Cetate din Alba Iulia va fi modernizată. Gazon nou, sistem de încălzire și de irigații

În magazinele ”second-hand” și târgurile de vechituri se pot găsi adevărate comori, asta dacă ai un ochi format în a le vedea și a le cunoaște. De la haine, încălțăminte și obiecte vintage, un pasionat de magazine ”SH” și talciocuri se poate întoarce după o zi de căutări și cu un rucsac plin sau câteva sacoșe pline de produse.

Însă, nu mulți dintre cei care merg în magazinele de acest fel le și promovează pe internet. În schimb, Andreea Gocia, o tânără din Alba Iulia, face asta pe canalul ei de Tik-Tok.

A îmbinat hobby-ul ei de a merge prin magazine second hand cu ideea de promovare a unei activități și așa a început să facă filmulețe pe Tik-Tok cu ce găsește prin magazine și târguri de vechituri.

Am stat de vorbă cu Andreea pentru a afla povestea din spatele canalului ei de Tik-Tok care până în prezent a strâns peste 12.000 de urmăritori.

Andreea a început încă de când era prin școala generală să meargă prin magazinele second-hand din Alba Iulia. În timp a învățat brand-urile și să caute hainele de calitate.



După liceu a mers la Cluj-Napoca, la facultate și automat a avut două orașe la dispoziție unde să meargă prin magazine second-hand.

Și totuși de unde ideea cu promovarea pe Tik-Tok

”În momentul în care m-am apucat de Tik-Tok, bineînțeles am avut o inspirație din Romania și mai multe din afară. Îmi apareau deseori video-uri de genul pe ”for you” (n.r. etichete pe platforma de socializare) și am îmbinat pasiunea mea cu ideea de a încerca ceva nou, voiam să le arat și altor persoane ideea de a merge în SH-uri”, a spus Andreea.

În târguri a început să meargă abia după ce a început să posteze pe Tik-Tok.

”Până nu am început să postez pe Tik Tok, nu am fost niciodată în târguri. Cu timpul am început să merg și în târguri, unde chiar am găsit lucruri foarte mișto și utile și totodată ieftine”, a mai precizat tânăra din Alba Iulia.

Cum reacționează oamenii la postările ei

Ca de obicei părerile pe internet sunt împărțite, unii apreciază, alții nu, însă chiar dacă sunt păreri împărțite, în doar câteva luni a adunat peste 12.000 de urmăritori.



”Legat de reacțiile oamenilor primesc multe întrebari ca de exemplu “cum ai atât noroc?” “știi când se bagă marfa?” “unde e SH-ul?”, dar primesc și hate (n.r. comentarii negative) “cum să iei încălțăminte second-hand?”. Oricum, oamenii sunt curioși și în câteva luni am adunat 12,000 de urmăritori”, a mai completat Andreea Gocia.

Ce caută și ce găsește de obicei prin târgurile de vechituri

De obicei caută haine și lucruri vintage. Cel mai interesant lucru la cei care colindă magazinele SH și târgurile de vechituri este că fiecare caută altceva și de obicei, acel ceva pentru unul este o comoară, pentru altul este doar un alt obiect.

Însă, unele obiecte, haine sau încălțăminte sunt cu adevărat valoroase. Spre exemplu Andreea în vară a găsit o pereche de încălțări ”Jordan 4”, care pe site-urile de profil ajung să coste și în jur de 1900 de euro.

”Când merg prin SH/târguri nu caut ceva anume. Stau mult și mă uit dupa orice, mă uit în toate cutiile, pe toate rafturile până găsesc ceva interesant. În general cumpar haine, încălțăminte, lucruri vintage. În ultimul timp am încercat să cumpar cât mai cumpatat. Ceea ce nu mai folosesc ori donez, ori le vând cam la același preț.”



”Găsesc multe obiecte vintage de decor la prețuri super bune, până în 10 lei. Cel mai scump lucru pe care l-am cumparat a fost o pereche de bocanci “Buffalo” care au costat 60 lei, prețul lor în magazin fiind de 500 de lei”, a mai spus Andreea.

Într-o societate bazată pe consum, magazinele de tipul second-hand și târgurile de vechituri sunt o adevărată oază de obiecte vintage, sau chiar comori în ochii celor experimentați, precum Andreea.