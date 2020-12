SURSE: Lista posibililor miniștri din guvernul Cîțu. PNL și USR PLUS în ședințe interne de validare, la ora 22:30

În urma desemnării de către Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru în persoana lui Florin Cîțu, Biroul Politic Național a fost convocat marți seara pentru desemnarea miniștrilor.

Mai mult de atât și liderii USR PLUS sunt în ședință de mai multe ore, principalul subiect fiind tot stabilirea oamenilor care vor ocupa portofoliile în viitorul guvern.

Reporterii de la g4media.ro au aflat pe surse o posibilă listă a miniștrilor care vor face parte din guvernul Cîțu.

Numele de miniștri vehiculate în PNL:

Ministerul Finanțelor – PNL – Alexandru Nazare / Marcel Boloș

Ministerul Afacerilor Interne – PNL – Lucian Bode

Ministerul Apărării – PNL – Nicolae Ciucă

Ministerul Educației – PNL – Sorin Cîmpeanu

Ministerul Energiei – PNL – Virgil Popescu

Ministerul Afacerilor Externe – PNL – Bogdan Aurescu

Ministerul Agriculturii – PNL – Adrian Oros

Ministerul Muncii – PNL – Raluca Turcan

Ministerul Culturii – PNL – Bogdan Gheorghiu

Numele de miniștri vehiculate în USR Plus:

Ministerul Justiției – USR Plus – Stelian Ion

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – USR Plus – Claudiu Năsui

Ministerul Sănătății – USR Plus – Vlad Voiculescu

Ministerul Fondurilor Europene – USR Plus – Cristian Ghinea

Ministerul Transporturilor – USR Plus – Cătălin Drulă

Ministerul Cercetării și Digitalizării – USR Plus – Ciprian Teleman

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat încă de luni că va fi propus pentru funcția de vicepremier, în timp ce Attila Cseke și Barna Tánczos vor fi nominalizați pentru Ministerul Dezvoltării, respectiv al Mediului, iar Károly Eduárd Novák, ciclist paralimpic, campion mondial și european și președinte al Asociației Române de Ciclism, ar urma să conducă Ministerul Tineretului și Sportului.

sursă: g4media.ro