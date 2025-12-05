FOTO: Polițiștii din Alba Iulia le-au explicat elevilor consecințele bullyingului și ale violenței fizice și verbale în școli

Polițiștii din Alba Iulia au discutat cu elevii despre consecințele bullyingului și a violenței fizice și verbale în școli. Activitățile au fost organizate pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta sau zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar.

Potrivit IPJ Alba, joi, 4 decembrie, în intervalul orar 08:00 – 13:00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au desfășurat 17 activități pe raza municipiului Alba Iulia.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 280 de elevi, fiind abordate teme care vizează:

violența,

consumul de tutun,

alcool și substanțe interzise,

absenteism,

violență verbală,

consecințele bullyingului.

Aceștia au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.

Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv.

